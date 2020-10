2 Topaktien aus dem Gesundheitswesen mit über 5 % Dividendenrendite

Aktien aus dem Gesundheitswesen können starke, stabile Dividenden ermöglichen. Hinter vielen Aktien stecken schließlich Unternehmen mit ebenso stabilen und vor allem nichtzyklischen Geschäftsmodellen. Das kann eine solche Dividendenhistorie begründen.

Aber gibt es auch Topaktien aus dem Gesundheitswesen mit einer hohen Dividendenrendite? Beispielsweise von 5 % oder auch mehr? Ja, grundsätzlich gibt es sie! Werfen wir in diesem Sinne einen Blick auf die Anteilsscheine von Medical Properties (WKN: A0ETK5) und von BB Biotech (WKN: A0NFN3) und darauf, was diese beiden Aktien zu Topchancen werden lässt.

Medical Properties: 5,81 % Dividendenrendite!

Eine erste Aktie aus dem Bereich des Gesundheitswesens, die auf eine Dividendenrendite von 5 % kommt, ist die von Medical Properties. Wobei, ist das eigentlich eine klassische Gesundheitsaktie? Nicht zwingend: Denn immerhin handelt es sich eigentlich um eine Aktie aus dem Bereich der Immobilien. Als Real Estate Investment Trust ist das Profil eigentlich sehr klar definiert.

Trotzdem: Medical Properties investiert derzeit in über 390 Immobilien aus dem Bereich des Gesundheitswesens. Durch einen Fokus auf Krankenhäuser, Kliniken und andere Gesundheitseinrichtungen profitiert der Real Estate Investment Trust trotzdem von der defensiven Stärke der Unternehmen. Beziehungsweise der Mieter, die von dieser defensiven Klasse profitieren. Das führt zu starken Umsätzen und Funds from Operations. Und gleichsam auch zu ebenso soliden und zuverlässigen Dividenden.

Medical Properties zahlt momentan eine Dividende von 0,27 US-Dollar pro Quartal an die Investoren aus. Bei einem derzeitigen Aktienkurs von 18,56 US-Dollar (02.10.2020, maßgeblich für alle Kurse) entspräche das einer Dividendenrendite von 5,81 %. Zudem hat der US-REIT in den letzten Jahren stets die Dividende auf Vorjahresniveau gehalten und moderat erhöht. In der jetzigen COVID-19-Krise erhält die Dividendenhistorie das Prädikat krisenerprobt.

Das i-Tüpfelchen, das diesen US-REIT allerdings besonders interessant werden lässt, ist das solide operative Wachstum. Im letzten Quartal kletterten beispielsweise die Funds from Operations um 22,5 % auf 0,38 US-Dollar. Das ist ein attraktiver Gesamtmix, bei dem die aktuelle Dividendenrendite noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sein muss.

BB Biotech: Immer 5 % und niemals 5 % Dividendenrendite

Eine zweite Aktie, die mehr Anknüpfungspunkte zum Pharma- und vor allem Biotech-Segment aufweisen kann, ist die Aktie von BB Biotech. Wobei, eigentlich auch nicht. Denn im Grunde genommen ist das Unternehmen eine Beteiligungsgesellschaft, die sich bloß auf Biotechnologie konzentriert. Trotzdem erhalten Investoren hier die Chance, breit gestreut und diversifiziert von vielen Möglichkeiten der Pharmazie und aus dem Bereich des Gesundheitswesens zu profitieren.

BB Biotech investiert in viele attraktive Krankheitsfelder beziehungsweise die dazugehörigen Lösungen. Unter anderem seltene Krankheiten, Stoffwechselkrankheiten und Krebserkrankungen gehören dazu. Das minimiert das Risiko und dürfte mittel- bis langfristig zu einer soliden Querschnittsrendite führen. Zumindest, wenn das Investmentteam auch künftig smarte Investitionsentscheidungen trifft.

Aber kommen wir jetzt zum heutigen Kernpunkt, der Dividende: BB Biotechs Dividendenpolitik sieht vor, stets eine Dividendenrendite von 5 % an die Investoren auszuzahlen. Wobei der Referenzkurs das durchschnittliche Kursniveau des Dezembers des Vorjahres ist. Das kann mitunter auch mal schwankende Dividendenzahlungen bedeuten. Trotzdem erhalten Einkommensinvestoren langfristig stets hohe Dividenden. Wobei die initiale Dividendenrendite irgendwo im Bereich von 5 % liegen dürfte. Tendenz langfristig steigend, wenn BB Biotech den Wert der Aktie steigern kann.

Topaktien aus dem Gesundheitswesen …?

Ob die Aktien von Medical Properties und von BB Biotech als reine Anteilsscheine aus dem Gesundheitswesen gelten können, mag fraglich sein. Trotzdem profitieren beide von der defensiven Ausrichtung innerhalb dieser nichtzyklischen Sparte.

Zudem weisen beide Ausschütter attraktive Dividendenrenditen um die Marke von 5 % auf. Das kann ein Gesamtmix sein, der für Foolishe Dividendenjäger interessant sein könnte.

