2 Wachstumsaktien, die jetzt zu weniger als 100 Euro zu haben sind

In 3 Sätzen:

Es kostet nicht viel, in großartige Unternehmen zu investieren.

Floor & Decor erweitert seine Präsenz schnell und steigert gleichzeitig den Gewinn pro Aktie.

Dutch Bros. steigert die Anzahl der Geschäfte und den Umsatz in einem beeindruckenden Tempo.

Manchmal schrecken die Leute davor zurück, mit dem Investieren anzufangen, weil sie das Gefühl haben, dass sie dafür nicht genug Geld haben. Aber der beste Rat, den ich geben kann, ist, einfach anzufangen. Wenn man investiert, wird man Teilhaber eines Unternehmens, und starke Aktien sollten langfristig wachsen.

Da viele Makler inzwischen einen provisionsfreien Handel anbieten, ist es nur mit geringen Kosten verbunden, eine Wachstumsaktie zu kaufen, die man für die nächsten zehn Jahre oder länger halten kann. Und dann einfach im nächsten Monat weitermachen. Die gute Nachricht für Neueinsteiger ist, dass viele Wachstumsaktien nach einem turbulenten Start ins Jahr 2022 jetzt günstig gehandelt werden.

Hier sind zwei Wachstumsaktien, mit denen man zu Anteilen an zwei dynamischen, wachstumsstarken Unternehmen kommt – und die man jetzt für unter 100 Euro bekommt.

Floor & Decor

Floor & Decor Holdings (WKN: A2DQHZ) ist, wie der Name schon vermuten lässt, ein Einzelhandelsunternehmen, das sich auf Bodenbeläge und verwandte Artikel spezialisiert hat. Das ist im Allgemeinen ein ziemlich gutes Geschäft. Aber die Aktien des Unternehmens liegen derzeit inmitten eines allgemeinen Marktausverkaufs über 40 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Die Besorgnis über steigende Hypothekenzinsen hat vor allem Aktien mit Engagement im Wohnungsbau geschadet. Dennoch sind die längerfristigen Aussichten des Unternehmens nach wie vor gut.

Floor & Decor hat sich zum Ziel gesetzt, die Zahl seiner Geschäfte in den kommenden Jahren auf 500 zu erhöhen. Derzeit verfügt das Unternehmen über 160 Filialen, sodass dieses Ziel die dreifache Größe der derzeitigen Präsenz bedeutet. Das Unternehmen hat die Zahl seiner Geschäfte in den letzten fünf Jahren bereits um 17,8 % auf Jahresbasis erhöht und plant, diese Rate auf 20 % zu steigern. Dies ist eine aggressive Wachstumsrate, aber es gibt mehr als genug Spielraum. Selbst mit 500 Geschäften wäre Floor & Decor immer noch weniger als ein Viertel so groß wie Home Depot oder Lowe’s Companies, gemessen an der Zahl der Geschäfte.

Wachstum bei der Anzahl der Geschäfte ist schön und gut, aber leider verzichten viele Unternehmen auf Rentabilität, um das Wachstum zu steigern. Glücklicherweise ist das bei Floor & Decor nicht der Fall, wo das stellare Wachstum nicht auf Kosten der Gewinne ging. Die vergleichbaren Umsätze (die die Umsätze der seit mindestens einem Jahr geöffneten Filialen im Jahresvergleich messen) sind seit 13 Jahren positiv und weiter steigend.

Und dieses Umsatzwachstum wirkt sich auch auf den Gewinn des Unternehmens aus. Das Unternehmen hat seinen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) in den letzten fünf Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 32 % gesteigert, während der Gewinn pro Aktie um 37 % zunahm. Zwar sind die Aktien zum 22-Fachen der Gewinne des nächsten Jahres nicht unbedingt billig. Doch ist dies kein unangemessener Preis für ein Unternehmen, das auf hohem Niveau wächst und seine Aufgaben erfüllt.

Dutch Bros.

Apropos Wachstum: Dutch Bros. (WKN: A3C28Y), der in Oregon ansässige Anbieter von Kaffee, Tee und Energydrinks, ist ein weiteres Unternehmen, das rasant wächst. Doch wie Floor & Decor liegen auch die Aktien von Dutch Bros. rund 40 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Das Unternehmen hat nach seinem Börsengang einen rasanten Aufstieg hingelegt und anschließend einen Ausverkauf erlebt, der viele Wachstumsaktien traf.

Dutch Bros. ist in beeindruckendem Tempo gewachsen und das Unternehmen will weiter in Sachen Expansion Gas geben. Das Unternehmen verfügt über insgesamt 538 Standorte, nachdem in den letzten vier Jahren neue Standorte mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 44,4 % hinzugekommen sind. Das Wachstum wird sich noch weiter beschleunigen, da das Unternehmen im Jahr 2021 97 neue Standorte eröffnet und für 2022 die Eröffnung von 125 Standorten plant.

Für Dutch Bros. dürfte es viel Raum geben, um diese Strategie fortzusetzen, da das Unternehmen derzeit nur in 12 US-Bundesstaaten tätig ist, hauptsächlich an der Westküste und im Intermountain West, und nur eine Handvoll Läden östlich des Mississippi hat. Die Gefahr einer Sättigung ist gering, denn selbst wenn Dutch Bros. sein Ziel von 125 neuen Filialen in diesem Jahr erreicht, wird die Anzahl der Filialen nur etwa 4 % der Anzahl der US-Starbucks-Filialen betragen.

Wie bei einem derart schnellen Wachstum der Filialzahl zu erwarten, wächst auch der Umsatz schnell – von nur 186 Mio. US-Dollar im Jahr 2018 auf 498 Mio. US-Dollar im letzten Jahr, was einer CAGR von 38,8 % entspricht. Noch besser ist, dass das Unternehmen für dieses Jahr einen Umsatz von 700 bis 715 Mio. US-Dollar erwartet, was 40 % über dem Rekordumsatz von 2021 liegt. Dutch Bros. baut neue Filialen schnell aus, bleibt aber auch bei den bestehenden Geschäften am Ball. Im letzten Quartal konnte das Unternehmen den Umsatz auf vergleichbarer Fläche um 10 % steigern.

Dutch Bros. läuft richtig rund und wenn das Unternehmen eines Tages sein langfristiges Ziel von 4.000 Geschäften in den USA erreicht, könnte man sich sehr glücklich schätzen, jetzt eingestiegen zu sein.

Der Artikel 2 Wachstumsaktien, die jetzt zu weniger als 100 Euro zu haben sind ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Michael Byrne besitzt keine der angegeben Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Home Depot und empfiehlt Loews. Dieser Artikel erschien am 6.5.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2022