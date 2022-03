2 Top-Öl-Aktien für den langfristigen Kauf

Wichtige Punkte

Der Ölpreis liegt bei über 110 US-Dollar pro Barrel, da die Sanktionen gegen Russland den Markt verunsichern.

Die steigenden Preise werden zu neuen Explorations- und Produktionsbemühungen der Öl- und Gasproduzenten führen.

Auch wenn die Energieaktien in die Höhe schießen, sind diese beiden Öl- und Gasunternehmen langfristig eine gute Wahl.

Öl, das wegen des Krieges in Osteuropa über 110 US-Dollar pro Barrel kostet, lässt plötzlich viele Leute auf Ölaktien schauen. Aber kluge Investoren haben den Sektor schon seit einiger Zeit im Auge und sehen die niedrigen Bewertungen der Produzenten als Chance.

Die langfristigen Aussichten für Öl und Gas sind nach wie vor positiv, weil die fossilen Brennstoffe in unserer Wirtschaft fest verankert sind. Man kann nicht einfach aufhören zu bohren, ohne einen wirtschaftlichen Zusammenbruch zu verursachen, und erneuerbare Energien haben ihre eigenen Grenzen.

Die Energiepreise sind schon vor dem Ausbruch der Feindseligkeiten in der Ukraine in die Höhe geschnellt, aber die Reaktion auf den Krieg wird ihre eigenen Auswirkungen haben. Shell zum Beispiel kündigte an, sich aus Russland zurückzuziehen, einschließlich der Partnerschaft mit dem staatlichen russischen Ölriesen Gazprom, was zu Wertminderungen von bis zu 3 Mrd. US-Dollar führen könnte. BP trennt sich von seinem fast 20%igen Anteil an der russischen Rosneft, was zu einer massiven Belastung von rund 25 Mrd. US-Dollar führt. Die Aktien dieser Unternehmen könnten dadurch noch viele Quartale lang beeinträchtigt werden.

Die beiden folgenden Öl- und Gasproduzenten bieten jedoch langfristig die besten Chancen in diesem Bereich.

Chevron

Die steigenden Ölpreise verhelfen Chevron (WKN: 852552, 6,34 %) zu einem rekordverdächtigen Cashflow, den das Unternehmen nutzt, um seine Bilanz aufzubessern und weitere Aktien zurückzukaufen. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, jedes Jahr Aktien im Wert von 5 bis 10 Mrd. US-Dollar zurückzukaufen, während die Investitionsausgaben bis 2026 auf 17 Mrd. US-Dollar pro Jahr gedeckelt werden, was etwa der Hälfte der bisherigen Ausgaben entspricht.

Obwohl Chevron weltweit tätig ist und mehr als 60 % seiner Produktion außerhalb der USA stattfindet, ist das Unternehmen von den Ereignissen in der Ukraine stärker abgeschirmt als seine Konkurrenten, da es keine Explorations- und Produktionsstätten in Russland hat. Wirth sagte den Analysten: „Ich denke, wir sind relativ weniger betroffen als die meisten anderen in der Branche.“

Allerdings befindet sich die kaspische Pipeline mehrheitlich in russischem Besitz (Chevron hält einen Anteil von 15 %) und transportiert Öl von Kasachstan durch Russland zum Schwarzen Meer. Mit einem Anteil von nur 4 % an den Upstream-Einnahmen und weniger als 3 % an den Gesamteinnahmen dürfte es Chevron jedoch nicht sonderlich schaden, wenn diese Lieferungen unterbrochen werden.

Anfang dieses Jahres hat Chevron seine Dividende um 6 % auf 1,42 US-Dollar pro Aktie erhöht und damit die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Ölproduzent hat seine Ausschüttung in 35 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht und gehört damit zu den Dividendenaristokraten. Insgesamt wird erwartet, dass die Ausschüttung an die Aktionäre im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 50 % steigen wird.

Solange der Ölpreis über 60 US-Dollar pro Barrel liegt, können sich die Anleger darauf freuen, dass Chevron seinen operativen Cashflow bis Mitte des Jahrzehnts jährlich um 10 % steigern wird.

ExxonMobil

ExxonMobil (WKN: 852549, 1,58 %) ist seit mehr als 25 Jahren in Russland tätig und hält einen Anteil von 30 % an drei großen Offshore-Ölfeldern vor der Insel Sachalin und plante den Bau einer Flüssiggasanlage. Als Reaktion auf die Invasion hat das Energieunternehmen jedoch alle Bemühungen eingestellt und erklärt, dass es keine neuen Investitionen mehr in dem Land tätigen wird.

Angesichts der Tatsache, dass Rosneft ein Partner in den Betrieben ist, die seit 2005 mehr als 1 Milliarde Barrel Öl und 1 Milliarde Kubikfuß Erdgas produziert haben, wird der Verlust aus den Partnerschaften zwar schmerzen, aber nicht annähernd so sehr, wie andere es empfinden werden, weil Exxons Verbindungen zu dem Land im Vergleich zum Rest seiner weltweiten Bemühungen relativ klein sind.

Das Portfolio an Energieanlagen ist beeindruckend – das größte Segment, die Öl- und Gasproduktion, hat im letzten Monat einen Betriebsgewinn von 6,1 Mrd. US-Dollar erzielt. Infolgedessen wird Exxon seine Produktion im US-Permian-Becken um 25 % erhöhen. Nachdem ein zusätzliches Schiff die Kapazität in Guyana auf über 340.000 Barrel pro Tag erhöht hat, erwartet Exxon, dass die Kapazität in drei Jahren 800.000 Barrel erreichen wird.

Das Liza-Phase-2-Projekt in Guyana wird die Kapazität um 100.000 Barrel pro Tag erhöhen, wobei der Break-even-Punkt bei 32 US-Dollar pro Barrel liegt. Exxon hat seine Gewinnschwelle auf 35 US-Dollar gesenkt, und obwohl der Ölpreis in den letzten Jahren stark schwankte, ist klar, dass der Öl- und Gasproduzent noch einige Zeit erhebliche Gewinne einfahren wird. Auch im Raffineriesegment haben sich die Gewinne verbessert.

Exxon setzt sich auch weiterhin dafür ein, den Aktionären Werte zurückzugeben. Das Unternehmen beabsichtigt, Aktien im Wert von 10 Mrd. US-Dollar zurückzukaufen, und hat außerdem seine Dividende erhöht, womit es die 39-jährige Serie von Dividendenerhöhungen um ein weiteres Jahr verlängert hat. Dies sind nur einige der Gründe, warum ExxonMobil meine Top-Öl-Aktie ist, die ich jetzt kaufen sollte und die ich langfristig halten möchte.

Der Artikel 2 Top-Öl-Aktien für den langfristigen Kauf ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die möglicherweise nicht mit der "offiziellen" Empfehlungsposition des Premium-Beratungsdienstes Motley Fool übereinstimmt. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Rich Duprey auf Englisch verfasst und am 08.03.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Rich Duprey besitzt Chevron und ExxonMobil. The Motley Fool besitzt keine der genannten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022