2 Top-Tech-Aktien mit hoher Dividende

Weitere Suchergebnisse zu "Lenovo Group":

Während sich das uralte Konzept der Dividende und die ultramoderne Welt von Technologiewerten flächendeckend noch nicht so ganz zusammengefunden haben, schließen sich diese beiden lukrativen Anlagebereiche nicht unbedingt aus.

Um das zu veranschaulichen, haben wir zwei Motley-Fool-Autoren gebeten, jeweils eine High-Yield-Tech-Aktie zu wählen, die sie derzeit als Kauf empfehlen. Doch was genau ist an Corning (WKN: 850808) und der Lenovo Group (WKN: 894983) so empfehlenswert?

Die Dividende, die wächst und wächst



Steve Symington (Corning): Da die Aktie von Corning seit Anfang Juni um rund 15 % gewachsen ist, könnte man als Schnäppchenjäger verständlicherweise versucht sein, die Aktie jetzt gerade lieber erst mal liegen zu lassen. Aber der Grund für den Anstieg liegt am Versprechen des Vierjahresplans beim Wachstum, der neulich vorgestellt wurde. Deswegen könnte dieser Kursanstieg lediglich ein kleiner Schritt in einem viel längeren und bedeutenderen Trend sein.

Aus heutiger Sicht beinhaltet der neue Wachstumsrahmen von Corning Pläne, den Umsatz jedes Jahr um 6 bis 8 % zu steigern, den Gewinn pro Aktie jährlich um 12 bis 15 % zu steigern und bis 2023 8 Milliarden bis 10 Milliarden USD durch Dividenden (die um mindestens 10 % pro Jahr steigen werden) und Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückzugeben. Und so begann das Unternehmen tatsächlich, dieses Versprechen neulich wahrzumachen, als es die vierteljährliche Dividende von 0,20 USD pro Aktie, die zum jetzigen Zeitpunkt rund 2,4 % pro Jahr ausmacht, bekräftigte und einen neuen Rückkaufplan von 5 Milliarden USD genehmigte.

Natürlich wären diese starken Kapitalrenditen nicht möglich, wenn Corning nicht bereits über eine beneidenswerte Stabilität verfügen würde. Corning erwartet, dass die Nachfrage von 5G-Rollouts und riesigen Rechenzentren dazu beitragen wird, dass das Kernsegment doppelt so schnell wächst wie die breitere Branche.

Zudem sollte die Nachfrage nach den Benzinpartikelfiltern durch die Verschärfung der weltweiten Abgasnormen angeheizt werden. Das Ziel von Corning, den Absatz im Automobilmarkt bis 2023 zu verdoppeln, dürfte erreichbar sein. Die äußerst beliebten Gorilla-Glass-Produkte von Corning dürften das Wachstum aus dem Segment der Spezialmaterialien ebenfalls weiter vorantreiben, die stecken nämlich in immer mehr Tech-Produkten. Und das zusätzlich zu den Life-Science-Produktlinien, die von einer neuen Forschung von Zell- und Gentherapie profitieren sollen. Außerdem will Corning Umsatz und Gewinn in seinem zweitgrößten Segment, den Display-Technologien, mit neuen Produktionskapazitäten und einer anhaltenden Nachfrage durch größere Fernsehgeräte stabil halten.

Das soll nicht bedeuten, dass von hier an alles eitel Sonnenschein sein wird. Aber wer jetzt einsteigt und die schöne Dividende von Corning reinvestiert, während der Wachstumsplan gedeiht, wird hier eine maximal solide Aktie vorfinden.

Der weltweit führende PC-Hersteller

Leo Sun (Lenovo): Lenovo hat sich im vergangenen Jahr von HP den Titel als weltweit führender PC-Hersteller zurückgeholt. Grund dafür war der Zukauf der PC-Einheit von Fujitsu. Die Gesamtproduktauslieferungen gingen 2018 um 7 % rauf, da der Marktanteil von 20,8 % auf 22,5 % stieg, wie Gartner herausgefunden hat.

Lenovos Umsatz stieg im Jahr 2018 dank der Stabilisierung des PC-Marktes und der robusten Nachfrage nach seinen Rechenzentrumsprodukten um 13 % auf 51 Milliarden USD. Außerdem wurde ein Nettogewinn von 597 Millionen USD ausgewiesen, verglichen mit einem Verlust von 189 Millionen USD im Jahr 2017. Dieses Ergebniswachstum ist auf das robuste Wachstum der „Internet of Things (IoT)“-Geräte, die Beseitigung von überschüssigen Lagerbeständen aus der mobilen Einheit (zu der auch Motorola Mobility gehört) und die Stabilisierung des PC-Geschäfts zurückzuführen.

Analysten gehen derzeit davon aus, dass der Umsatz von Lenovo in diesem Jahr um 5 % und das Ergebnis pro Aktie um 20 % steigen wird – das sind solide Wachstumsraten für eine Aktie, die in diesem Jahr zum etwa 13-Fachen des Gewinns gehandelt wird. Auch die ADR-Aktien zahlen eine großzügige Forward-Rendite von fast 7 %.

Lenovo hat kurzfristig immer noch hier und da Probleme, etwa Intels Chipmangel (der die Produktion von PCs drosselt), Zölle auf chinesische Waren und ein Misstrauen gegenüber chinesischen Technologieunternehmen im Allgemeinen. Die niedrige Bewertung und die hohe Rendite von Lenovo sollten jedoch eine gute Basis unter der Aktie bilden, und so bleibt dies eine solide langfristige Anlage.

Ist dies die nächste Wirecard? Wirecard stieg um fast 2.000 %. Jetzt gibt es einen aussichtsreichen „Nachfolger“, der schon bald die Spitze einnehmen könnte. Erst im vergangenen Jahr kam die Aktie an die Börse. Mit +49 % Umsatz-Wachstum (2018) und einer traumhaften Marge von 52 % (vor Steuern und Abschreibungen) fasziniert das Unternehmen die Analysten, während seine Plattform die Internet-Händler in der ganzen Welt mit der besten Performance begeistert und so bereits über 3 Milliarden Menschen erreicht. Wächst hier ein ganz neuer Tech-Gigant heran? Alle Details liest du hier:

The Motley Fool hat jetzt einen kostenlosen Sonderbericht zusammengestellt, der die wichtigsten Informationen zu diesem Unternehmen liefert. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Fitbit, shortet Intel und empfiehlt Corning und Gartner. Leo Sun besitzt Aktien von HP, Steve Symington besitzt keine der angegebenen Aktien.

Dieser Artikel erschien am 18.7.2019 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2019