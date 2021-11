2 Top-Aktien, die dir ein Leben lang eine Dividende bescheren können

Top-Aktien, die einem als Investor ein Leben lang eine Dividende bescheren können? Der Fool in dir weiß natürlich: Eine solche Qualität hat des Öfteren einen gewissen Preis. Trotzdem kann es langfristig orientiert ratsam sein, auf solche Qualitätsaktien zu setzen. Vor allem, wenn das Dividendenwachstum stimmt.

Riskieren wir heute in diesem Sinne einen Foolishen Blick auf zwei spannende Top-Aktien, die dir möglicherweise wirklich ein Leben lang eine Dividende bescheren. Vielleicht findest du den einen oder anderen defensiven Namen, der eine Investition durchaus wert sein könnte.

Top-Aktie mit einer Dividende fürs Leben: PepsiCo

Eine erste Top-Aktie, bei der ich der Meinung bin, dass sie dir ein Leben lang eine Dividende bescheren könnte, ist PepsiCo (WKN: 851995). Ja, auch der US-amerikanische Konzern, der vielleicht nicht so starke Marken wie Coca-Cola besitzt, ist eine spannende Wahl. Vielleicht auch im Hinblick auf die 22 verschiedenen Marken, die in jedem Jahr mehr als 1 Mrd. US-Dollar Umsatz in die Kassen spülen.

Das wiederum markiert ein defensives und diversifiziertes Portfolio im Lebensmittel- und Getränkesegment. Sowie eine starke, für mich zeitlose Basis, die Umsätze und freie Cashflows ermöglichen kann. Und eben auch eine Dividende, die überdies mit fast fünf Jahrzehnten regelmäßiger Erhöhungen viel Freude in Einkommensdepots gebracht hat.

Derzeit ist die Dividendenrendite von PepsiCo mit 2,6 % vergleichsweise gering. Die Magie von PepsiCo ist jedoch das Dividendenwachstum, das in diesem Jahr mit 5 % relativ stark gewesen ist. Eine fast königliche Dividende, ein markenstarkes und breites Produktportfolio mit einem defensiven Geschäftsmodell und ein solides Wachstum: für mich eine Top-Aktie, die eine Dividende fürs Leben ermöglichen könnte, wenn man es denn möchte.

Hormel Foods: Ein ähnlicher Mix

Hormel Foods (WKN: 850875) könnte einen ähnlichen Mix zu bieten haben. Vielleicht sagen dir Marken wie Spam Frühstücksfleisch, Hormel Bacon oder Chi-Chi’s nicht sonderlich viel. Hinter dem Konzern stecken jedoch ebenfalls viele defensive Lebensmittelmarken, die vor allem in den USA beheimatet sind. Wobei 40 von diesen die Nummer 1 oder die Nummer 2 in ihren jeweiligen Produktkategorien sind. Das ist ohne Zweifel auch eine solide Qualität.

Hormel Foods könnte also eine Top-Aktie mit einer Dividende fürs Leben sein. Aber was können wir an Ausschüttung denn erwarten? Im Endeffekt gibt das Unternehmen je Quartal derzeit 0,245 US-Dollar an die Investoren aus, die bei einem aktuellen Aktienkurs von 43,18 US-Dollar einer Dividendenrendite von 2,26 % entsprechen. Auch das ist nicht die Welt. Allerdings ist die Aktie bereits ein echter Dividendenkönig, der zuletzt auf ein Dividendenwachstum von ebenfalls über 5 % im Jahresvergleich gekommen ist. Qualität, Wachstum und defensive Klasse stimmen daher überein.

Im Endeffekt erkennen wir daher: Ja, die jeweiligen Aktien besitzen vielleicht wenig Potenzial, wenn es um ein passives Einkommen geht. Top-Aktien mit einer Dividende fürs Leben und einem soliden Wachstum könnten den höheren Preis jedoch wert sein.

