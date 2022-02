2 Wachstumsaktien, die ich im Jahr 2022 kaufen will

Wichtige Punkte

Die Aktien von Pinterest nähern sich jetzt dem Bereich der Value-Aktien.

Die Aktien von Lemonade erreichen Allzeittiefs, obwohl der Markt eine große Chance bietet.

Viele Wachstumsaktien erlebten ein unglaubliches Jahr 2020, was den Kursanstieg angeht, aber seitdem sind diese Aktien abgestürzt. Infolgedessen haben viele ehemals wachstumsstarke Aktien regelmäßig neue 52-Wochen-Tiefststände erreicht, obwohl es klare Anzeichen für eine starke Geschäftsentwicklung gibt. So sind zum Beispiel die Aktien von Pinterest (WKN: A2PGMG) und Lemonade (WKN: A2P7Z1) gegenüber ihren 52-Wochen-Höchstständen um 67 % bzw. 81 % gefallen. Und doch haben beide Unternehmen ein wachsendes Geschäft.

Da der Kurs beider Aktien so stark gesunken ist, werden sie jetzt zu unglaublich günstigen Kennzahlen gehandelt. Wenn diese Unternehmen ihr Wachstum wie in der Vergangenheit fortsetzen und ihre starken Wettbewerbsvorteile beibehalten können, dann haben beide Aktien das Potenzial, auch wieder kräftig zu steigen.

Ich denke, beide Unternehmen haben das Zeug zum Erfolg. Wenn sie weiterhin billig bleiben, werde ich mich 2022 wahrscheinlich mit Aktien eindecken. Hier ist der Grund dafür.

1. Pinterest

Die Aktien der selbsternannten „visuellen Entdeckungsmaschine“ sind in den Jahren 2021 und 2022 abgestürzt, aber das bedeutet nicht, dass das Unternehmen schlecht läuft. Ein Großteil des Rückgangs ist auf die Verlangsamung des Wachstums der monatlich aktiven Nutzer zurückzuführen, aber das allein dürfte die Aktie nicht so stark beeinträchtigt haben. Im dritten Quartal 2021 (das am 30. September endete) meldete Pinterest 444 Millionen monatlich aktive Nutzer weltweit, 1 % mehr als im Vorjahr. Diese Zahl entspricht etwa 5 bis 6 % der Weltbevölkerung. Wenn diese Zahl erreicht ist, wird es immer schwieriger, das Wachstum im Jahresvergleich aufrechtzuerhalten. An diesem Punkt wird das Wachstum der monatlich aktiven Nutzer weniger wichtig und der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer/in (ARPU) gewinnt an Bedeutung.

Im Vergleich zu einigen anderen großen Social-Media-Unternehmen ist der ARPU von Pinterest mit 1,41 US-Dollar zwar niedrig, aber er wächst trotzdem schnell. In den USA stieg der ARPU im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 44 %, international sogar um 81 %. Es ist nicht unvernünftig zu denken, dass der ARPU von Pinterest weltweit 10 US-Dollar erreichen könnte, was in etwa den aktuellen Preisen von Meta Platforms (WKN: A1JWVX) entspricht. Das lässt Raum für unglaubliches Wachstum. Das Management von Pinterest konzentriert sich viel mehr auf die Steigerung des ARPU. Ein aktuelles Beispiel ist die Verwendung von Idea Pins, die es den Kunden ermöglicht, die Betrachter direkter anzusprechen, was zu wertvolleren Anzeigen führt.

Die Aktien von Pinterest werden auf dem attraktivsten Bewertungsniveau seit dem Börsengang im April 2019 gehandelt. Das erwartete Kurs-Umsatz-Verhältnis des Unternehmens liegt bei 5,4 und das erwartete KGV bei unter 20. Damit ist die Aktie günstiger als die von Meta, die mit dem 21-Fachen des zukünftigen Gewinns und dem 6-Fachen des zukünftigen Umsatzes gehandelt wird. In Anbetracht der Tatsache, dass Pinterest das Potenzial hat, seinen ARPU in den nächsten fünf Jahren um ein Vielfaches von heute zu steigern, sowie der Tatsache, dass es in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 eine beeindruckende Nettogewinnmarge von 8 % und eine Marge von 31 % beim freien Cashflow erzielte, finde ich die Idee gut, sich jetzt mit Aktien einzudecken.

