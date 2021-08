2 Top-Wachstumsaktien mit Potenzial für die nächsten 20 Jahre

Weitere Suchergebnisse zu "MercadoLibre":

Möchtest du auf Top-Wachstumsaktien setzen, die idealerweise noch Potenzial für einen möglichst langen Zeitraum besitzen, beispielsweise 20 Jahre? Falls ja, sollten wir zu Beginn vielleicht eines thematisieren: Es gibt eine Menge Megatrends, die längerfristig ausgereizt werden können. Glücklicherweise müssen wir daher keinen idealen Zeitpunkt treffen, wenn wir auf solche Aktien setzen wollen.

Aber riskieren wir heute einen spannenden Blick auf zwei Top-Wachstumsaktien, die zu diesem Kreis dazugezählt werden können. Möglicherweise besitzen sie auch die nächsten zwei Jahrzehnte noch ein gigantisches Potenzial. Das, möglicherweise, gerade erst anfängt, sich zu zeigen.

Top-Wachstumsaktie mit viel Potenzial für 20 Jahre: Mercadolibre

Eine erste Top-Wachstumsaktie, bei der ich der Überzeugung bin, dass sie noch Potenzial für die kommenden zwei Jahrzehnte besitzt, ist Mercadolibre (WKN: A0MYNP). Warum ausgerechnet diese Aktie, die immerhin schon auf einen Börsenwert von 92,7 Mrd. US-Dollar kommt? Eine wirklich ausgezeichnete Frage!

Auch wenn der Tech-Konzern hinter der Aktie mit Blick auf den Börsenwert schon größer ist, so ist es die operative Basis eben noch nicht. Zwar kommt Mercadolibre inzwischen auf einen Quartalsumsatz in Höhe von 1,7 Mrd. US-Dollar sowie auf ein Gross Merchandise Volume von über 7 Mrd. US-Dollar. Pro Quartal, wohlgemerkt, wobei noch ein Payment Volume von über 17 Mrd. US-Dollar dazukommt. Das, was wir jedoch bedenken sollten, ist der adressierbare Gesamtmarkt.

Diese Top-Wachstumsaktie nimmt ganz Lateinamerika ins Visier. Derzeit gibt es die drei maßgeblichen Kernmärkte Brasilien, Argentinien und Mexico. Es sind daher noch einige Regionen vorhanden, die erobert werden können. Mit insgesamt über 600 Mio. Verbrauchern, wohlgemerkt, und in zwei Megatrend-Märkte. Das heißt: Operativ sehe ich locker noch Potenzial für die nächsten 20 Jahre, zumal 1,7 Mrd. US-Dollar Quartalsumsatz erst die Spitze eines gigantischen Markt-Eisbergs sein dürften.

Pinterest-Aktie: Über zwei Jahrzehnte Transformation …?

Die Pinterest-Aktie (WKN: A2PGMG) könnte eine weitere Top-Wachstumsaktie sein, deren Potenzial sich noch über zwei Jahrzehnte lang ausspielt. Ich bin zwar überzeugt, dass diese Transformation nicht so lange dauert, dass sie aber irgendwann kommen dürfte.

Wenn wir einen Blick auf Pinterest riskieren, was fällt uns dann primär ein? Richtig: Das soziale Netzwerk. Allerdings ist das nur ein zugegebenermaßen heute prägender Fokus dieser Top-Wachstumsaktie. Ein zweiter dürfte mittel- bis langfristig der E-Commerce sein. Das Management stellt jetzt vermutlich bereits Weichen. Berichtet wird über eine Bild-Suchfunktion in dem Netzwerk. Sowie das Erstellen von Wunschlisten mit den passenden Angeboten bei Verkäufern.

Wenn die Pinterest-Aktie diese Transformation nachhaltig angeht, könnte das Potenzial gigantisch sein. Die durchschnittlichen Umsätze je Nutzer von Pi mal Daumen einem US-Dollar dürften dann erst die Spitze des Eisbergs sein. Zumal diese Top-Aktie für diesen Zweck bereits über 450 Mio. Nutzer und potenzielle Käufer besitzt. Eine Marktkapitalisierung in Höhe von 36,3 Mrd. US-Dollar könnte auch dann erst die Spitze des Eisbergs sein. Über zwei Jahrzehnte wäre mit Sicherheit Potenzial vorhanden, wenn diese Transformation auch diese zwei Trends verbindet.

Vincent besitzt Aktien von Mercadolibre und Pinterest. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von MercadoLibre und Pinterest.

