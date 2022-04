2 Top-DAX-Aktien mit über 5 % Dividendenrendite!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Top-DAX-Aktien mit über 5 % Dividendenrendite? Natürlich ist die Auswahl dieses Kreises nicht allzu groß. Trotzdem gibt es im Moment zwei starke, beständige Kandidaten, auf die diese Beschreibung durchaus zutreffend sein dürfte.

Für mich sind die Allianz (WKN: 840400) und BASF (WKN: BASF11) nämlich zwei Top-DAX-Aktien, die derzeit mit über 5 % Dividendenrendite aufwarten. Aber viel entscheidender: Bei denen die Chancen die Risiken aufgrund dieser doch eher moderaten Bewertung übersteigen sollten. Lass uns das einmal etwas näher betrachten.

Top-DAX-Aktie mit 5 % Dividende: BASF

Eine erste Top-DAX-Aktie, die im Moment auf ein solches Bewertungsmaß kommt, ist BASF. Tatsächlich liegt die Dividendenrendite bei einer Ausschüttung von 3,40 Euro und den aktuellen Aktienkursen um 54 Euro sogar bei über 6 %. Ein Bewertungsmaß, das selbst für den Zykliker historisch eher preiswert erscheint.

Natürlich weist die BASF-Aktie so manches Risiko auf. Zum Beispiel eine zyklische, strategische Ausrichtung aufgrund des doch eher zyklischen Segments. Aber das Management des Chemiekonzerns gleicht diese Zyklizität mit Beständigkeit aus, wo es nur kann. Zum Beispiel bei der Dividende, die trotz aller Widrigkeiten zuletzt zumindest konstant gehalten worden ist und in diesem Jahr erneut um 10 Eurocent erhöht wurde.

Mit einer Dividendenrendite von über 6 % ist die BASF-Aktie eine Top-DAX-Aktie, die derzeit mit preiswerten Vorzügen auf sich aufmerksam macht. Aber auch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von moderaten 9 nach einem sehr erfolgreichen Geschäftsjahr 2021 ist eher preiswert. Langfristig orientierte Investoren, denen Zyklizität nichts ausmacht, können einen näheren Blick bei dieser Bewertung durchaus riskieren.

Allianz: Günstiges Chance-Risiko-Verhältnis!

Auch die Allianz gehört für mich zu den Top-DAX-Aktien, die jetzt auf 5 % Dividendenrendite kommen. Bei einer geplanten Dividende in Höhe von 10,80 Euro und einem Aktienkurs von ca. 214 Euro beträgt die Ausschüttungsrendite knapp mehr als dieses Mindestmaß. Aber schnell sein könnte sich lohnen: In den vergangenen Wochen hat die Allianz-Aktie wieder deutlich zugelegt, zwischenzeitlich haben wir sogar 6 % Dividendenrendite als Bewertung gesehen.

Versicherer sind ebenfalls etwas konjunktursensibel. Aber auch das macht die Allianz-Aktie mit Beständigkeit wett, wo es nur geht. Die Dividende ist seit der letzten Finanzkrise ein Musterbeispiel an Beständigkeit, Zuverlässigkeit und sogar einem moderaten Wachstum. In schwierigeren Jahren hat das Management die Dividende je Aktie zumindest stets konstant gehalten, Aktienrückkäufe sind die Verhandlungsmasse gewesen, die in Teilen wegfiel.

Aber auch hier ist das Bewertungsmaß insgesamt so preiswert, dass wir von einer Top-DAX-Aktie sprechen können, die chancenreich bewertet ist. Bei den aktuellen Aktienkursen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis unter 12. Definitiv nicht zu teuer, um in den kommenden Jahren mit einem moderaten Wachstum und einer starken sowie wachsenden Dividende eine solide Gesamtrendite zu erzielen.

