2 angeschlagene SPACs, die langfristig der Renner sein könnten

Wichtige Punkte

Die meisten SPAC-Börsengänge wurden ausverkauft, und diese beiden sind keine Ausnahme.

Beide haben enorme Marktchancen und sind gründergeführte Unternehmen.

Langfristige Investoren könnten reichlich belohnt werden, wenn diese Unternehmen erfolgreich sind.

Obwohl sich der Aktienmarkt in letzter Zeit etwas erholt hat, gibt es immer noch viele Wachstumsaktien, die 50 % oder mehr unter ihren Höchstständen liegen. Das gilt vor allem für Unternehmen, die in den letzten Jahren über Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) an die Börse gegangen sind.

In der Flut der angeschlagenen SPAC-Börsengänge könnten sich jedoch einige versteckte Perlen befinden, die geduldigen Anlegern hohe Renditen bescheren könnten. Hier sind vor allem zwei Unternehmen mit großen Chancen, die für Anleger, die ihre Rendite in Jahrzehnten messen und eine relativ hohe Risikotoleranz haben, einen Blick wert sein könnten.

Ein profitabler iBuyer?

Offerpad Solutions (WKN: A3CZJ9, -1,54 %) ist ein iBuyer, der 2021 über eine SPAC an die Börse ging und wie viele SPAC-Börsengänge ist die Aktie seit dem Börsengang unter Druck geraten. Es lässt sich nicht leugnen, dass der Verkaufsprozess von Häusern und Wohnungen in den Vereinigten Staaten mit vielen Problemen verbunden ist.

Verkäufer müssen sich um Besichtigungen, offene Häuser, Inszenierungen, Reparaturen und vieles mehr kümmern – und wenn sie einen Käufer gefunden haben, müssen sie hoffen, dass mit den Inspektionen und der Finanzierung des Käufers alles gut läuft. iBuying will einen besseren Weg finden, indem Unternehmen Häuser direkt und sofort kaufen (daher kommt das „I“), kosmetische Reparaturen durchführen und sie dann weiterverkaufen.

Die wichtigste Frage ist, ob dies in großem Maßstab profitabel sein kann. Schließlich ist die Zillow Group aus dem iBuying-Geschäft ausgestiegen, nachdem sie Hunderte Millionen US-Dollar verloren hatte, und auch andere Unternehmen in diesem Bereich konnten keine Gewinne erzielen.

Bei Offerpad könnte das anders sein. Das Unternehmen ist in den Jahren 2020 und 2021 nicht nur rasant gewachsen, sondern war im gesamten Jahr 2021 sogar profitabel. Offerpad erwirtschaftete einen Jahresumsatz von über 2 Milliarden US-Dollar und verkaufte allein im vierten Quartal mehr als 2.400 Wohnungen.

Das könnte nur ein Anfang sein. In einem normalen Jahr werden in den Vereinigten Staaten etwa 2 Millionen Häuser verkauft, und Offerpad dehnt seine geografische Reichweite schnell aus, unter anderem 2022 nach Kalifornien. Wenn das Unternehmen 3 bis 4 % seiner Zielmärkte erreichen kann, was das erklärte Ziel des Managements ist, könnte Offerpad ein Volltreffer für langfristige Investoren sein.

Könnte dies der nächste große Pharmakonzern sein?

Die 23andMe Holding (WKN: A3CSVR, -1,15 %) ist die Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung in diesem Artikel. Sie ist gegenüber der SPAC-Bewertung von 10 US-Dollar um etwa 65 % gefallen. Das Unternehmen verliert eine Menge Geld – ein erwarteter Nettoverlust von 205 bis 220 Mio. US-Dollar im Jahr 2022 – und es hat sich herausgestellt, dass einige der Prognosen des Unternehmens bei der Ankündigung der SPAC-Fusion etwas zu optimistisch gewesen sein könnten.

Das langfristige Potenzial des Unternehmens könnte jedoch enorm sein. Heute stammen etwa 80 % der Einnahmen von 23andMe aus dem bekannten Geschäft mit Gentests für Verbraucher, insbesondere dem Verkauf von DNA-Testkits. Aber das größte Potenzial liegt in der pharmazeutischen Entwicklung.

23andMe verfügt über die genetischen Daten von über 12 Mio. Menschen (der nächste Konkurrent hat etwa 1 Mio.). Das Unternehmen will diese Daten nutzen, um gezielt pharmazeutische Produkte zu entwickeln, und zwar effizienter und effektiver als die Konkurrenz. Zwei Kandidaten befinden sich bereits in Phase 1, darunter einer in Zusammenarbeit mit GlaxoSmithKline, und mehr als 40 weitere in früheren Entwicklungsstadien. Wenn es einige von ihnen bis zur Zulassung durch die Food and Drug Administration schaffen, könnte die Marktkapitalisierung des Unternehmens von 1,5 Mrd. US-Dollar wie ein unglaublich günstiger Wert erscheinen – und mit fast 600 Mio. US-Dollar an Barmitteln in der Bilanz hat 23andMe die finanzielle Flexibilität, um bei Bedarf in Forschung und Entwicklung zu investieren, um die Pipeline voranzutreiben.

Erwarte keine sanfte Fahrt

Keines dieser Unternehmen ist ein risikoarmes Investment, egal wie man es definiert. Aber alle haben ein riesiges Marktpotenzial, ein exzellentes Management und die Risiko-Rendite-Dynamik macht bei den aktuellen Bewertungen viel Sinn. Beide haben das Potenzial, hohe Renditen zu erwirtschaften, aber dafür muss eine Menge richtig laufen.

