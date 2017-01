Berlin (ots) - Der dbb-Verhandlungsführer Willi Russ hat dieTarifgemeinschaft der Länder (TdL) vor Beginn der zweitenVerhandlungsrunde am 30. Januar 2017 in Potsdam erneut nachdrücklichaufgefordert, endlich ernsthaft mit den Gewerkschaften zu verhandeln.Russ: "Dogmatische Ablehnung jeder unserer Forderung bringt unswirklich nicht weiter. Schon wegen der Nachwuchsprobleme imöffentlichen Dienst brauchen wir dringend positive und deutlichspürbare Signale bei der Einkommensentwicklung. Die Ländervertretersollen endlich sagen, was geht, und nicht immer nur, was angeblichalles nicht geht."Angesichts von 8,5 Milliarden Euro Haushaltsüberschüssen für dieLänder allein in 2016 könne man den Kolleginnen und Kollegen imdortigen öffentlichen Dienst mit dem Argument Geldmangel nicht mehrkommen, so Russ: "Es gibt eine klare Erwartungshaltung bei denBeschäftigten, dass sie ihr 'Stück von Kuchen' bekommen. Wenn die TdLin Potsdam weiter mauert und sich nicht bewegt, werden wir in dennächsten Tagen überall in Deutschland Protestaktionen und Warnstreiksbekommen. Das kann die Straßenmeistereien genauso betreffen wieUnikliniken, Schulen, die Polizei oder Justizverwaltung. DieVerantwortung für alle damit verbundenen Beeinträchtigungen tragendann allein die Arbeitgeber."Die Kernpunkte der dbb-Forderung im Überblick:- 6 Prozent Gesamtforderung, darin enthalten: Mindestbetrag alssoziale Komponente Einführung einer Stufe 6 ab Entgeltgruppe 9- Stufengleiche Höhergruppierung- Erhöhung der Entgelte für alle Auszubildenden um 90 Euro und desUrlaubsanspruchs auf 30 Tage- Übernahme aller Auszubildenden der Länder- Laufzeit 12 Monate- Zeit- und inhaltsgleiche Übertragung der Tarifeinigung auf dieBeamten der Länder und Kommunen- Weiterentwicklung der Entgeltordnung für Lehrkräfte (Erhöhungder Angleichungszulage)- Weiterentwicklung der Entgeltordnung im LänderbereichHintergrund:Von den Verhandlungen über den Tarifvertrag für den öffentlichenDienst der Länder (TV-L) sind mehr als drei Millionen Beschäftigtebetroffen: Eine Million Tarifbeschäftigte der Länder (ohne Hessen,das nicht Mitglied der Tarifgemeinschaft deutscher Länder - TdL -ist), für die der TV-L direkte Auswirkungen hat, sowie 2,2 MillionenBeamte und Versorgungsempfänger in Ländern und Kommunen (ohneHessen), auf die der Tarifabschluss übertragen werden soll, um denGleichklang der wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklung imöffentlichen Dienst zu gewährleisten.Pressekontakt:dbb - beamtenbund und tarifunionDr. Frank ZitkaTelefon: 030.4081-5510Fax: 030.4081-5599Email: zitka@dbb.deOriginal-Content von: dbb beamtenbund und tarifunion, übermittelt durch news aktuell