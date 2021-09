2 Top-Aktien, die gerade ihre Dividende erhöht haben

Suchst du nach Top-Aktien, die gerade erst ihre Dividende erhöht haben, aber noch eine Menge Potenzial besitzen? Genau darum soll es heute gehen. Immerhin gibt es viele ausschüttende Aktien. Sowie viele regelmäßige Erhöher. Aber nicht jede Aktie ist es wert, jetzt in sie zu investieren.

Ob unsere heutigen Top-Aktien, die gerade ihre Dividende erhöht haben, für dich interessant sind, das ist natürlich eine andere Frage. Allerdings könnte sich ein näherer Blick zumindest anbieten, um das Potenzial auszuloten. Vielleicht findest du ja die eine oder andere Aktie, die langfristig orientiert für dich spannend sein könnte.

Top-Aktie, die die Dividende erhöht hat: Verizon

Eine erste Top-Aktie, die gerade ihre Dividende erhöht hat, ist die von Verizon Communications (WKN: 868402). Der US-amerikanische Telekommunikationskonzern hat die Quartalsdividende von zuvor 0,627 US-Dollar auf 0,64 US-Dollar erhöht. Ein solides Wachstum, dennoch ein vergleichsweise geringes von 2 % im Jahresvergleich.

Warum ist Verizon Communications jedoch eine Top-Aktie, die gerade erst ihre Dividende erhöht hat? Eine hervorragende Frage! Zum einen, weil der US-Konzern damit einen anderthalb Jahrzehnte dauernden Pfad mit beständigen jährlichen Ausschüttungen fortsetzt. Das ist ohne Zweifel eine starke historische Qualität. Aber auch der Blick in die Zukunft macht weiterhin Mut.

Verizon Communications ist auch eine Top-Aktie, weil der US-Konzern auf einen Gewinn je Aktie in Höhe von 4,30 US-Dollar gekommen ist. Mit einem Ausschüttungsverhältnis von 59,5 % ist die derzeitige Basis definitiv sehr nachhaltig. Zudem beläuft sich die Dividendenrendite derzeit auf 4,69 % und das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei lediglich 12,7. Ohne Zweifel eine günstige Bewertung für eine Top-Aktie, die gerade erst die Dividende erhöht hat.

Innovative Industrial Properties: 7 % mehr!

Eine zweite Top-Aktie, die gerade die Dividende erhöht hat, ist außerdem Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH). Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust hat die Ausschüttungssumme je Aktie zuletzt von 1,40 US-Dollar auf 1,50 US-Dollar erhöht. Das entspricht einem Wachstum von 7 % im Vergleich zu vorher. Im Quartalsvergleich, wohlgemerkt. Auf Jahresbasis liegt das Wachstum sogar bei 28,2 %, was absolut rasant ist.

Innovative Industrial Properties könnte langfristig orientiert aufgrund des Marktes noch reichlich Luft nach oben haben. Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust besitzt im Cannabis-Markt noch viele Möglichkeiten zum Expandieren. Konkret bedeutet das: um das Immobilienportfolio mit Zukäufen zu erweitern.

Insbesondere das Wachstum macht Innovative Industrial Properties zu einer Top-Aktie, die eigentlich immer gerade die eigene Dividende erhöht hat. Vierteljährliches Wachstum ist keine Seltenheit. Zudem bemerkenswert: Der US-REIT hatte selbst in Zeiten von COVID-19 keine Schwierigkeiten mit der eigenen Dividende. Ja, nicht einmal, die Ausschüttungssumme je Aktie gemessen an den Funds from Operations nachhaltig zu halten. Eine solide Qualität, die von dieser Aktie ausgeht, auch wenn die Historie mit einem Börsengang im Jahre 2017 noch vergleichsweise kurz ist.

Der Artikel 2 Top-Aktien, die gerade ihre Dividende erhöht haben ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Innovative Industrial Properties. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties und Verizon Communications.

