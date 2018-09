2 Unternehmen, die kurz davor stehen, ihre Dividenden zu erhöhen

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Einer der besten Gründe für den Besitz von Dividendenaktien ist, dass viele von ihnen nicht nur regelmäßige Auszahlungen an die Aktionäre vornehmen, sondern auch oft ihre Auszahlungen jährlich erhöhen. Zwei Unternehmen mit einer langen Vorgeschichte von Dividendenerhöhungen, die voraussichtlich im September Dividendenerhöhungen ankündigen werden, sind das Halbleiterunternehmen Texas Instruments (WKN:852654) und der Fast-Food-Gigant McDonalds (WKN:856958).

Vor den Ankündigungen der voraussichtlichen Dividendenerhöhung Ende dieses Monats findest du hier einen Überblick über die Dividende jedes Unternehmens sowie eine Vorschau auf die zu erwartenden Ergebnisse der jüngsten Erhöhungen.

Texas Instruments

Unternehmen Dividendenrendite Letzte Dividendenerhöhung Texas Instruments 2,2 % 24 %

Texas Instruments ist ein wichtiger Bestandteil der Strategie des Managements zur Steigerung des Shareholder-Value, weshalb das Unternehmen in den letzten Jahren stark gestiegen ist. In den Jahren 2016 und 2017 steigerte Texas Instruments die Dividende um 32 % bzw. 24 %.

„Dividendenerhöhungen und Aktienrückkäufe sind sowohl Teil der Kapitalmanagementstrategie von TI als auch Ausdruck des starken freien Cashflows und dem Versprechen des Unternehmens, überschüssiges Bargeld an die Aktionäre zurückzugeben“, sagte das Management in einer Pressemitteilung vom September letzten Jahres, als das Unternehmen seine Dividende erhöhte und eine Rückkaufgenehmigung in Höhe von 6 Mrd. US-Dollar zusätzlich zu den 4,6 Mrd. US-Dollar, die von der vorherigen Rückkaufgenehmigung übrig geblieben waren, ankündigte.

Texas Instruments hat die Dividende14 Jahre in Folge erhöht – und eine weitere Erhöhung in diesem Jahr ist angesichts des anhaltend starken freien Cashflows und einer Ausschüttungsquote von 53 %, die Spielraum für weitere Erhöhungen lässt, so gut wie sicher. Angesichts des 42-prozentigen Anstiegs des freien Cashflows von TI im Vergleich zum Vorjahr, haben die Investoren gute Gründe, mit einer Dividendenerhöhung auf dem Niveau des Vorjahres zu rechnen.

McDonald’s

Unternehmen Dividendenrendite Aktuellste Dividendenerhöhung McDonald’s 2,5 % 7 %

Im vergangenen Jahr beschleunigte sich die jährliche Dividendenerhöhung von McDonald’s leicht, wobei die Fast-Food-Kette eine Dividendenerhöhung von 7 % ankündigte. Im Vergleich dazu wurde die Dividende im Vorjahr um 6 % angehoben. Das war die 41. jährliche Dividendenerhöhung von McDonald’s in Folge und unterstreicht das Bekenntnis des Managements zur Dividende. Darüber hinaus spiegelte die beschleunigte Wachstumsrate der Dividende die starke Geschäftsentwicklung von McDonald’s wider, die zu diesem Anstieg geführt hat.

Die Investoren können damit rechnen, dass die Dividendenerhöhung auf dem gleichen Niveau wie im letzten Jahr sein wird. Die Dynamik von McDonald’s hat sich fortgesetzt: Der Gewinn pro Aktie stieg im letzten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 12 %, getrieben von einem beachtlichen Anstieg des weltweiten flächenbereinigten Umsatzwachstums um 4 %. Ein weiteres Argument für eine weitere Dividendenerhöhung ist die konservative Ausschüttungsquote von McDonald’s in Höhe von 51 %.

Da die Dividendenerhöhungen beider Unternehmen am 21. September letzten Jahres angekündigt wurden, werden die Anleger wahrscheinlich in Kürze über die Dividenden von Texas Instruments und McDonald’s informiert werden.

