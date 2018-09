2. Quartal 2018: Trotz steigender Inflation weiterhin Reallohngewinne

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Wiesbaden (ots) - Der Nominallohnindex in Deutschland ist imzweiten Quartal 2018 um 2,5 % gegenüber dem Vorjahresquartalgestiegen. Die Verbraucherpreise legten im selben Zeitraum um 2,0 %zu. Das war der höchste Anstieg der Inflation auf Quartalsbasis seitdem vierten Quartal 2012. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)weiter mitteilt, ergibt dies einen realen (preisbereinigten)Verdienstzuwachs von 0,5 %.Überdurchschnittlich hohe nominale Verdienststeigerungen gab es imBereich Energieversorgung (+4,5 %), im Verarbeitenden Gewerbe (+4,1%), im Grundstücks- und Wohnungswesen (+3,7 %) sowie im BereichErbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischenDienstleistungen (+3,6 %). Deutlich geringer stiegen die nominalenVerdienste in der Öffentlichen Verwaltung, Verteidigung undSozialversicherung (+0,6 %) sowie im Bereich Kunst, Unterhaltung undErholung (+0,9 %).Während der Nominallohnindex in den neuen Ländern mit +3,6 %deutlich über dem Bundesdurchschnitt lag, fiel er im früherenBundesgebiet mit +2,4 % leicht unterdurchschnittlich aus. BeideLandesteile unterscheiden sich allerdings deutlich im Hinblick aufdas absolute Verdienstniveau. Während der Bruttomonatsverdienst(inklusive Sonderzahlungen) von ostdeutschen Vollzeitbeschäftigten imzweiten Quartal 2018 im Schnitt bei 3 365 Euro lag, belief er sichbei westdeutschen Vollzeitbeschäftigten auf 4 541 Euro.Methodische Hinweise:Der Nominallohnindex bildet die Veränderung derBruttomonatsverdienste inklusive Sonderzahlungen der vollzeit-,teilzeit- und geringfügig Beschäftigten im Produzierenden Gewerbe undim Dienstleistungsbereich ab. Er erfasst die Verdienstentwicklung beigleicher Beschäftigtenstruktur wie im Vorjahr. Der Reallohnindexstellt die Veränderung der Verdienste der Preisentwicklung gegenüber.Er gibt somit Hinweise zur Entwicklung der Kaufkraft derArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabellen sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte:Vierteljährliche Verdiensterhebung,Telefon: +49 (0) 611 / 75 27 06,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell