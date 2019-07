2 Top-Tech-Aktien, die du im Juli kaufen kannst

Weitere Suchergebnisse zu "Uber Technologies":

Die wichtigsten Börsenindizes sind 2019 auf historische Höchststände gestiegen und viele der vielversprechendsten Tech-Aktien stehen so hoch wie noch nie. Das macht es natürlich schwer, die überteuerten Aktien von den richtig guten zu unterscheiden, die im Vergleich zu ihrem langfristigen Potenzial vielleicht sogar noch günstig sind.

Um hier besser zu unterscheiden, haben wir zwei Motley-Fool-Autoren gebeten, je eine Tech-Aktie zu wählen, von der sie denken, dass Investoren sie ohne Reue im Juli kaufen können. Warum genau haben sie 2U (WKN: A1XEYD) und Yandex (WKN: A1JGSL) gewählt?

Investieren, solange die Korrektur noch anhält

Steve Symington (2U): Die Aktien von 2U sind seit Anfang Mai um fast 40 % gesunken, und das aus gutem Grund. Denn damals reduzierte der führende Anbieter von Onlinebildungsplattformen seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr geringfügig und löste eine Flut von Analysten-Downgrades aus. Grund für die neue Guidance war die rückläufige Zahl der Einschreibungen von Studenten in die fünf größten Programme von 2U – und zwar von rund 20 %, wenn auch von einem ungewöhnlich hohen Ausgangspunkt aus. In der Telefonkonferenz führte der 2U-Mitbegründer und CEO Chip Paucek eine Kombination aus niedrigeren Einschreibungen, einer genaueren Auswahl der Partnerhochschulen im Zulassungsverfahren und einer vorübergehenden Verzögerung des Starttermins eines der größten geplanten Programme als Gründe an.

Aber langfristige Investoren sollten zuerst beachten, dass die Gesamtzahl der Anmeldungen nach wie vor steigt, nämlich um 3 % bei den 15 wichtigsten Programmen und um 32 % ohne die fünf wichtigsten. Diese kurzfristigen Probleme sollten nicht allzu schwer wiegen; die derzeitige Startpipeline von 2U für das US-Programm wird sich bis 2021 auf etwa 100 verdoppeln, und das Unternehmen hält an einem längerfristigen Ziel von 250 solcher Programme fest.

Darüber hinaus berücksichtigt dies nicht einmal das Potenzial von 2U für internationale Studienprogramme oder das schrittweise Wachstum aus dem kürzlich gebildeten Segment „alternative Zugangsdaten“, das durch die Übernahme von GetSmarter im Jahr 2017 und Trilogy Education im April Kurzkurse und Tech „Boot Camps“ umfasst.

Für geduldige Investoren, die bereit sind, jetzt zu kaufen und zu beobachten, wie sich die Wachstumsgeschichte entwickelt, könnte dieser Kursrückgang eine gute Gelegenheit sein, hier zuzuschlagen.

Das „Google von Russland“

Leo Sun (Yandex): Yandex verfügt über die größte Suchmaschine in Russland. Laut StatCounter verarbeitet das Unternehmen 49 % der Onlinesuchen des Landes, verglichen mit 47 % für Alphabets (WKN: A14Y6F) Google.

Yandex erwirtschaftete 73 % seiner Einnahmen aus Onlineanzeigen im letzten Quartal. 20 % kamen vom Fahrservice Yandex.Taxi, in den der Lebensmittellieferdienst Yandex.Eats integriert ist. Der Rest kam von anderen Unternehmen, wie seinem Carsharing-Service Yandex.Drive, der Musik-Streaming-Plattform Yandex.Music, Hardwaregeräten wie Telefone, Smart Speakers und Zahlungsdienste.

Die Kernwerbeeinnahmen von Yandex stiegen im letzten Quartal um 25 % pro Jahr, Taxi und seine anderen Geschäftsbereiche erzielten beide ein dreistelliges Wachstum, und die Gesamteinkünfte stiegen um 45 %. Nur das Anzeigengeschäft ist profitabel, aber man erwartet, dass Yandex.Taxi in diesem Jahr profitabel wird. Im Vergleich dazu dürften Uber (WKN: A2PHHG) und Lyft (WKN: A2PE38) auf absehbare Zeit unrentabel bleiben. Yandex plant auch die Ausgliederung von Yandex.Taxi innerhalb von zwei Jahren, die eine große eigenständige Investition sein und die Gewinne von Yandex steigern könnte.

Das gesamte Geschäft von Yandex bleibt weiterhin profitabel und verzeichnete im letzten Quartal ein Wachstum des bereinigten Nettogewinns von 36 %. Die Wall Street erwartet für dieses Jahr ein Umsatz- und Ergebniswachstum von 36 bzw. 37 % (in USD). Das sind starke Wachstumsraten für eine Aktie, die zu weniger als dem 20-Fachen der erwarteten Einnahmen gehandelt wird.

Yandex wird oft von Investoren übersehen, die lieber auf größere Suchmaschinen wie Google oder Baidu (WKN: A0F5DE) schielen. Einige Investoren sind auch skeptisch, angesichts der aktuellen geopolitischen Spannungen russische Aktien zu kaufen. Dennoch denke ich, dass Yandex ein würdiger Kauf ist und viel Platz zum Wachsen hat.

