2 Small-Cap-Biotechs mit riesigen Chancen

Die Welt der Biotech-Investitionen kann schwierig sein, und das gilt in der Branche insbesondere für Small-Cap-Aktien. Diese Unternehmen haben oft eine hervorragende wissenschaftliche Grundlage, aber keine Gewinne und wenn überhaupt nur wenige Einnahmen. Doch für Investoren, die wissen, worauf es ankommt und die langfristig denken, gibt es bei Biotech-Aktien hervorragende Chancen.

Die vielleicht beste Strategie, um in diesem Bereich mitzumischen, ist eine Investition in gleich mehreren Small-Cap-Biotechs. Auf diese Weise diversifiziert man das Risiko, und ein großer Gewinner kann zwei oder drei Verlierer mehr als ausgleichen. Investoren können die Chancen zu ihren Gunsten weiter erhöhen, indem sie Unternehmen mit mehreren Medikamentenkandidaten in ihrer Pipeline auswählen. Hier sind zwei Small-Cap-Biotechs, die dieser Anforderung entsprechen: MeiraGTx (WKN:A2JGHF) und BridgeBio Pharma (WKN:A14Z67).

1. Ein Pionier der nächsten Generation

MeiraGTX ist eine Small-Cap-Aktie (Wert 678 Millionen USD) mit einem ehrgeizigen Programm und sechs Medikamenten in der Pipeline. Das Unternehmen konzentriert sich auf drei verschiedene Formen genetischer Erkrankungen: Augenerkrankungen, neurodegenerative Erkrankungen und Erkrankungen der Speicheldrüse.

Die Aktien stiegen Anfang des Jahres, als Johnson & Johnson (WKN:853260) Minderheitsaktionär wurde und einen Vertrag in Höhe von 440 Millionen USD mit dem winzigen Biotech-Unternehmen unterzeichnete. Johnson & Johnson erwarb die Rechte an drei MeiraGTx-Medikamenten, die Blindheit aufgrund eines Gendefekts heilen könnten. Zwei der Medikamente konzentrieren sich auf Achromatopsie, die durch Mutation in den Genen CNGB3 und CNGA3 verursacht wird. Das andere Augenmedikament ist eine Mittel für Menschen, die an X-Linked Retinitis Pigmentosa leiden. Im Rahmen des Vertrages finanziert Johnson & Johnson die gesamte klinische Entwicklung der Medikamente. MeiraGTx entwickelt zudem ein Augenmedikament (nicht Teil des JNJ-Deals), das auf Blindheit aufgrund von RPE65-Mangel abzielt.

Das vielleicht interessanteste Programm hat das Unternehmen im Bereich neurodegenerative Erkrankung. MeiraGTx plant, Heilmittel für Parkinson, ALS und Alzheimer zu finden. Sein Medikament gegen Parkinson hat eine Phase-2-Studie mit positiven Ergebnissen abgeschlossen. Im Gegensatz zu anderen Medikamenten, die nur Symptome der Krankheit behandeln, hat dieses Medikament tatsächlich neue neuronale Netzwerke im Gehirn geschaffen. CEO Zandy Forbes sagte: “Wir glauben, dass unser neuartiger Produktkandidat für die Gentherapie die Behandlung von Parkinson-Patienten möglicherweise verändern könnte.”

Die Gentherapie ist so mächtig, dass große Pharmaunternehmen winzige Biotechs für Milliarden von Dollar erworben haben. Im April 2018 erwarb Novartis (WKN:904278) AveXis für 8,7 Milliarden USD, um an sein Medikament gegen spinale Muskelatrophie, Zolgensma, zu kommen. Und im Januar erwarb Roche (WKN:855167) Spark Therapeutics für 4,8 Milliarden USD für Luxturna, ein Mittel gegen Blindheit aufgrund von RPE65-Mangel.

Der Deal von Johnson & Johnson mit MeiraGTx hat die Investoren veranlasst, zu spekulieren, dass das Unternehmen vollständig übernommen werden könnte. MeiraGTx hat eine größere und vielfältigere Pipeline als AveXis und Spark. Seit der Bekanntgabe der Transaktion hat sich der Aktienwert des kleinen Unternehmens verdreifacht, von unter 10 USD pro Aktie im Januar auf 30 USD pro Aktie im Juli. MeiraGTx nutzte seinen Aktienkurs, um durch ein Zweitplatzierungsangebot mehr Mittel für die Medikamentenentwicklung zu beschaffen. Diese Verwässerung führte dazu, dass der Aktienkurs wieder auf 18 USD pro Aktie fiel. Und doch hat dieses Small-Cap-Biotech 200 Millionen USD in bar, fast keine Schulden, einen wichtigen Partner zur Finanzierung der Hälfte der klinischen Studien und einen Vorsprung vor den Wettbewerbern bei der Suche nach einer Heilung von Parkinson. Die Zukunft sieht hier sehr gut aus.

