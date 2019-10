Passives Investieren, das Investieren in Indexfonds und ETFs, die den breiten Aktienmarkt abbilden, ist per se nichts Gutes oder Schlechtes. Es ist sicherlich einfacher, als eigene Nachforschungen zu betreiben, um einzelne Unternehmen zu checken. Doch manche Investoren glauben mittlerweile, dass passives Investieren eine Blase kreieren wird. Indexfonds, die den ganzen S&P 500 oder den Russell 2000 abbilden, beinhalten keine Small-Caps. Anders gesagt führt die zunehmende Popularität von Indexfonds dazu, dass viele Small-Cap-Aktien auf der Strecke bleiben, sogar wenn die Fundamentaldaten aufwärts zeigen. Sobald der Wall Street ihr Fehler auffällt, sind die Aktien reif für dramatische Aufholjagden, wie es dieses Jahr etwa mit Enphase Energy passierte.

Zwei Small-Cap-Aktien, die nicht bekommen, was sie verdienen, sind Personalis (WKN: A2PLTK) und Intrepid Potash (WKN: A0NJ7U). Beide könnten zwar daran scheitern, für sie wichtige Marktchancen zu erschließen, doch Investoren, die auf der Suche nach unentdeckten Aktien sind, sollten sich diese Unternehmen ansehen.

Eine übersehene Genomik-Plattform Warum sollte man in klinischen Tests nur 50 Gene betrachten, wenn man sich auch alle 20.000 Gene im menschlichen Genom ansehen kann? Diese Frage stellt Personalis allen Verbrauchern von Biopharmazeutika – sie ist nur noch nicht überall angekommen. Zwar wächst der Umsatz, doch in den ersten sechs Monaten des Jahres generierten zwei Kunden 76 % der Umsätze. Weiteres Potenzial ist jedoch vorhanden.



Anders als die meisten Biopsien und Genomtests, die nur Informationen zu einer Handvoll Gene liefern, bietet die NeXT-Plattform des Unternehmens einen ganzheitlichen Überblick über alle 20.000 menschlichen Gene und die Aktivität bestimmter Immunzellen. Sollte es dem Unternehmen wie versprochen gelingen, den Menschen die Komplexität der Biologie besser schmackhaft zu machen, dann könnte es zukünftig deutlich einfacher werden, Testpersonen für klinische Tests zu finden, Reaktionen von Personen auf Therapien vorauszusagen und neue potenzielle Medikamente zu finden.

Die Konzernumsätze stiegen im ersten Halbjahr 2019 um 130 % im Vergleich zum Vorjahr. Zwar mussten dazu die operativen Ausgaben stark erhöht werden, doch der operative Verlust hielt sich, verglichen mit dem Verlust des Vorjahreszeitraums von 8,8 Millionen, in Grenzen und betrug 9,5 Millionen Dollar. Da das Unternehmen durch seinen Börsengang vor wenigen Monaten seine Kriegskasse um 140 Millionen Dollar auffüllen konnte, sollten Investoren bei diesen kleinen Verlusten nicht allzu beunruhigt sein, solange diese das Wachstum weiter antreiben.

Das Wachstum ist eines der Probleme der Wall Street mit Personalis, weshalb das Unternehmen im Vergleich zu seinen schneller wachsenden Mitbewerbern ignoriert wurde. Das Unternehmen rechnet in jedem Quartal des laufenden Jahres mit Umsätzen von 15 Millionen Dollar. Das ergibt zwar einen Jahresumsatz von 60 Millionen und eine Wachstumsrate von 59 % gegenüber dem Vorjahr, doch die Abwesenheit von sequenziellem Wachstum ist etwas frustrierend. Übersehen wird die Tatsache, dass das Unternehmen eine teure Wachstumsstrategie gefahren hat, während die Kommerzialisierung der NeXT-Plattform vorangetrieben wurde. Personalis muss weiterhin daran arbeiten, durch neue Produkte Potenziale zu erschließen und seine Kundenbasis zu verbreitern. Doch die Marktkapitalisierung von nur 450 Millionen Dollar könnte risikoaffine Investoren mit langfristiger Ausrichtung positiv stimmen.

Zunehmende Wasserverkäufe

Intrepid Potash, ein Hersteller von kaliumhaltigen landwirtschaftlichen Düngemitteln in Form von Kaliumcarbonat, hat in den letzten Jahren deutliche Fortschritte gemacht, die Effizienz seines Geschäfts zu erhöhen. Die gesamte Kaliumcarbonatproduktion wird nun in Salinen durchgeführt, über die seit dem Abschluss der Hochlaufphase so günstig wie noch nie in der Unternehmensgeschichte Kaliumkarbonat gewonnen wird. 2018 machte das Unternehmen einen weiteren Schritt zur Vereinfachung seines Geschäfts und monetarisierte sein wichtigstes Besitztum: Wasser.

Die Anlagen zur Herstellung des Kaliumdüngers befinden sich im Permian-Becken, der ertragreichsten Ölförderregion der Welt. Sowohl Salinen als auch Fracking benötigen nicht geringe Mengen an Wasser. Intrepid Potash profitiert nun davon und erwartet dieses Jahr Wasserverkäufe an Öl- und Gasunternehmen in Höhe von 20 bis 30 Millionen Dollar. Das Oilfield-Segment des Unternehmens, das hauptsächlich die genannten Wasserumsätze enthält, erreichte in der ersten Jahreshälfte eine Bruttomarge von 53 %.

Die Kombination aus erhöhten Wasserverkäufen, höheren durchschnittlichen Kaliumdüngerverkaufspreisen und geringeren Produktkosten für die Spezialdünger des Unternehmens lassen das Geschäft gegen Jahresende auf Hochtouren laufen. Der Umsatz wuchs im ersten Halbjahr um 6,7 % im Verhältnis zum Vorjahr, während das Bruttoergebnis um 82 % und der operative Gewinn um 440 % zulegten. Der operative Cashflow lag in diesem Zeitraum bei 31,7 Millionen Dollar, was wesentlich besser als der Vorjahreswert ist, wenn wir Abschreibungen auf Vorräte aus der Betrachtung ausschließen.

Trotz dieser Fortschritte bewegten sich die Aktien im zurückliegenden Jahr im Zickzack abwärts auf ein Minus von 10 %. Das Unternehmen sieht unterbewertet aus, da das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) bei nur 0,94 liegt. Wenn das Unternehmen so weitermacht wie bisher, könnte das Unternehmen eine höhere Bewertung beigemessen bekommen.

Im ersten Halbjahr 2019 lagen die Umsätze aus dem Wassergeschäft bei nur 11,1 Millionen Dollar, doch das Management hat den Investoren mitgeteilt, dass es für das ganze Jahr Umsätze am oberen Ende der Spanne zwischen 20 und 30 Millionen Dollar erwartet, da im Permian-Becken neue Wasserpipelines in Betrieb genommen werden. Ein weiterer Faktor sind die Verkäufe von Kaliumcarbonat im Einzelhandel, die in den letzten Jahren zugenommen haben. Zusammengefasst sieht das profitabler werdende Unternehmen gut positioniert aus, um früher oder später eine höhere Bewertung von der Wall Street zu erhalten. Trotzdem sollten Investoren die Risiken von Anlagen im Rohstoffsektor nicht ignorieren.