2. Lemonade

Im Jahr 2021 meldete der Versicherungsspezialist Lemonade durchweg suboptimale Schadensquoten. Die auf künstlicher Intelligenz basierende Plattform von Lemonade ermöglicht es dem Unternehmen, Kundenanträge anzunehmen und Schadensfälle effizienter und nach Angaben des Managements auch genauer als die Konkurrenz zu bearbeiten. Die künstliche Intelligenz hat dem Unternehmen zwar zu einem enormen Wachstum verholfen und es zu einem der wenigen Versicherungsunternehmen gemacht, das von den Kunden gerne genutzt wird, aber sie hat ihm kurzfristig auch geschadet. Das Unternehmen hat schnell skaliert und viele neue Produkte akquiriert, um sein schnelles Wachstum aufrechtzuerhalten, aber seine KI braucht Zeit, um zu lernen und genauere Schadenentscheidungen zu treffen. Das hat dazu geführt, dass die Schadenquote (der Prozentsatz der Prämien, der für Schäden gezahlt wird) gelegentlich zu hoch ist.

Das Unternehmen strebt derzeit eine Schadenquote von 75 % an, aber im dritten Quartal 2021 meldete es eine Quote von 77 %, was auf höhere Schäden in jüngeren Produktkategorien zurückzuführen ist. Allerdings hat Lemonade auch gezeigt, dass sich die Schadenquoten für diese Produkte verbessern. Im dritten Quartal meldete das Unternehmen, dass sich die Schadenquote für die Hausratversicherung im Vergleich zum Vorjahr um 52 Prozentpunkte verbessert hat, während sich die Schadenquote für die Haustierversicherung im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozentpunkte verbesserte. Die Geschäftsführung hat erklärt, dass sich diese Quoten mit der Zeit weiter verbessern werden, wenn die KI mehr Daten erhält und daraus lernt.

Leider werden die Aktien so bewertet, als ob sich die Schadenquoten überhaupt nicht verbessern würden. Das Unternehmen wird nur mit dem Achtfachen des voraussichtlichen Umsatzes bewertet. Wenn Lemonade seine Schadenquote weiter verbessern kann, wird auch die Rendite steigen. In der Zwischenzeit meldete das Unternehmen für die ersten neun Monate des Jahres 2021 Verluste in Höhe von 171 Mio. US-Dollar. Das Unternehmen hat bereits einen großen Zuwachs bei der Akzeptanz seiner Produkte verzeichnet und die Zahl seiner Kunden im Vergleich zum Vorjahr um 45 % auf 1,4 Millionen gesteigert. Wenn Lemonade den Verbraucherinnen und Verbrauchern weiterhin die Beantragung von Versicherungen und die Auszahlung von Geldern, wenn sie sie am dringendsten benötigen, so einfach und unkompliziert wie möglich macht, wird das Unternehmen wahrscheinlich auch weiterhin eine steigende Akzeptanz verzeichnen. Und mit einer verbesserten Rendite könnte die Zukunft von Lemonade noch viel rosiger aussehen als heute, was das Unternehmen zu einer erstklassigen Kaufgelegenheit macht.

Fazit für Investoren

Wenn der Aktienmarkt auf breiter Front zusammenbricht, versuche ich, Unternehmen zu finden, die sich gut entwickeln und eine vielversprechende Zukunft haben, aber zu sehr niedrigen Kennzahlen gehandelt werden. Das ist sowohl bei Lemonade als auch bei Pinterest der Fall.

Obwohl beide an der Oberfläche Kratzer haben, ist das zugrunde liegende Wachstumspotenzial beider Aktien unglaublich attraktiv. Da die Bewertungen sehr attraktiv sind, könnte ich mir vorstellen, meine Positionen in Lemonade und Pinterest im Jahr 2022 aufzustocken.

Der Artikel 2 Wachstumsaktien, die ich im Jahr 2022 kaufen will ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der „offiziellen“ Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen – sogar unsere eigene – hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Randi Zuckerberg, ehemalige Direktorin für Marktentwicklung und Sprecherin von Facebook und Schwester von Meta Platforms-CEO Mark Zuckerberg, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Jamie Louko auf Englisch verfasst und am 01.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. Jamie Louko besitzt Lemonade, Inc. und Pinterest. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Lemonade, Inc., Meta Platforms, Inc. und Pinterest.

Motley Fool Deutschland 2022