2. Eine Biotech-Holdinggesellschaft

BridgeBio Pharma ist ein 3 Milliarden USD teures Biotech-Unternehmen mit einer Vielzahl von Tochtergesellschaften und Medikamentenentwicklungsprogrammen. Wenn BridgeBio einen neuen Medikamentenkandidaten findet, gründet es eine neue Tochtergesellschaft speziell für dieses Medikament. Und obwohl es sich um ein Small Cap handelt, hat das Unternehmen acht Medikamente in der Pipeline und weitere acht Medikamente in der präklinischen Entwicklung – insgesamt reden wir hier über 16 Tochtergesellschaften. Jede Tochtergesellschaft ist für ihre eigene Medikamentenplattform verantwortlich. BridgeBio hält 66 % an einer börsennotierten Biotech-Firma, Eidos Therapeutics (WKN:A2JN5Y), und hält die 15 anderen Tochtergesellschaften vollständig.

BridgeBio und seine Tochtergesellschaften konzentrieren sich auf Gentherapien und onkologische Medikamente. Eine der Tochtergesellschaften, Origin Biosciences, führt eine Phase-3-Studie durch, um ein Medikament auf MoCD zu testen, eine ultra-seltene Stoffwechselstörung, die 100 Menschen betrifft. Eine weitere Tochtergesellschaft, PellePharm, hat ein Phase-3-Medikament für Menschen mit dem Gorlin-Syndrom, einer seltenen Erkrankung, die das Risiko für Krebs erhöht. Und die börsennotierte Tochtergesellschaft von BridgeBio, Eidos, führt eine Phase-3-Studie zur Behandlung der TTR-Amyloidose durch, einer Krankheit, von der mehr als 400.000 Menschen betroffen sind.

BridgeBio identifiziert fünf Programme, die nach Ansicht des Unternehmens die wichtigsten Werttreiber sind, und hat sie priorisiert. Das erste ist BBP-265, das Medikament, das von Eidos für die Verwendung als TTR-Stabilisator entwickelt wird.

Eidos kam sogar vor BridgeBio auf den Markt und ist gegenüber dem Börsengang im vergangenen Jahr um 272 % gestiegen. BridgeBio besitzt zwei Drittel seiner Tochtergesellschaft und investierte 75 Millionen USD in den Erwerb seiner Anteile. Eidos hat jetzt eine Marktkapitalisierung von 1,7 Milliarden USD, was BridgeBio eine starke Rendite von 1.500 % auf die Investition verschafft.

Drei der wichtigsten Programme von BridgeBio befinden sich noch nicht in klinischen Studien, so dass es noch eine Weile dauern wird, bis der Markt sie bewerten kann. BridgeBio hat ein großes Programm gegen Krebs. Die Tochtergesellschaft QED Therapeutics rekrutiert Patienten für eine Phase-3-Studie mit Infigratinib, einer Behandlung von Gallenwegskrebs. Das Unternehmen plant zudem eine Phase-3-Studie bei Blasenkrebs.

BridgeBio ist ein faszinierendes Small-Cap-Biotech. Es verfügt über kurzfristige Katalysatoren, da sich mehrere seiner Medikamente in Phase-3-Studien befinden. Und es hat auch eine riesige Pipeline von Medikamenten, um das zukünftige Wachstum anzukurbeln. Andererseits ist die Marktkapitalisierung von 3 Milliarden USD mehr als viermal so hoch wie die Bewertung von MeiraGTx. Und MeiraGTx verfügt über eine beeindruckende eigene Pipeline mit sechs Medikamenten in klinischen Studien. Ich bin bei beiden Unternehmen optimistisch, aber angesichts der Preisdifferenz würde ich mich im Moment für MeiraGTx entscheiden.

The Motley Fool empfiehlt Aktien von Johnson & Johnson. Taylor Carmichael besitzt Aktien von MeiraGTx Holdings.

Dieser Artikel erschien am 18.9.2019 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2019