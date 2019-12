2 attraktive Dividendenaktie, die gerade ihre Dividenden erhöht haben

Der Beginn eines neuen Jahrzehnts ist ein guter Zeitpunkt, um darüber nachzudenken, welche Aktien in den nächsten zehn Jahren gut laufen könnten. Hochwertige Dividendenwerte, die sich sowohl durch qualitativ hochwertige Fundamentaldaten als auch durch eine lange Erfolgsgeschichte bei der Dividendenzahlung auszeichnen, erfüllen die Anforderungen.

Nike (WKN:886993) und Starbucks (WKN:884437) sind zwei gute Beispiele für attraktive Dividendenwerte, die sich in Betracht zu ziehen lohnt. Beide Unternehmen haben kürzlich ihre Dividenden erhöht und damit ihre beeindruckende Dividendenbilanz weiter verbessert.

Werfen wir einen genaueren Blick auf diese beiden Dividendenwerte.

Nike

Im November kündigte der Hersteller von Sportbekleidung und Schuhen eine Erhöhung der Dividende um 11 % an. Die Dividende beträgt 24,5 Cent pro Quartal oder 0,98 US-Dollar pro Jahr. Das ergibt eine Dividendenrendite von 1 %.

Das Unternehmen verfügt über starke Fundamentaldaten, um diese Dividende zu unterstützen. Der Umsatz im letzten Berichtsquartal stieg währungsbereinigt um 10 % gegenüber dem Vorjahr. Darüber hinaus wurde dieses Umsatzwachstum vom Wachstum in allen Regionen getragen, in denen Nike aktiv ist.

Der Gewinn pro Aktie wächst noch schneller und stieg gegenüber dem Vorjahr um 28 %, unterstützt durch das Umsatzwachstum und die Expansion der Bruttomarge.

Schließlich gibt es noch die sehr niedrige Auszahlungsquote zu erwähnen. Das Unternehmen zahlt derzeit nur 33 % seiner Erträge als Dividende aus, so dass erheblicher Spielraum für die Dividende bleibt und die Chancen für ein weiteres starkes Dividendenwachstum in den kommenden Jahren steigen.

Das Unternehmen blickt auf eine lange Geschichte des Dividendenwachstums zurück, mit 18 Jahren kontinuierlicher Steigerung.

Starbucks

Der Kaffeegigant Starbucks kündigte eine Dividendenerhöhung am 30. Oktober an. Das Unternehmen erhöhte seine Dividende um 14 % auf 0,41 US-Dollar pro Quartal oder 1,64 US-Dollar jährlich. Das ergibt eine Dividendenrendite von 1,9 %.

Das zugrunde liegende Geschäft von Starbucks spricht für die langfristigen Perspektiven der Dividende und wächst gut. Im Geschäftsjahr 2019 stieg der Umsatz um 10 % gegenüber dem Vorjahr, bereinigt um die Auswirkungen der Umstrukturierungen und Währungsschwankungen. Der (bereinigte) Nicht-GAAP-Gewinn pro Aktie stieg im Berichtszeitraum um 17 % gegenüber dem Vorjahr, bzw. um 10 % ohne Berücksichtigung des günstigeren Steuersatzes.

Starbucks hat eine höhere Ausschüttungsquote als Nike und zahlt etwa 50 % seiner Einnahmen als Dividende aus. Das ist dennoch niedrig genug, um viel Spielraum für mehr Dividendenwachstum in den kommenden Jahren zu lassen.

Starbucks hat seine Dividende 10 Jahre in Folge zweistellig erhöht – und in den kommenden Jahren könnte ein noch deutlicheres Dividendenwachstum zu erwarten sein.

Dieser Artikel wurde von Daniel Sparks auf Englisch verfasst und am 12.12.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Nike und Starbucks.

Motley Fool Deutschland 2019