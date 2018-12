2. Sichuan Tourism New Media Marketing Conference schließt in Ya'an ab

- Die China Giant Panda Culture Alliance wird offiziell gestartetYa'an, China (ots/PRNewswire) -Die Zukunft des Großen Pandas wird bei der Beschleunigung derintegrierten Entwicklung von Kultur und Tourismus eine entscheidendeRolle einnehmenDie China Giant Panda Culture Alliance, die von der gemeindlichenVolksregierung von Ya'an, dem China Conservation and Research Centrefor the Giant Panda, der Verwaltung des Giant Panda National Park(Verwaltungsbüro von Sichuan), der South China Normal University, derChinese National Geography Press und der Sichuan Provincial TourismAssociation unter dem Sichuan Provincial Department of Culture andTourism, der Verwaltung des Giant Panda National Park, des World WideFund for Nature und der Geographical Society of China mitgesponsertwird, wurde während der Konferenz offiziell gestartet.Die Fusion von Kultur und Tourismus wird eine groß angelegteIntegration von Ressourcen fördern.Das Programm erfährt die Unterstützung von 61 Mitgliedern zurFörderung der Entwicklung der Tourismusmarketingbranche durch dieEinführung einer umfassenden Kommunikationsstrategie, die auf mehrerePlattformen und Kanäle zurückgreift. Die Alliance plant den Aufbaueines vollständigen Ökosystems im Bereich Tourismusmarketing, wozudie Beteiligung der Regierung, der Medien, von Vordenkern sowie derMarketing- und Kommunikationsbranche gehören und darauf abgezieltwird, das Branding der Touristenattraktionen der Stadt mit Hilfemoderner und internationaler Ansätze zu steigern.Vor dem Hintergrund der aktuellen Transformationen in der gesamtenReisebranche, wird der Marketingsektor für kulturellen Tourismus dazuin der Lage sein, sich mit neuen Medien, neuen Technologien und neuenPlattformen für schnellere Integration zu öffnen."Wir benötigen einen multidimensionalen Marketingansatz zusammenmit neuen Medien, um Tourismusressourcen zu fördern", sagte LanKaichi, Sekretär des Ya'an Municipal Party Committee. Er fügteaußerdem hinzu, dass die Integration des Tourismus und der neuenMedien dabei helfen würden, eine neue und intuitive Erfahrung zuschaffen, während außerdem die Reichweite und die Auswirkungen vonMarketingkampagnen verbessert werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/797379/Sichuan_Provincial_Department_of_Culture_and_Tourism.jpgPressekontakt:Gu Hanlu+86-180-8003-288719918630@qq.comOriginal-Content von: Sichuan Provincial Tourism Development Committee, übermittelt durch news aktuell