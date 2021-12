2 Strategien von Warren Buffett für einen Crash an der Börse

Wenn man bedenkt, dass der Investor Warren Buffett jetzt in seinen Neunzigern ist, hat er in dieser Zeit sicherlich eine plausible Anzahl von Börsencrashs erlebt. Ich denke, das hat ihm geholfen, seine Investmentstrategie zu verfeinern, denn er hat viel Erfahrung darin, schwierige Marktbedingungen zu meistern.

Ich glaube, ich kann von Buffett lernen, wenn es darum geht, jeden Absturz an der Börse zu meinem Vorteil als Investor zu nutzen. Und so geht’s.

Buffett über gute und schlechte Zeiten

Nach der weltweiten Finanzkrise legte Buffett im Aktionärsbrief 2008 einige seiner Überlegungen dar. Er merkte an, dass er und sein Partner sich „in guten und in schlechten Jahren“ einfach auf vier Ziele konzentrierten. Diese vier Ziele teilte er freimütig mit den Lesern.

Eines davon war der „Erwerb und die Entwicklung neuer und vielfältiger Ertragsquellen“. Im Fall von Buffetts Unternehmen, Berkshire Hathaway, stammen einige dieser Einkünfte aus Beteiligungen sowie aus Unternehmen, die er vollständig besitzt. Ich denke, dieser Ratschlag ist hilfreich, wenn es darum geht, meine eigene Investmentstrategie bei einem Börsencrash zu überdenken.

Neue Ertragsströme

Ich bewerte ein Unternehmen danach, wie hoch ich sein zukünftiges Ertragspotenzial im Verhältnis zu seinem Aktienkurs einschätze.

Gestern war ich zum Beispiel der Meinung, dass Lloyds aufgrund seines zukünftigen Ertragspotenzials ein guter Wert für mein Portfolio ist. Heute sehe ich keinen Unterschied im Ertragspotenzial des Unternehmens. Aber der Aktienkurs von Lloyds ist heute stark gefallen. Daher habe ich jetzt die Möglichkeit, Lloyds billiger als gestern zu kaufen, obwohl ich glaube, dass der zukünftige Wert unverändert ist. Natürlich kann es sein, dass ich mich in Bezug auf das künftige Ertragspotenzial des Unternehmens irre – eine Verschlechterung der Konjunkturaussichten könnte sich beispielsweise negativ auf die Bankerträge auswirken. Als Anleger muss ich entscheiden, ob ich einen Rückgang des Aktienkurses im Vergleich zu seinem inneren Wert für übertrieben halte.

Das sind die Chancen, die ein Crash an der Börse mit sich bringen kann. Während die Investoren Aktien abstoßen und die Kurse daraufhin fallen, habe ich die Möglichkeit, hochwertige Unternehmen zu einem niedrigeren Preis als gestern in mein Portfolio aufzunehmen. Das gibt mir die Möglichkeit, neue Dividenden in mein Portfolio aufzunehmen. Konkret kann ich nach attraktiven Dividendenaktien suchen, deren Kursrückgänge ihre Rendite getrieben haben. M&G zum Beispiel hat derzeit eine Rendite von 9,6 %. Das ist für mich schon attraktiv. Hätte ich die Aktie jedoch während des Börsencrashs im März letzten Jahres gekauft, würde ich jetzt eine Dividendenrendite von über 16 % erzielen. So eine Gelegenheit bietet sich nicht oft.

Vielfältige Ertragsströme

Auch der zweite Teil von Buffetts Ziel ist ein guter Denkanstoß für den Fall eines Börsencrashs.

Buffett betonte, wie wichtig es ist, einen abwechslungsreichen Einkommensstrom zu entwickeln. Ich sehe darin mehrere Vorteile, z. B. die Möglichkeit, mein passives Einkommen auszugleichen, wenn einige Branchen eine Flaute erleben. Ein wichtiger Punkt für mich als Investor ist jedoch das Risikomanagement. Wenn ich meine Einkommensströme variiere, indem ich in verschiedene Unternehmen und Branchen investiere, kann ich das Risiko für mein Portfolio verringern, dass ein einzelnes Unternehmen oder eine Branche abstürzt. Wie wir bei einem Börsencrash sehen, können selbst großartige Unternehmen einen plötzlichen Einbruch ihres Aktienkurses erleben. Deshalb lege ich so viel Wert auf Diversifizierung.

Ein Börsencrash gibt mir die Möglichkeit, die Vielfalt in meinem Portfolio zu erhöhen, indem ich schwer angeschlagene Qualitätsaktien zu Schleuderpreisen aufkaufe.

Der Artikel 2 Strategien von Warren Buffett für einen Crash an der Börse ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Christopher Ruane auf Englisch verfasst und am 26.11.2021 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool UK hat Lloyds Banking Group empfohlen. Die Ansichten über die in diesem Artikel erwähnten Unternehmen sind die des Autors und können daher von den offiziellen Empfehlungen abweichen, die wir in unseren Abonnementdiensten wie Share Advisor, Hidden Winners und Pro geben. Wir bei The Motley Fool sind der Meinung, dass wir durch die Berücksichtigung einer Vielzahl von Erkenntnissen bessere Investoren werden.

