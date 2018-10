2 Tech-Riesen, die eine Dividenden zahlen sollten (es aber nicht tun)

Weitere Suchergebnisse zu "Alphabet C":

Viele große und erfolgreiche Technologieunternehmen zahlen ihren Aktionären erhebliche (und oft wachsende) Dividenden. Beispiele sind Apple (WKN:865985), das nach Marktkapitalisierung wertvollste Technologieunternehmen der Welt, das derzeit 0,73 US-Dollar pro Quartal (2,92 US-Dollar durchschnittlich pro Jahr) als Dividende ausschüttet; Microsoft (WKN:850747), ein weiterer hochprofitabler Technologieriese, hat gerade seine Quartalsdividende auf 0,46 US-Dollar pro Aktie (1,84 US-Dollar pro Jahr) erhöht.

Zwei sehr große und sehr erfolgreiche Unternehmen, die es Unternehmen wie Apple und Microsoft gleich tun und großzügige Dividenden an die Aktionäre ausschütten könnten und sollten, sind der Social-Media-Marktführer Facebook (WKN:A1JWVX) und der Suchriese Alphabet (WKN:A14Y6H). Hier ist der Grund:

Das Argument für eine Facebook-Dividende

Die Facebook-Aktie hat ihren Aktionären durch Kapitalzuwachs erhebliche Renditen gebracht. Der Umsatz und der freie Cashflow des Unternehmens sind im Laufe der Jahre stark gestiegen und haben den Kursanstieg des Unternehmens beschleunigt.







Obwohl man bei Facebook in den kommenden Jahren weiterhin mit einem soliden Wachstum rechnet, verlangsamt sich dieses Wachstum deutlich und wird dies auch in den kommenden Jahren tun. Der Konsens der Analysten verlangt, dass das Umsatzwachstum von Facebook im Jahr 2019 bei rund 25 % und im Jahr 2020 bei 22 % liegt — weit entfernt von dem für 2018 erwarteten Umsatzwachstum von 36,9 % oder 47,1 % im Jahr 2017.

Darüber hinaus sagte der Facebook-Finanzvorstand David Wehner bei der jüngsten Telefonkonferenz den Investoren, dass „wir in den nächsten Jahren davon ausgehen würden, dass sich unsere operativen Margen prozentual im mittleren 30er Bereich einpendeln werden“. Weiter sagte Wehner, dass Facebook erwartet, dass die „Gesamtausgaben für das Gesamtjahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 50 % bis 60 % steigen werden“ und dass „das Gesamtkostenwachstum 2019 das Umsatzwachstum übersteigen wird“.

Während also die Umsätze von Facebook noch weiter steigen werden und die Analysten weiterhin davon ausgehen, dass das Unternehmen weiterhin Gewinnzuwächse erzielen wird, sieht es so aus, dass das Wachstum in den kommenden Jahren langsamer wird. Da sich das Umsatz- und Gewinnwachstum verlangsamt, ist es weniger wahrscheinlich, dass die Facebook-Aktien die selbe Kurssteigerung wie in der Vergangenheit liefern. Einen Teil des massiven freien Cashflows in Form einer Dividende zurückzugeben und sich zu verpflichten, diese Dividende im Laufe der Zeit zu erhöhen, scheint ein guter Weg zu sein, um die derzeitigen Aktionäre zum Halten zu bewegen und gleichzeitig ertragsorientierte Investoren für die Aktie zu gewinnen.

Ebenso für Alphabet

Alphabet ist ein weiteres großes, hochprofitables und wachsendes Technologieunternehmen, das keine Dividende zahlt. Dabei ist Alphabet sogar noch größer als Facebook, verfügt aktuell über eine Marktkapitalisierung von fast 830 Mrd. US-Dollar, und generiert sogar noch mehr freien Cashflow als Facebook.







Alphabet generiert viel Umsatz und Gewinn, und die Analystenschätzungen gehen davon aus, dass diese Zahlen in den nächsten Jahren deutlich steigen werden. Die Analysten erwarten auch, dass Alphabet 2018 einen Umsatz von etwa 137,1 Mrd. US-Dollar erzielen wird, wobei dieser Wert auf fast 192,4 Mrd. US-Dollar im Jahr 2020 ansteigen soll. Der Reingewinn des Unternehmens soll von rund 28 Mrd. US-Dollar im Jahr 2018 auf über 40 Mrd. US-Dollar im Jahr 2020 steigen.

Alphabet generiert eindeutig viel Geld, aber das Unternehmen gibt den Aktionären nicht gerade viel davon zurück. Im Bericht zum vierten Quartal 2017 gab das Unternehmen bekannt, dass „der Vorstand von Alphabet das Unternehmen ermächtigt hat, für weitere 8.589.869.056 US-Dollar Aktien der Klasse C zurückzukaufen“. In Anbetracht der Tatsache, dass die Marktkapitalisierung von Alphabet jenseits von 870 Mrd. US-Dollar lag als dieser Text verfasst wurde, sieht dieser Aktienrückkauf im Vergleich zu dem, was das Unternehmen machen könnte, recht moderat aus.







Alphabet erwirtschaftet im Moment so viel Gewinn, der in den kommenden Jahren deutlich wachsen wird, dass ich es für sinnvoll halte, dass das Unternehmen viel mehr von diesem Geld an die Aktionäre zurückgibt. Eine solide und wachsende Dividende scheint ein guter Ansatz dafür zu sein.

Suzanne Frey ist Führungskraft bei Alphabet und Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Teresa Kersten ist Mitarbeiterin von LinkedIn und Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. LinkedIn ist Eigentum von Microsoft.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Alphabet (A-Aktien), Apple und Facebook. The Motley Fool hat die folgenden Optionen: Long Januar 2020 150 USD Calls auf Apple und Short Januar 2020 155 USD Calls auf Apple.

Dieser Artikel wurde von Ashraf Eassa auf Englisch verfasst und am 29.09.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.