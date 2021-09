2 Top-Aktien, die in 5 Jahren besser als der DAX abschneiden könnten

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Top-Aktien, die in den nächsten fünf Jahren besser sein könnten als der DAX: Genau das soll heute unser Thema sein. Wobei wir an dieser Stelle nicht unbedingt auf die kleinen Geheimtipps ausweichen wollen. Nein, sondern wir bedienen uns aus dem heimischen Leitindex selbst.

Ich glaube nämlich, dass es jetzt zwei Top-Aktien geben könnte, die im DAX enthalten sind und ihn outperformen könnten. Wobei die kommenden fünf Jahre ein interessanter Zeitraum sein dürften.

Top-Aktie, die in 5 Jahren besser ist als der DAX: Münchener Rück

Eine erste Top-Aktie, bei der ich dieses Potenzial sehe, ist die der Münchener Rück (WKN: 843002). Grundsätzlich handelt es sich hierbei um einen eher mäßig wachsenden Akteur mit einem bereits etablierten und gereiften Geschäftsmodell. Allerdings gibt es einen Mix, der jetzt eine herausragende Rendite versprechen könnte.

Die Aktie der Münchener Rück ist nämlich vergleichsweise preiswert bewertet. Mit Blick auf die Prognose von einem Gewinn in Höhe von 2,8 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2020 dürfte der DAX-Rückversicherer mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 10 bepreist sein. Außerdem winken gegenwärtig über 4 % Dividendenrendite. Das ist nicht sonderlich teuer, wenn du mich fragst.

Ein moderates Wachstum ist das Zauberwort für eine Outperformance im Vergleich zum DAX. Sowie zu entsprechend marktschlagenden Renditen. In den nächsten Jahren rechnet das Management jedenfalls durchschnittlich mit einem Ergebniswachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Auch die Dividende soll in dieser Größenordnung klettern. Eine konsequent günstigere Bewertung, ein moderates Dividendenwachstum gepaart mit der günstigen Bewertung könnte hier eine Top-Aktie kreieren, die in den nächsten fünf Jahren den DAX hinter sich lässt.

Delivery Hero: Mit Profitabilität kommt die Neubewertung?

Eine zweite Top-Aktie, die in fünf Jahren das Potenzial hat, den DAX zu schlagen, ist die von Delivery Hero (WKN: A2E4K4). Grundsätzlich können wir sagen, dass die Wachstumsgeschichte im Allgemeinen intakt ist. Zuletzt kletterte der Umsatz erneut um 138 % im Jahresvergleich auf über 2,68 Mrd. Euro im ersten Halbjahr. Mit einem Gross Merchandise Volume von 13,3 Mrd. Euro für sechs Monate zeigt Delivery Hero, dass man sehr viel Volumen auf der Food-Delivery-Plattform und im globalen Markt auf sich vereint.

Die Investoren haut ein solches Wachstum jedoch nicht mehr ganz so stark vom Hocker, weil eines fehlt: Profitabilität. Beziehungsweise die Aussicht auf bessere Ergebnisse. Mit steigenden Umsätzen dehnt sich der Verlust konsequent weiter aus.

Warum könnte Delivery Hero dann eine Top-Aktie sein, die in den nächsten fünf Jahren den DAX schlägt? Ganz einfach: Weil das Unternehmen innerhalb dieses Zeitraums profitabel werden könnte. Damit könnte es eine Neubewertung geben, die zusammen mit der Wachstumsstärke zu marktschlagenden Renditen führt.

Der Artikel 2 Top-Aktien, die in 5 Jahren besser als der DAX abschneiden könnten ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien der Münchener Rück. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021