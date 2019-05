2 Top-Ölaktien, die jetzt gute Käufe sind

Weitere Suchergebnisse zu "Kinder Morgan":

Der Ölmarkt ist dieses Jahr bislang richtig heiß. Die Rohölpreise verzeichnen gerade das stärkste Quartal seit einem Jahrzehnt, was den Energieaktien zugutegekommen ist. Während diese Rallye die Aktien der meisten Unternehmen, die auch nur annähernd mit Öl zu tun haben, bereits nach oben geschickt hat, gibt es hier doch nach wie vor attraktive Möglichkeiten.

Ganz oben auf der Liste stehen der Ölproduzent EOG Resources (WKN:877961) und der Midstream-Riese Kinder Morgan (WKN:A1H6GK). Aber warum genau erwarten wir von diesen beiden, dass sie grandiose Renditen liefern?

Konzentriert auf noch bessere Performance

Matt DiLallo (EOG Resources): Der führende US-amerikanische Ölproduzent EOG Resources hat ein mutiges Ziel. Das formulierte CEO Bill Thomas in der Telefonkonferenz des Unternehmens zum vierten Quartal. Er sagte, dass „unser langfristiger Plan einfach ist: eines der leistungsstärksten Unternehmen in allen Sektoren des S&P 500 zu sein.“

Thomas führte dann die drei Faktoren an, von denen EOG erwartet, dass sie sie an die Spitze bringen können. Erstens will man eine zweistellige Rendite auf das eingesetzte Kapital erwirtschaften. Dies geschieht durch Investitionen in Förderprojekte, die einen hohen Return on Investment erzielen. Zweitens strebt das Unternehmen ein zweistelliges Wachstum über den gesamten Rohstoffpreiszyklus an. EOG will dies tun, indem man sowohl in guten als auch in schlechteren Märkten vorsichtig bleibt, damit man so das Geschäft kontinuierlich ausbauen kann. Schließlich will das Unternehmen überschüssige liquide Mittel schaffen, um seine Dividende in einem guten Tempo zu erhöhen und gleichzeitig eine erstklassige Bilanz zu bekommen. Das gäbe dem Konzern dann auch die Flexibilität, weitere hochwertige Flächen zu erwerben und sogar Aktien zurückzukaufen, sollte dies sinnvoll erscheinen.

Thomas sagte es so: „Unser Ziel ist es, zweistellige Renditen, zweistelliges Wachstum und freien Cashflow zu generieren. So soll EOG in Einklang mit den besten Unternehmen aller Sektoren des Marktes sein.“ Der Wunsch, einer der Besten zu sein, auch abseits der Ölbranche, macht EOG Resources zu einer der besten Ölaktien, die man im Moment finden und kaufen kann.

Im Midstream ganz oben

Travis Hoium (Kinder Morgan): Öl und Gas wären ohne die Infrastruktur nicht viel wert. Denn erst die bringt die Rohstoffe von den Ölfeldern zu den Raffinerien und dann auch den Abnehmern. Hier kommen Pipeline-Unternehmen wie Kinder Morgan ins Spiel, die Energie durch das ganze Land transportieren und so ihr Geld verdienen.

Die Geschicke von Kinder Morgan sind jetzt nicht komplett unabhängig vom Öl- und Gaspreis, allerdings bekommt man den größten Teil der Einnahmen aus Take-or-Pay- und Gebührenmodellen rein. Das stabilisiert die Cashflows bei steigenden und fallenden Rohstoffpreisen, was den Anlegern jede Menge Sicherheit gibt. Der Großteil des daraus resultierenden freien Cashflows wurde in den letzten fünf Jahren in Form einer Dividende an die Aktionäre zurückgeführt, und dieser Trend sollte sich fortsetzen.





Wer sich mit Energieaktien beschäftigt, aber das direkte Investment in einen Rohstoff wie Öl zu heikel findet, bekommt mit Kinder Morgan eine interessante Möglichkeit: einerseits ist man in Öl investiert, andererseits aber abgesichert. Sollte der Energieverbrauch weiter steigen, wird das mautbasierte Geschäftsmodell des Unternehmens für ordentliche Renditen sorgen. Und deswegen ist Kinder Morgan für mich die beste Ölaktie.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Kinder Morgan. Travis Hoium und Matthew DiLallo besitzen Aktien von Kinder Morgan.

Dieser Artikel erschien am 13.4.2019 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2019