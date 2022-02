2 Top-E-Commerce-Aktien, die jetzt wieder günstig sind!

Ich investiere gerne in Top-E-Commerce-Aktien, insbesondere wenn sie günstig sind. Der Megatrend gefällt mir persönlich ausgesprochen gut, weil er so greifbar ist. Die meisten von uns nutzen vermutlich tagtäglich den Onlinehandel und es existiert noch eine Menge Raum für weiteres Wachstum. Nischen, neue Regionen und selbst die etablierten Größen können noch mit ihren Zahlenwerken überzeugen.

Im Rahmen der Korrektur bei Wachstumsaktien sind einige E-Commerce-Aktien inzwischen sehr günstig geworden. Etsy (WKN: A14P98) und Shopify (WKN: A14TJP) gehören für mich für ihr langfristig orientiertes Potenzial dazu. Riskieren wir einen Blick auf diese zwei spannenden Onlinehändler. Sowie darauf, welche Kennzahlen jetzt ein preiswertes Bewertungsmaß offenbaren.

Etsy: Top-E-Commerce-Aktie mit einem guten KGV!

Eine erste Top-E-Commerce-Aktie, die für mich inzwischen wirklich sehr preiswert ist, ist die von Etsy. Alleine eine Marktkapitalisierung in Höhe von 17 Mrd. US-Dollar und ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 8 erscheint mir vergleichsweise günstig. Aber eine Kennzahl ist es regelmäßig, die eine Menge mehr Perspektiven zulässt: nämlich das voraussichtliche Kurs-Gewinn-Verhältnis von 38 für das Geschäftsjahr 2021.

Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 38 ist natürlich nicht preiswert. Nein, sondern genauer gesagt erfordert diese Kennzahl weiteres Wachstum und bis zu einer günstigen Bewertung, dass sich das Nettoergebnis noch verdoppelt oder verdreifacht. Vielleicht sogar mehr, um solide, marktschlagende Renditen einzufahren. Allerdings ist Etsy noch nicht lange so profitabel. Eine Phase des überproportionalen Gewinnwachstums ist bei der Top-E-Commerce-Aktie daher mittel- bis langfristig durchaus möglich.

Wenn Etsy es schafft, trotz moderaterer Umsatzwachstumsraten ein solides und deutlich zweistelliges Gewinnwachstum hinzulegen, so ist die Bewertung für mich jetzt ein regelrechtes Schnäppchen. Leicht überproportionale Gewinnwachstumsraten von 15 % in den nächsten zehn Jahren hieße, dass die Etsy-Aktie bis dahin mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von lediglich 10 bewertet wäre. Und womöglich ist diese Prognose noch recht konservativ, wenn wir ein Marktpotenzial von 1,7 Billionen US-Dollar bedenken, das das Etsy-Management sieht.

Shopify: Nicht gemessen an klassischen Kennzahlen preiswert

Die Shopify-Aktie ist als Top-E-Commerce-Aktie gemessen an keiner klassischen fundamentalen Kennzahl günstig. Selbst nach einer Korrektur liegt die Marktkapitalisierung bei 110 Mrd. US-Dollar, das Kurs-Umsatz-Verhältnis gemessen am letzten Quartal bei ca. 24,5. Ohne Zweifel benötigt es noch lange ein deutlich zweistelliges Umsatzwachstum, um in dieses Bewertungsmaß hineinzuwachsen.

Allerdings gibt es eine Kennzahl, die für mich preiswert ist und schon heute die Macht der Plattform und der verbundenen Händler zeigt. Das Gross Merchandise Volume, das das Management der Shopify-Aktie ebenfalls ausweist, lag in den letzten Quartalen stets bei über 40 Mrd. US-Dollar. Ein Kurs-GMV-Verhältnis von unter 1 und von derzeit 0,7 bietet womöglich einen leichten, günstigen Einblick.

Die Mission dieser Top-E-Commerce-Aktie ist trotzdem klar definiert: Es muss langfristig darum gehen, eine starke Plattform im Onlinehandel zu werden. Ohne Zweifel ist das möglich und auch Erweiterungen des Ökosystems scheinen plausibel. Mit Zahlungsdienstleistungen und einem Payment Volume von zuletzt über 20 Mrd. US-Dollar ist dieser Weg inzwischen eingeschlagen.

Der Artikel 2 Top-E-Commerce-Aktien, die jetzt wieder günstig sind! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Etsy und Shopify. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Etsy und Shopify und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2023 $1,140 Call auf Shopify und Short January 2023 $1,160 Call auf Shopify.

