2 Wachstumsaktien für Investoren mit Expertenwissen

Kann Gentherapie für Wachstum sorgen?

Catalent ist nicht unbedingt als Wachstumsaktie bekannt, doch das könnte sich bald ändern. Trotz allem hat das Unternehmen in den letzten Jahren gut abgeschnitten: Der Umsatz stieg vom Geschäftsjahr 2016 bis zum Geschäftsjahr 2019 – dieses endet immer am 30. Juni – um 36 %. Die Aktien stiegen in diesem Zeitraum um 90 %. Der S&P 500 lieferte, wenn man die Dividenden einrechnet, nur 65 % Rendite.

Doch trotz des Fortschritts und der marktschlagenden Renditen wollen Investoren mehr: Das Unternehmen arbeitet hart daran, fallende Umsätze in seinem Kerngeschäft zu vermeiden, indem es seine beste Wachstumschance nutzt: Biologika. Der hohe Schwierigkeitsgrad und die Expertise, die nötig sind, um biologische Medikamente herzustellen, sorgen in diesem Segment für hohe Margen, und Catalent ist eines der wenigen Unternehmen, die die Voraussetzungen erfüllen.

Das Unternehmen hat 2019 sein Umsatz- und EBITDA-Wachstum vor allem aus den Segmenten Biologika und Spezialpräparate gespeist, doch Investoren sollten hier große Veränderungen erwarten: Das liegt daran, dass Catalent im Mai für 1,2 Milliarden Dollar den Gentherapie-Spezialisten Paragon Bioservices übernommen hat. Obwohl das Unternehmen erst seit Ende Mai Umsätze für Catalent schreibt, ist es auf dem besten Weg, im Kalenderjahr 2019 200 Millionen Dollar an Umsatz beizutragen, was ganzen 8 % des Jahresumsatzes von Catalent im Geschäftsjahr 2019 entspricht. Und das, noch bevor im laufenden Geschäftsjahr ein Haufen neuer Partnerschaften und Lieferverträge geschlossen wurde.

Investoren sollten erwarten, dass das Management in absehbarer Zukunft stark in das neue Geschäft investiert, das nun auf den Namen Paragon Gene Therapy hört. Dazu zählen etwa neue Produktionsanlagen, um unter anderem für AveXis (den führenden Entwickler von Gentherapien, der nun zu Novartis gehört), NoveVax, Amicus Therapeutics Werte zu schaffen. Dies könnte zwar kurzfristig die Margen belasten, aber es sollte das langfristige Wachstum befeuern.

Wenn wir bedenken, dass das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 den höchsten operativen Gewinn der letzten Dekade einfuhr, dann ist das Unternehmen gut aufgestellt, um seine Wachstumschancen zu nutzen und seine neue Position als Marktführer bei der Herstellung von Gentherapielösungen optimal auszuspielen. Investoren mit langfristiger Ausrichtung sollten die Bedeutung dessen nicht unterschätzen.