2 Unternehmen mit einer Geheimwaffe für das Medien-Streaming

Der Aufstieg der Streaming-Video-Plattformen in den letzten zehn Jahren war eine der wichtigsten Entwicklungen im Unterhaltungsbereich. In der Branche wird der Schlüssel zum Erfolg oft auf eines reduziert: den Inhalt. Das ist sinnvoll – denn die Filme, Fernsehsendungen und andere Multimedia-Angebote, die auf einer bestimmten Plattform verfügbar sind, spielen natürlich die größte Rolle bei der Frage, ob Menschen einen bestimmten Dienst in Anspruch nehmen.

Aber auch hinter den Kulissen tut sich viel, und die Rolle, die die Technologie bei der Gestaltung der Zukunft des Streaming Space spielen wird, wird manchmal unterschätzt. Wie in vielen Bereichen der Technologiewelt wird Streaming vom Aufstieg der künstlichen Intelligenz und der maschinellen Lerntechnologien stark betroffen sein. Hier mal eine Analyse, warum künstliche Intelligenz eine Art Geheimwaffe für iQiyi (WKN:A2JGN8) und Alphabet (WKN:A14Y6F) sein könnte.

iQiyis KI-basierte Vorteile

iQiyi hat den Vorteil, von einem der weltweit fortschrittlichsten KI-Entwickler unterstützt zu werden. Das Unternehmen wurde im März aus Baidu (WKN:A0F5DE), Chinas größter Internet-Suchmaschine und weltweit führend in der KI, ausgegründet. Baidu, das mit rund 70 % an seinem Streaming-Ableger beteiligt ist, bietet dem Unternehmen bereits heute KI- und Datenanalysedienstleistungen an und plant, seine Tochtergesellschaft in diesen Bereichen weiter zu unterstützen.

Neben der Verwendung von KI in Werbeanwendungen und einer eigenen Version der Empfehlungssysteme, die auf anderen Streaming-Plattformen zu finden sind, implementiert iQiyi KI auf eine Art und Weise, die überrascht. Denn das Unternehmen verwendet selbstregulierende Algorithmen, um abzuschätzen, welche Konzepte, Schauspieler, Schauspielerinnen und andere Produktionstalente am ehesten dazu beitragen, Inhalte zu erstellen, die die Abonnenten unbedingt sehen wollen. Die Streaming-Plattform verwendete beispielsweise ein KI-basiertes System, um die Besetzung auszuwählen und den Inhalt der erfolgreichen Reality-TV-Sendung Hot Blood Dance Crew zu gestalten. Es verwendet auch KI-generierte Vorschläge, um bei der Bearbeitung seiner Programme zu helfen.

Wenn künstliche Intelligenz zuverlässig Formeln liefern kann, die die Erfolge kreativer Projekte verbessern, sollten die Unternehmen mit dem besten Zugriff auf Daten und Algorithmen einen großen Wettbewerbsvorteil erzielen. Künstliche Intelligenz könnte auch helfen, den Weg für Streaming-basierte Videospiele zu ebnen, indem sie die Informationsbereitstellung verbessert – eine attraktive Perspektive, weil iQiyi signalisiert hat, dass man auch da ein größerer Player sein will.

Gegenwärtig scheinen die Beziehung des Unternehmens zu Baidu und die innovativen Bemühungen, KI in die Produktion, Bereitstellung und Vermarktung von Inhalten zu integrieren, für das Unternehmen eine bedeutende Strategie im chinesischen Streaming-Bereich zu sein.

Alphabet nutzt KI auf mehreren Ebenen

Wie bei iQiyi und Baidu hat Alphabet durch seine führende Position im Suchmaschinenmarkt einen unglaublichen Zugang zu Daten. Das Unternehmen steht auch hinter Android, dem weltweit meistgenutzten mobilen Betriebssystem. Und die Stellung in diesen beiden Kategorien bedeutet ein klarer Vorteil im KI-Bereich.

Alphabet nutzt diese Vorteile unternehmensweit – und im Streaming-Bereich auf mehreren Ebenen. Das Unternehmen besitzt die Videoplattform YouTube und setzt alles daran, seine Position im Bereich der Cloud-Infrastruktur und Plattform-Services zu verbessern und Marktanteile von den Hauptkonkurrenten Amazon und Microsoft zu gewinnen. Die Vormachtstellung von Alphabet bei Künstlicher Intelligenz scheint dabei zu helfen, dort einen Fuß in der Tür zu haben.

Beispiel: Netflix, das seine Streaming-Dienste auf Amazon Web Services hostet, will wohl mal vorfühlen, ob man nicht lieber einen Teil davon auf Google Cloud auslagern will. Der Grund? Netflix betrachtet die Google-Plattform als überlegene KI, zumindest ersten Gerüchten zufolge.

Alphabet wird auch seine Stärken in der KI nutzen können, um seine eigenen Streaming-Plattformen zu stärken. Das Unternehmen wird auch weiterhin Suchhistorie und Daten aus seinen Online-Software-Suiten in verbesserte Algorithmen einfließen lassen, um bessere Inhaltsvorschläge zu liefern.

YouTube positioniert Alphabet darüber hinaus als einen der Hauptakteure im E-Gaming, und künstliche Intelligenz wird wahrscheinlich eine wichtige Rolle bei der Unterstützung des Wachstums dieser neuen Content-Kategorie spielen. Ob durch ein automatisiertes System zur Auswahl der besten Kamerawinkel für die Übertragung an einen bestimmten Zuschauer oder durch die Bereitstellung personalisierter Inhaltsempfehlungen oder die Verbesserung der Streamqualität – künstliche Intelligenz wird Alphabet helfen, das Erlebnis zu verstärken. Zudem kann man erwarten, dass die KI eine Art Streaming-Technologie ermöglicht, mit der Spieler eine Panorama-Kamera bedienen oder live gestreamte Spielfelder navigieren können.

Jüngsten Berichten zufolge hat Alphabet auch Ambitionen, ein viel größerer Teilhaber in der Videospielindustrie zu werden, und bereitet das Debüt seiner eigenen Streaming-basierten Spieleplattform vor. Das Unternehmen wird wahrscheinlich wie YouTube die künstliche Intelligenz in den Empfehlungen für Videospielinhalte nutzen. Noch wichtiger ist, dass die Stärke des Unternehmens im KI-Bereich und die Erfahrung im Bereich Streaming-Video große Vorteile bieten, wenn es darum geht, jene Technologie bereitzustellen, die benötigt wird, um gestreamte Spiele für Spieler zugänglich zu machen.

Künstliche Intelligenz ist also Alphabets großes Ass im Ärmel, wenn es darum geht, dass das Unternehmen im Cloud- und Gaming-Bereich voran kommt.

Das einfache Geheimnis, die besten Aktien zu kaufen Wie Warren Buffett einmal sagte, musst du keinen IQ eines Genies haben, um ein großartiger Investor zu sein. Alles was du dafür brauchst ist einfache Mathematik, das Wissen auf welche Zahlen du schauen musst und etwas gesunden Menschenverstand. In unserem kostenlosen Spezialbericht "15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen" teilen wir 15 Bilanzkennzahlen mit dir, mit Hilfe derer du die Aktien mit den besten Zukunftsaussichten identifizieren kannst. Klick hier, um kostenlosen Zugang zu diesem Sonderbericht zu erhalten.



The Motley Fool empfiehlt und besitzt Aktien von Alphabet, Amazon und Baidu und empfiehlt Aktien von iQiyi.

Dieser Artikel von Keith Noonan erschien am 12.7.2018 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.