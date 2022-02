2 Wege, um als Immobilieninvestor im Schlaf Geld zu verdienen

Wichtige Punkte

Mit Investitionen in Immobilien lässt sich eine Menge Geld verdienen.

Mit dem Besitz von Mietobjekten kannst du stetige Mieteinnahmen erzielen und später große Gewinne einfahren.

Wenn du REITs hältst, kannst du überdurchschnittliche Dividenden kassieren, ohne das Risiko eines Immobilienkaufs einzugehen.

Geld zu verdienen bedeutet oft, dass man sich anstrengen muss. Aber das ist nicht immer der Fall.

Wenn du bereit bist, in Immobilien zu investieren, hast du eine hervorragende Gelegenheit, dein Vermögen zu vermehren, während du dich zurücklehnst und nichts tust. Und so geht’s.

1. Kaufe ein Mietobjekt

Der Besitz von Mietwohnungen ist nicht ohne Risiko. Wenn du ein Haus kaufst, um es lang- oder kurzfristig zu vermieten, musst du mit einer Reihe von Kosten rechnen, die mit der Zeit steigen können. Dazu gehören Grundsteuern, Instandhaltung und Reparaturen.

Es besteht auch die Möglichkeit, dass ein Mieter dein Haus so stark beschädigt, dass die Kaution, die du eintreibst, nicht mehr ausreicht, um alles zu reparieren. Apropos Mieter: Wenn du ein Mietobjekt kaufst, sind sie nicht garantiert. Es kann sein, dass die Wohnung wochen- oder monatelang leer steht, je nachdem, wie die Umstände sind.

Aber in den meisten Fällen lohnt sich der Kauf einer Mietwohnung trotzdem. Es ist nicht nur eine großartige Möglichkeit, ein passives Einkommen zu erzielen, sondern Häuser und Wohnungen gewinnen mit der Zeit auch an Wert. Selbst wenn du viel Geld für die Instandhaltung deines Mietobjekts ausgeben musst, kannst du es später vielleicht zu einem höheren Preis verkaufen.

Wenn du denkst: „Moment mal – als Vermieterin oder Vermieter verdiene ich doch kein Geld im Schlaf“, dann denk noch mal nach. Nur weil du eine Immobilie besitzt, heißt das nicht, dass du dich mit der Arbeit eines Vermieters beschäftigen musst. Mit Hausverwaltern kannst du alles auslagern, von der Mietersuche über das Eintreiben der Miete bis hin zur Überwachung der Instandhaltungsarbeiten. Und obwohl die Gebühren für die Hausverwaltung deinen Gewinn schmälern, können sie sich mehr als lohnen.

2. REITs kaufen

REITs (Real Estate Investment Trusts) ermöglichen es dir, in Immobilien zu investieren, ohne das Risiko einzugehen, das mit dem Besitz einer Immobilie verbunden ist. REITs sind insofern mit Aktien vergleichbar, als viele von ihnen öffentlich gehandelt werden, so dass du ihren Aktienkurs und ihre Leistung verfolgen kannst, um zu wissen, worauf du dich einlässt.

REITs verdienen Geld, indem sie verschiedene Arten von Immobilien betreiben, und das Tolle an ihnen ist, dass sie dir zwei Möglichkeiten bieten, zu profitieren. Erstens kann ihr Wert steigen, so wie du zu einem bestimmten Zeitpunkt Aktien kaufen kannst, um zu sehen, wie ihr Kurs steigt. Zweitens sind REITs verpflichtet, mindestens 90 % ihres steuerpflichtigen Einkommens in Form von Dividenden auszuschütten. Daher bieten sie in der Regel höhere Dividenden als typische Aktien.

Wenn du REITs besitzt, musst du als Investor nichts weiter tun, als dich zurückzulehnen, ihre Entwicklung zu verfolgen und auf deine Dividenden zu warten. Außerdem sind REITs weitaus liquider als Immobilien, so dass sie allein schon aus Risikogesichtspunkten eine bessere Wahl sein können.

Fürs Nichtstun bezahlt werden

Es kommt nicht jeden Tag vor, dass du Geld verdienen kannst, ohne einen Finger krumm zu machen. Der Besitz von Mietobjekten und das Halten von REITs in deinem Portfolio können dich im Laufe der Zeit sehr wohlhabend machen, also sind beide Optionen einen Blick wert, besonders wenn du dich noch nicht in der Welt der Immobilien versucht hast.,

Der Artikel 2 Wege, um als Immobilieninvestor im Schlaf Geld zu verdienen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dieser Artikel wurde von Maurie Backman auf Englisch verfasst und am 30.01.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2022