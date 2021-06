2 Top-Aktien für Juli 2021

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Aktien, die über ein gutes Momentum verfügen, gibt es derzeit viele. Nicht zuletzt bestätigt dies auch die euphorische Lage am Finanzmarkt, die überwiegend vorliegt. Wenig verwunderlich ist daher, dass die Liste der Aktien, die ein neues Allzeithoch erreicht haben, sehr lang ist.

Zuletzt fanden sich aber immer mehr Value-Aktien auf der Liste wieder und nicht mehr so viele stark wachsende Technologiewerte. Zwei Aktien, die aktuell durchaus über ein gutes Momentum verfügen und auch im nächsten Börsenmonat noch gut laufen könnten, sind Nasdaq (WKN: 813516) und Hellofresh (WKN: A16140). Schauen wir uns diese Aktien mal genauer an.

2 mögliche Top-Aktien für Juli 2021

Nasdaq-Aktie

Die Nasdaq ist vielen Anlegern ein Begriff. Schließlich werden an dem Handelsplatz die größten Technologieunternehmen der Welt gehandelt. Der Begriff ist damit direkt verbunden mit Growth-Aktien, obwohl auch weniger wachstumsstarke Unternehmen an der in New York City ansässigen Börsen-Gruppe notiert sind.

Besonders spannend an der Nasdaq-Aktie ist, dass man mit ihr indirekt von einem Börsenboom profitieren kann, ohne das direkte Einzelrisiko der gelisteten Aktien zu tragen. Die Nasdaq-Aktie ist damit so etwas wie ein Schaufel-Verkäufer im Goldrausch.

Ohne sich groß abmühen zu müssen, verdient das Unternehmen am Börsenboom kräftig mit. Im ersten Quartal stiegen die Umsatzerlöse um 21 % auf 851 Mio. US-Dollar, das Nettoergebnis erhöhte sich um 30 % auf 327 Mio. US-Dollar.

Ähnlich wie die Aktienmärkte neue Allzeithochs erreichten, überschritt auch die Nasdaq-Aktie ihre historischen Höchstkurse. Läuft es an den Aktienmärkten weiter gut, so könnte auch der amerikanische Börsenplatz-Betreiber weiter profitieren. Drehen die Märkte, so könnte das Momentum jedoch auch schnell abflachen.

Mögliche Top-Aktie für Juli 2021: Hellofresh

Eine weitere Aktie mit einem guten Kursmomentum ist die Hellofresh-Aktie. Das Unternehmen ist ein relativ junges Unternehmen an der Börse. Gegründet wurde es im Jahr 2011 mit dem Konzept, Kochboxen mit frischen Zutaten zur eigenen heimischen Zubereitung online zu vermarkten.

Das Geschäftsmodell trifft den Nerv der Zeit und profitierte zusätzlich von den zahlreichen Lockdowns und Beschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie. Auch dank Übernahmen konnte Deutschlands größter Versender von Kochboxen neue Rekordmarken knacken.

Mit einem Umsatzwachstum im ersten Quartal 2021 von 106,4 % auf 1,44 Mrd. Euro hält das Unternehmen sein Wachstumstempo hoch. Dabei wurde im ersten Quartal eine bereinigte EBITDA-Marge von 11 % erreicht. Der Free Cashflow stieg auf 172 Mio. Euro.

Die über den Erwartungen des Managements liegenden Zahlen führten letztendlich auch zu einer Erhöhung in der Prognose für das Gesamtjahr. Demnach soll der Umsatz im laufenden Jahr 2021 zwischen 35 und 45 % zulegen bei einer bereinigten EBITDA-Marge zwischen 10 und 12 %.

Auch die Hellofresh-Aktie erreichte immer wieder neue Allzeithochs und könnte diese Dynamik auch in den Folgemonat Juli mitnehmen. Nicht zu unterschätzen bleibt aber auch das Risiko des Pandemie-Gewinners: Sollten die Kunden zukünftig wieder vermehrt Restaurants aufsuchen, so könnte sich das Wachstum verlangsamen.

