2 Warren-Buffett-Aktien, die ich sofort kaufen werde, wenn die Börse crasht

Eine Sache ist immer gut zu wissen, wenn die Börsen crashen sollten: Nämlich, welche Aktien man im Fall der Fälle günstiger kaufen möchte. Dabei kann es manchmal ratsam sein, sich Inspiration von anderen Investoren zu holen. Beispielsweise von Warren Buffett, der bekannt für seine langfristig orientierten und aussichtsreichen Entscheidungen ist.

Innerhalb des Portfolios seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) existiert eine ganze Reihe starker Aktien. Allerdings teilweise auch einige Namen, die jetzt noch zu teuer sind und im Rahmen einer Korrektur preiswerter werden können.

Welche Aktien dabei weit oben auf meiner Watchlist sind? Gute Frage: Es sind die von Apple und Coca-Cola. Doch das „Warum“ soll uns jetzt etwas länger beschäftigen.

Apple: Weltkonzern mit teurer Bewertung

Es gibt viele Gründe, weshalb man die Aktie von Apple (WKN: 865985) schätzen kann. Ob es die loyale Kundenschicht ist, die inzwischen zumindest teilweise im Ökosystem gefangen ist. Oder auch die hohen Margen, die die Produkte des Kultkonzerns aus Cupertino abwerfen. Aber auch die Neuausrichtung und Fokussierung auf Services und Dienstleistungen ist ein vielversprechender Schritt, um langfristig wachsen zu können. Vor allem, wenn die iPhone-Verkäufe immer weiter stagnieren.

Trotzdem könnte Apple selbst hier noch Potenzial besitzen: Durch die neue 5G-Technologie und den Netzausbau könnte es einzelne Jahre mit stärkeren Absatzzahlen geben. Möglicherweise werden mehr Verbraucher ihre iPhones wechseln, wenn sie die Vorteile des Netzausbaus erkennen. Auch das kann ein Grund sein, weshalb Apple zumindest kurz- und mittelfristig interessant ist. Wobei die prägende Investitionsthese vermutlich eher die starken Produkte, das Ökosystem und die Neuausrichtung sein sollten.

Die Aktie von Apple ist indes ein wenig teuer: Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 115,98 US-Dollar und einem 2019er-Gewinn je Aktie von 2,99 US-Dollar beläuft sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ambitionierte 38,8. Für einen eher moderat wachsenden Tech-Konzern ist mir das etwas zu teuer. Im Rahmen einer ausgedehnteren Korrektur könnte Apple jedoch wieder Bestandteil meines Portfolios werden.

Coca-Cola: Klasse Dividendenaristokrat, aber gerne mehr!

Eine zweite Aktie, die ebenfalls weit oben auf meiner Watchlist für Buffett-Aktien rangiert, ist die von Coca-Cola. Foolishe Dividendenjäger wissen vermutlich inzwischen, dass die Anteilsscheine des legendären US-Getränkekonzerns nicht nur adelig sind, was die Dividende angeht. Nein, sondern mit über 58 Jahren stetiger Dividendenerhöhungen darf sich die Aktie sogar als Dividendenkönig bezeichnen. Eine insgesamt beispiellose Historie, die man relativ selten sieht.

Zugegebenermaßen ist die derzeitige Dividendenrendite schon recht attraktiv für einen solch defensiven, zeitlosen und markenstarken Ausschütter (ich meine, hey, es ist Coca-Cola!). Gemessen an einer Quartalsdividende von 0,41 US-Dollar und einem derzeitigen Aktienkurs von 49,62 US-Dollar beläuft sich die Dividendenrendite auf 3,30 %. Für einen Dividendenkönig ist das absolut nicht verkehrt. Vor allem nicht, wenn wir bedenken, dass Coca-Cola in den letzten Quartalen und aufgrund des schwierigeren Geschäfts mit Unternehmenskunden einen sinkenden Absatz zu verkraften hatte. Allerdings trotzdem mit einem Gewinn je Aktie von 0,41 US-Dollar die Dividende aus dem Gewinn bezahlen konnte.

Trotzdem: Bei Coca-Cola könnte mehr gehen. Vor allem wenn es eine marktbreite Korrektur gibt, könnte die fundamentale Bewertung niedriger ausfallen, die Dividendenrendite höher. Das wäre für mich jedenfalls ein erster idealer Zeitpunkt, um hier einen Fuß in die Tür zu stellen.

Meine Top-Buffett-Aktien!

Wenn die Börsen daher crashen, wären die Aktien von Apple und Coca-Cola jetzt meine Top-Wahl, in die ich investieren würde. Beide sind markenstark, beide besitzen langfristig viel Potenzial. Allerdings könnte die fundamentale Bewertung preiswerter werden, damit mir noch mehr gefällt, was ich jetzt sehe.

