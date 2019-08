2 Wachstumswerte für die nächsten 50 Jahre

Weitere Suchergebnisse zu "Hormel Foods":

Buy-and-Hold-Investoren denken ja bekanntlich in Jahrzehnten. Und sie suchen natürlich bei Unternehmen nach ganz besonderen Eigenschaften. Das kann bedeuten, dass man die kurzfristigen Verluste der Vergangenheit außer Acht lässt und sich stattdessen auf das langfristige Potenzial konzentriert, das eine Technologie wie die von Shopify (WKN: A14TJP) bietet. Oder eine Dividendenwachstumsgeschichte wie die von Hormel Foods (WKN: 850875), die auf über 50 Jahren Erfolg im eher unaufgeregten Konsumgüterbereich basiert. Wer sich die Zeit nimmt, diese beiden Aktien kennenzulernen, könnte durchaus von ihnen bezaubert werden – und sie durchaus die nächsten 50 Jahre im Depot liegen haben.

Shopify greift Amazon ernsthaft an

Brian Stoffel (Shopify): Ich will erst gar nicht behaupten, dass die Aktien von Shopify günstig zu haben sind. Allein in den letzten drei Jahren haben die Aktien ihren Wert verzehnfacht! Das Unternehmen wird mit 37 Mrd. US-Dollar bewertet und hat bislang noch nicht einmal einen offiziellen Jahresgewinn erzielt.

Aber auf den zweiten Blick ist da noch mehr. Shopify hilft fast jedem – vom Website-Design über die Bestandsverwaltung bis hin zur Zahlungsabwicklung –, eine E-Commerce-Präsenz aufzubauen. Shopify hat über 800.000 Händler, die angemeldet sind. Und selbst wenn die meisten dieser Händler am Ende scheitern, ist das in Ordnung: Denn Shopify profitiert, wenn die Händler erfolgreich werden. Die großen Erfolge der über 800.000 Partner machen die Misserfolge mehr als wett.

Shopify entwickelt sich zunehmend auch zu einem Dorn im Auge des weltweit größten E-Commerce-Riesen: Amazon.com. Shopify war Amazon bereits beim Aufbau einer Drittanbieterplattform voraus. Und in diesem Sommer kündigte man an, ein Fulfillment-Netzwerk für Händler bereitstellen zu wollen, das einen großen Vorteil gegenüber Amazon hat: Shopify verwendet die gesammelten Daten nämlich nicht, um Eigenmarken aufzubauen, die dann am Ende mit den Marken der Kunden konkurrieren.

Auf lange Sicht könnte diese Strategie Shopify dabei helfen, die Art von Investment zu sein, die Amazon selbst vor 20 Jahren mal war. Und das sage ich nicht einfach so: Die beiden Aktien machen zusammen über 25 % meines Portfolios aus und sind damit die größten Anteile im Depot. Ich gehe davon aus, dass ich die Aktien noch Jahrzehnte lang halten werde.

Wachstum der anderen Art

Reuben Gregg Brewer (Hormel Foods): Wenn die meisten Menschen an Wachstum denken, kommen ihnen zuerst die Erträge in den Sinn. Aber das lässt eine weitere wichtige Komponente der Rendite außen vor: die Dividende. Und wenn es um Dividenden geht, bietet Hormel Foods heute eine überzeugende Kombination.

Zum einen erhöht Hormel seit über 50 Jahren jährlich die Dividende. Obwohl die Rendite von rund 2 % bescheiden ist, liegt sie damit am oberen Ende der historischen Bandbreite des Unternehmens. Und, was am wichtigsten ist, Hormel hat in den letzten zehn Jahren die Dividende um jährlich 15 % erhöht! Damit wurde die Dividende von 0,19 US-Dollar pro Aktie im Jahr 2009 auf 0,75 US-Dollar pro Aktie im Jahr 2018 gesteigert. Das ist schon interessant.





Das Beste daran ist jedoch, dass Hormel eine solide Bilanz vorweisen kann. Die langfristige Verschuldung beträgt weniger als 5 % der Kapitalstruktur, auch wenn der Lebensmittelhersteller neue Marken zugekauft hat, um nicht den Anschluss an die Verbraucher zu verlieren. Genau das hat den Aktienkurs niedrig und die Rendite hoch gehalten. Aber bei einer so starken Bilanz und mehr als fünf Jahrzehnten Dividendenerhöhung im Rücken ist Hormel eindeutig eine Erfolgsgeschichte im Food-Bereich. Hier ist man also stets erfolgreich mit der Zeit gegangen und wird das höchstwahrscheinlich wieder tun. Wer Dividendenwerte mag, der findet mit Hormel genau die Art von Unternehmen, über deren Kauf man sich sehr lange freuen kann.

