2 Wachstumsaktien, die bis 2030 ein Vermögen aufbauen könnten!

Wachstumsaktien stehen bei Investoren derzeit hoch im Kurs. Das merkt man nicht nur an den starken Kursanstiegen der letzten Monate, sondern besonders an den hohen Bewertungen der Aktien.

Für verlustträchtige Unternehmen werden derzeit unglaubliche Summen auf den Tisch gelegt. Umsatzmultiplikatoren von 20, 50 oder 100 werden in der Hoffnung gezahlt, die nächste Tesla oder Shopify im Depot liegen zu haben.

Dabei sind viele dieser Unternehmen bereits heute schon mehr als 10 Mrd. US-Dollar wert – und das bei Umsätzen von gerade einmal ein paar Hundert Millionen US-Dollar.

Hohe Bewertung bei Wachstumsunternehmen ist manchmal kein Beinbruch

Nichtsdestotrotz bleibt so manch ein Wachstumsunternehmen spannend, denn es kann weiterhin für eine gute Rendite beitragen. Man muss nur die richtige Aktie besitzen.

Zwei Aktien, auf die dieser Sachverhalt zutreffen könnte, sind derzeit Pinterest (WKN: A2PGMG) und Carvana (WKN: A2DPW1). Schauen wir uns diese Titel einmal genauer an.

Wachstumsaktien, die bis 2030 ein Vermögen aufbauen könnten

1. Wachstumsaktie: Pinterest

Die erste Wachstumsaktie, die bis 2030 ein Vermögen aufbauen könnte, ist Pinterest. Das Unternehmen befindet sich als soziales Netzwerk in direkter Konkurrenz zu Facebook, Snap oder Twitter.

Mit einer Marktkapitalisierung von 44 Mrd. US-Dollar (Stand: 11.01.2021) liegt Pinterest aber weit abgeschlagen hinter Facebook. Zugegeben, Pinterest ist nicht so breit aufgestellt wie der Social-Media-Gigant und auch seine durchschnittlichen Werbeumsätze je Nutzer liegen weit abgeschlagen hinter denen von Facebook.

Dennoch wächst Pinterest beeindruckend schnell. Allein im dritten Quartal 2020 konnten die Umsätze um 58 % auf 443 Mio. US-Dollar gesteigert werden. Positiv ist auch, dass nicht nur die Anzahl der monatlich aktiven Nutzer mit 37 % erheblich gesteigert wurde, sondern auch die durchschnittlichen Umsätze der Nutzer (15 %). Sollte dieser Trend weiter anhalten, dann könnte Pinterest langfristig ähnlich stark werden wie das Netzwerk von Facebook.

Mit einem Verlust von 94,2 Mio. US-Dollar im dritten Quartal 2020 ist Pinterest noch weit von der Profitabilität entfernt, auch wenn das bereinigte EBITDA mit 93 Mio. US-Dollar schon deutlich positiv ausfiel. Da es sich jedoch um ein skalierbares Plattformgeschäft handelt, könnte sich dieses Bild bei einem starken Wachstum schnell ändern.

2. Wachstumsaktie, die ein Vermögen aufbauen könnte: Carvana

Die zweite Wachstumsaktie, die bis 2030 ein Vermögen aufbauen könnte, ist Carvana. Das Unternehmen erfährt derzeit einen regelrechten Hype um sein technologisch getriebenes Vertriebsmodell für Gebrauchtwagen. Mit ihm können Gebrauchtwagen online relativ einfach erworben und aus einem Gebrauchtwagenautomaten einfach abgeholt werden.

Die Marktkapitalisierung beläuft sich derzeit auf und 46 Mrd. US-Dollar (Stand: 11.01.2021) – was schon ein gewaltiger Vorschuss ist, denn der größte börsennotierte Gebrauchtwagenhändler ist CarMax. Und dieser wird derzeit mit gerade einmal 17 Mrd. US-Dollar bewertet.

Gemessen an den Internetgrößen wie Amazon hingegen besitzt Carvana noch Potenzial. Schließlich handelt es sich um einen extrem großen Markt, der zudem auch noch schnell wächst.

Carvana selbst ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen der Gebrauchtwagenbranche. Allein im dritten Quartal 2020 wurden 64.414 Gebrauchte verkauft – ein Plus von 39 % gegenüber dem Vorjahr.

Auch Carvana ist aktuell verlustträchtig. Bei Umsatzerlösen im dritten Quartal 2020 von 1,5 Mrd. US-Dollar wurde ein Verlust von 17,7 Mio. US-Dollar erwirtschaftet. Das Minus beläuft sich für die ersten neun Monate auf 308 Mio. US-Dollar.

Aber auch bei diesem Unternehmen gilt das Prinzip der Plattformökonomie, bei dem nicht nur durch Skaleneffekte die Profitabilität schnell verändert werden kann, sondern auch durch den Eintritt in andere Geschäftsbereiche.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Facebook. Randi Zuckerberg, eine frühere Leiterin der Marktentwicklung und Sprecherin von Facebook sowie Schwester von CEO Mark Zuckerberg, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Facebook, Pinterest, Shopify und Tesla. The Motley Fool empfiehlt CarMax.

