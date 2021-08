2 Top-Wachstumsaktien, die jetzt ein Kauf sein könnten

Weitere Suchergebnisse zu "MongoDB":

MongoDB ist dabei, die Datenbankbranche zu verändern. Teladoc Health hingegen revolutioniert das Gesundheitswesen.

Die Pandemie im letzten Jahr hat die Bedeutung einer Digital-First-Strategie deutlich gemacht. Sie hat Veränderungen in unzähligen Branchen angestoßen. Die International Data Corporation schätzt, dass sich die Unternehmensausgaben für die digitale Transformation zwischen 2020 und 2023 auf insgesamt 6,8 Billionen US-Dollar belaufen werden.

Daher sollten Unternehmen wie MongoDB (WKN: A2DYB1) und Teladoc Health (WKN: A14VPK) in den kommenden Jahren stark profitieren. Beide sehen wie schlaue langfristige Investitionen aus. Betrachten wir die beiden Unternehmen doch mal nähern.

1. MongoDB

Datenbanken sind das Herzstück von Softwareanwendungen und bieten einen Ort, an dem Informationen gespeichert, organisiert und abgerufen werden können. Traditionell haben diese Systeme ein Modell vor Ort verwendet, bei dem strukturierte Daten in Zeilen und Spalten gespeichert werden. Viele der heutigen Anwendungen (z. B. Streaming-Video, Social Media, E-Mail) erzeugen jedoch komplexere Daten.

Dies hat einen Bedarf für eine modernere Datenbank geschaffen, und MongoDB hat diese Chance genutzt. Die Plattform verwendet ein Dokumentenmodell, das es Entwicklern ermöglicht, schnell große Mengen unstrukturierter Daten zu speichern. Mit anderen Worten: Sie müssen keine Zeit mit der Neuformatierung der Daten verschwenden, was letztlich die Produktivität und Effizienz erhöht. Tatsächlich hilft MongoDB den Kunden im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen, Anwendungen bis zu fünfmal schneller zu erstellen und gleichzeitig die Kosten um 70 % zu senken.

Infolgedessen hat sich das Dokumentenmodell zu einem Favoriten der Entwickler entwickelt. Das spiegelt sich in der Position von MongoDB als weltweit beliebteste externe Datenbank wider. Dieser Vorteil war ein starker Wachstumstreiber für das Unternehmen.

Kennzahl

Q1 2019

Q1 2022

CAGR

Umsatz

306,3 Mio. US-Dollar

641,7 Mio. US-Dollar

28 %



Ein Großteil dieses Wachstums wurde von MongoDB Atlas angetrieben, dem Datenbank-as-a-Service-Angebot des Unternehmens. Damit erhalten Kunden alle Vorteile von MongoDB, müssen sich aber nicht um die Verwaltung der zugrunde liegenden Infrastruktur kümmern. Im letzten Quartal stiegen die Atlas-Umsätze um 73 % und machen nun mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes von MongoDB aus. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese Dynamik anhält.

Derzeit schätzt IDC den Datenbankmarkt auf 73 Mrd. US-Dollar. Und diese Zahl dürfte nur noch steigen, da immer mehr Unternehmen ihre Anwendungsdateninfrastruktur modernisieren wollen. Das lässt MongoDB viel Spielraum, um sein Geschäft auszubauen.

2. Teladoc Health

Teladoc ist der weltweit größte Anbieter von virtuellen Gesundheitslösungen. Das Unternehmen schließt Verträge mit Arbeitgebern, Dienstleistern und Gesundheitssystemen ab und erwirtschaftet seine Einnahmen in erster Linie durch Abonnement-Zugangsgebühren. Die Plattform von Teladoc bietet ein breites Spektrum von Dienstleistungen an, das von Prävention und Wellness über Akutversorgung und psychische Gesundheit bis hin zum Leben mit chronischen und komplexen Erkrankungen reicht.

Im vergangenen Jahr war die Pandemie ein wichtiger Katalysator für das Unternehmen, da sie die Akzeptanz der Telemedizin beschleunigte. Die Zahl der bezahlten Mitgliedschaften in den USA stieg um 41 % auf 51,8 Millionen, und die Teladoc-Plattform ermöglichte 10,6 Millionen Besuche. Das war ein Anstieg um 156 % gegenüber 2019.

Diese Stärke setzte sich auch im ersten Quartal 2021 fort, also die virtuellen Besuche um 56 % auf 3,2 Millionen stiegen. Allerdings gingen die bezahlten Mitgliedschaften in den USA im Vergleich zum Vorquartal leicht zurück und sanken auf 51,5 Millionen. Dennoch verzeichnete Teladoc ein Umsatzwachstum von 151 %, und das Management hob die Prognose für das Gesamtjahr auf 2,0 Mrd. US-Dollar an, was das obere Ende darstellt.

Wenn man weiter zurückblickt, war die Umsatzentwicklung von Teladoc konstant stark.

Kennzahl

Q1 2018

Q1 2021

CAGR

Quelle

280,0 Mio. US-Dollar

1,4 Mrd. US-Dollar

70 %



Für die Zukunft ist Teladoc gut aufgestellt, um sein Geschäft auszubauen. Die virtuelle Gesundheitsversorgung bietet eine viel schnellere und bequemere Lösung für Patienten. So betrug die durchschnittliche Reaktionszeit zwischen der Anfrage eines Mitglieds und einer telemedizinischen Beratung im Jahr 2020 weniger als 10 Minuten. Traditionelle Praxisbesuche könnten diese Reaktionszeit niemals bieten.

Darüber hinaus schätzt das Management die Marktchancen von Teladoc auf 250 Mrd. US-Dollar allein in den USA. Diese Zahl mag hoch erscheinen, aber die Gesamtausgaben für das Gesundheitswesen in den USA belaufen sich laut den Centers for Medicare and Medicaid Services im Jahr 2019 auf 3,8 Billionen US-Dollar, was fast 18 % des Bruttoinlandsprodukts entspricht. Mit anderen Worten: Teladoc ist dabei, einen riesigen Markt zu erobern. Angesichts des umfassenden Angebots denke ich, dass diese Aktie langfristig ein Gewinner sein wird.

