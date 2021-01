2 Top-Aktien für alle Ruheständler

Weitere Suchergebnisse zu "Hamborner REIT":

Denkst du über den Ruhestand nach? Falls ja und egal, wie alt du bist: Das ist eine clevere Entscheidung. Gerade in Anbetracht von Problemen wie der Rentenlücke ist es niemals zu früh, sich mit dem Alter auseinanderzusetzen. Zumal Top-Aktien dir dabei helfen können.

Was sind Top-Aktien für den Ruhestand? Eine wirklich gute Frage. Wenn du mich fragst, sind es insbesondere defensive und zeitlose Aktien, die eine Menge Potenzial besitzen. Oder Stabilität bieten. Allerdings können auch andere Antwortmöglichkeiten eine Option sein.

Wie auch immer: Ich glaube, dass die Aktien des Hamborner REIT (WKN: 601300) und von BB Biotech (WKN: A0NFN3) zwei Top-Aktien für alle Ruheständler sein könnten. Warum? Darum soll es im Folgenden gehen.

Top-Aktie für Ruheständler: Hamborner REIT

Eine erste Aktie, die potenziell interessant für alle Ruheständler sein könnte, ist der Hamborner REIT. Was macht die Aktie beziehungsweise das Unternehmen? Die vier Buchstaben REIT bieten bereits einen ersten Anhaltspunkt: Es handelt sich um ein steuerprivilegiertes Immobilienunternehmen. Definitiv spannend.

Was macht die Aktie zu einem idealen Kandidaten für den Ruhestand? Wenn du mich fragst, gerade die aktuelle Zeit: Selbst in Zeiten von COVID-19 blieb die Aktie operativ stabil. In den ersten neun Monaten konnten so beispielsweise die Funds from Operations je Aktie von 0,52 US-Dollar im Vorjahr auf das derzeitige Niveau von 0,53 US-Dollar gesteigert werden. Immerhin, ein moderates Wachstum.

Allerdings ist das nicht alles: Die Aktie des Hamborner REIT könnte jetzt außerdem preiswert bewertet sein. Das Kurs-NAV-Verhältnis liegt gegenwärtig bei ca. 0,8, was vergleichsweise preiswert ist. Das Kurs-FFO-Verhältnis hingegen bei ca. 13. Auch das könnte eher preiswert sein.

Mit der günstigen Bewertung und einer hohen, zuverlässigen Dividende könnte der Gesamtmix attraktiv für alle Ruheständler sein. Ach, apropos Dividende: Der Hamborner REIT kommt derzeit auf einen Wert von über 5 %. Das könnte das noch fehlende i-Tüpfelchen sein, das diesen Mix für den Ruhestand abrundet.

Top-Aktie für Ruheständler: BB Biotech

Eine zweite Top-Aktie für alle Ruheständler könnte außerdem die von BB Biotech sein. Als Beteiligungsgesellschaft erhalten Investoren die Möglichkeit, von einem diversifizierten Portfolio zu profitieren. Das könnte die Chance ein wenig verteilen, wenn auch im potenziell etwas risikoreicheren Markt der Biotechnologie.

BB Biotech verfolgt damit im Einzelfall einen Wachstumsansatz, der jedoch durch die Breite solide diversifiziert wird. Das Management-Team von BB Biotech ist fachlich besonders stark mit vielen verschiedenen Fachrichtungen: Ob Medizin, Pharmazie oder auch Wirtschaftswissenschaften, ein breites Fundament ist definitiv vorhanden.

Die Aktie von BB Biotech könnte daher die Chance versprechen, langfristig einen soliden Vermögensaufbau zu bestreiten. Allerdings, und das ist auch hier das i-Tüpfelchen: Die Aktie zahlt gemäß der Dividendenpolitik eine Ausschüttung von 5 % an die Investoren aus. Wobei der Referenzkurs der durchschnittliche Dezemberkurs des Vorjahres ist.

Das heißt, dass die Dividenden in einzelnen Jahren schwanken könnten. Allerdings auch, dass dieser Wert langfristig steigen sollte, wenn der Wert je Aktie konsequent steigt. Für den Ruhestand kann das heißen: Vermögensaufbau und Dividenden sind gleichermaßen möglich.

Vielleicht auch etwas für dich?

Die Aktien des Hamborner REIT und von BB Biotech könnten daher zwei spannende Optionen sein, wenn es um deine Ruhestandsplanung geht. Die Geschäftsmodelle scheinen zeitlos und defensiv. Die Dividenden sind attraktiv und hoch. Das könnte ein Gesamtmix sein, auf den du im Ruhestand setzen kannst.

