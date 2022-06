2 Top-Value-Aktien, über die smarte Investoren jetzt nachdenken sollten

Top-Value-Aktien für smarte Investoren? Na klar, die kann es geben. Bewertungen sind günstiger, die Perspektiven zwar kurz- bis mittelfristig durchwachsen. Wenn sich die Märkte jedoch wieder beruhigen oder wir uns einem normaleren Markt-Setting nähern, so kann das starke, langfristig orientierte Renditen bedeuten.

Ich sehe zwei Value-Aktien, die jetzt top für smarte Investoren sein können. Welche das sind und welche Vorzüge sie besitzen? In drei Minuten bist zu schlauer, versprochen.

BASF: Top-Value-Aktie für smarte Investoren

Smarte Investoren sollten BASF (WKN: BASF11) als erste Top-Value-Aktie in Betracht ziehen. Der DAX-Chemiekonzern ist im Moment einfach vergleichsweise preiswert bewertet. Als Konstante in einer doch sich zyklisch verändernden Bewertung dient inzwischen die Dividendenrendite. Gemessen an den zuletzt ausgezahlten 3,40 Euro je Aktie liegt die Dividendenrendite derzeit bei ca. 6,8 %. Das ist ein vergleichsweise hoher Wert, der mit einem 2021er-Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp über 8 abgerundet wird.

Es gibt Sorgen bei der BASF-Aktie, keine Frage. Insbesondere die kurzfristigen Aussichten rund um die Energiesicherheit machen dem Chemiekonzern zu schaffen. Die Produktion ist abhängig davon, dass genügend Ressourcen und Energie vorhanden sind. Ansonsten könnte es zu Ausfällen und in der Folge zu einem schlechteren Ergebnis kommen. Das bepreist der Markt derzeit mit dieser günstigen Bewertung.

Aber es gibt Lichtblicke. Unter anderem die OPEC signalisierte, dass man als verlässlicher Lieferant für fossile Brennstoffe dienen wolle. Das ist ein guter Indikator für die Top-Value-Aktie für smarte Investoren. Insgesamt gilt, dass dieser Markt besonders ist. Besonders eben auch dahin gehend, was die Bewertung für die langfristig orientierten Aussichten angeht. Selbst temporär nachgebende Ergebnisse je Aktie ändern nichts daran, wie preiswert und dividendenstark der DAX-Chemiekonzern derzeit ist.

Medical Properties: Ebenfalls viel Wert!

REITs sind insgesamt in Zeiten steigender Zinsen nicht mehr so gefragt. Bei Medical Properties (WKN: A0ETK5) führt das meiner Meinung nach dazu, dass wir wirklich eine Top-Value-Aktie für smarte Investoren erhalten. Zumindest ist die Bewertung derart preiswert, dass sie auffallend ist im Kontext der Real Estate Investment Trusts.

Blicken wir auf die Details: Auf einem Aktienkurs von 18,02 US-Dollar liegt das Kurs-FFO-Verhältnis gegenwärtig bei gerade einmal 9,6. Auch die Dividendenrendite ist mit über 6,2 % vergleichsweise hoch. Wir dürfen nicht vergessen: In dieser Value-Aktie steckt sogar ein eigentlich moderates Wachstumspotenzial.

Natürlich gibt es risikoseitig einige Dinge, die smarte Investoren zu dieser Top-Value-Aktie wissen sollten. Steigende Zinsen sind eine Belastung, die vergleichsweise hohe Verschuldung ist eine andere Baustelle. Trotzdem bietet dieses Bewertungsmaß eine hohe, attraktive Sicherheitsmarge. Selbst ohne weiteres Wachstum wäre langfristig orientiert ein solides Renditepotenzial gegeben, zumal das Ausschüttungsverhältnis mit 62 % Luft für Veränderungen bietet.

