Der 2. Spieltag der 2. Bundesliga mit dem Topspiel 1. FC Nürnberg gegen den HSV am Montagabend live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots) -- Sky überträgt von Freitag bis Montag alle neun Spiele des 2.Spieltags zu sieben Anstoßzeiten live und exklusiv- Die Moderatoren Stefan Hempel (Freitag), Peter Hardenacke(Samstag), Hartmut von Kameke (Sonntag) und Yannick Erkenbrecher(Montag) führen im neuen virtuellen Studio durch den Spieltag- Neben dem Abonnement des Sky Fußball-Bundesliga Pakets könnenFans mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielenlive dabei sein- Die ersten Highlights im Free-TV am Freitagabend ab 22.30 Uhrund am Sonntagabend ab 19.30 Uhr auf Sky Sport News HDSo viel 2. Bundesliga live können die Fernsehzuschauer nur amkommenden Wochenende sehen: Die neun Spiele des 2. Spieltags, an demdie 2. Bundesliga erneut die ungeteilte Aufmerksamkeit derFußballfans genießt, sind von Freitag bis Montag zu siebenAnstoßzeiten angesetzt. Sky überträgt wie gewohnt alle Partien liveund exklusiv.Der Höhepunkt des Spieltags ist das Duell zwischen beidenTraditionsklubs 1. FC Nürnberg und dem Hamburger SV zum Abschluss amMontagabend. Beide Vereine gelten zum Favoritenkreis im Rennen um denAufstieg. Während der Absteiger aus Nürnberg zum Auftakt in Dresdengewinnen konnte, sicherte sich der HSV vor heimischem Publikum inletzter Sekunde einen Punkt gegen Darmstadt. Sky berichtet ab 20.00Uhr live aus Franken.Zu den weiteren Highlights des Spieltags zählen unter anderem dieSpiele des VfL Bochum gegen Arminia Bielefeld (ab 18.00 Uhr) und FCSt. Pauli gegen Greuther Fürth (ab 20.25 Uhr) am Freitagabend,Karlsruher SC gegen Dynamo Dresden am Samstagmittag ab 12.45 Uhr und1. FC Heidenheim gegen den VfB Stuttgart am Sonntag ab 13.15 Uhr. Dasschwäbische Duell ist das einzige des 2. Spieltags, in dem zweisiegreiche Mannschaften des Auftaktwochenendes aufeinander treffen.Die 2. Bundesliga 2019/20 live bei SkySky überträgt auch in der Saison 2019/20 alle 306 Spiele der 2.Bundesliga live und exklusiv, wahlweise einzeln und in der neuen SkyKonferenz, in der der Moderator die Zuschauer von Stadion zu Stadionführt und an den jeweiligen Kommentator des Einzelspiels übergibt.Zur Vor- und Nachberichterstattung melden sich die Moderatoren abdieser Saison aus dem neuen virtuellen Studio, in dem sie regelmäßigGäste begrüßen.Auch Fußballfans, die noch keine Sky Kunden sind, dürfen sich aufdie beste Berichterstattung aus der 2. Bundesliga freuen. Sky SportNews HD wird an jedem Spieltag immer am Freitagabend ab 22.30 Uhr undam Sonntagabend ab 19.30 Uhr die ersten Highlights der 2. Bundesligaim Free-TV zeigen.Der 2. Spieltag der 2. Bundesliga von Freitag bis Montag bei Sky:Freitag:18.00 Uhr: Die Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD18.00 Uhr: VfL Bochum - Arminia Bielefeld auf Sky Sport Bundesliga2 HD18.00 Uhr: SV Sandhausen - VfL Osnabrück auf Sky Sport Bundesliga3 HD20.25 Uhr: FC St Pauli - SpVgg Greuther Fürth auf Sky SportBundesliga 1 HD22.30 Uhr: "Sky Sport News HD - die 2. Bundesliga" frei empfangbarauf Sky Sport News HDSamstag:12.45 Uhr: Karlsruher SC - Dynamo Dresden auf Sky Sport Bundesliga1 HD14.55 Uhr: Hannover 96 - Jahn Regensburg auf Sky Sport Bundesliga1 HDSonntag:13.15 Uhr: 1. FC Heidenheim - VfB Stuttgart auf Sky SportBundesliga 1 HD15.25 Uhr: Die Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD15.20 Uhr: SV Darmstadt 98 - Holstein Kiel auf Sky SportBundesliga 2 HD15.20 Uhr: Erzgebirge Aue - SV Wehen Wiesbaden auf Sky SportBundesliga 3 HD19.30 Uhr: Highlights 2. Bundesliga frei empfangbar auf Sky SportNews HDMontag:20.00 Uhr: 1. FC Nürnberg - Hamburger SV auf Sky Sport Bundesliga1 HDDer Regelspieltag der 2. Bundesliga 2019/20 bei SkyAb dem 3. Spieltag, wenn auch die Bundesliga in die neue Saisonstartet, spielt die 2. Bundesliga an jedem Spieltag zu vier festenAnstoßzeiten - Sky berichtet live und exklusiv auf Sky SportBundesliga HD.Freitag:18.00 - 20.30 Uhr: 2. Bundesliga live, Einzelspiele und Konferenz20.30 - 21.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore"22.30 - 23.30 Uhr: "Sky Sport News HD - die 2. Bundesliga" auf SkySport News HD Moderation: Stefan HempelSamstag:12.30 - 14.55 Uhr: 2. Bundesliga live, Einzelspiele und Konferenz14.55 - 15.15 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" Moderation: PeterHardenackeSonntag:13.00 - 15.30 Uhr: 2. Bundesliga live, Einzelspiele und Konferenz15.30 - 16.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore"19.30 - 20.45 Uhr: "Sky Sport News HD - die 2. Bundesliga" auf SkySport News HD Moderation: Hartmut von KamekeMontag:20.00 - 23.00 Uhr: 2. Bundesliga live, MontagabendspielModeration: Yannick ErkenbrecherMit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticketlive dabei seinDie Bundesliga-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmendes Sky Fußball-Bundesliga Pakets (sky.de/bestellung-angebote)empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auchunterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alleFußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne langeVertragsbindung bei allen Live-Übertragungen von Sky Sport live dabeisein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte aufeiner Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs,Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den SkyTicket TV Stick verfügbar.Darüber hinaus sind alle Spiele auch in zahlreichen Sky Sportsbarsverfügbar.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell