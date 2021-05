2 Pot-Aktien: Suchen nach Unterstützung!

Sundial Growers Inc. (NASDAQ:SNDL) und Tilray Inc. (NASDAQ:TLRY) Aktien verloren am Dienstag an Boden.

Die Cannabis-Aktien sprangen am Montag nach der Verabschiedung des SAFE Banking Act im Repräsentantenhaus in die Höhe und befinden sich nun in einer Korrektur.

Die Aktie notiert unter dem 50-Tage gleitenden Durchschnitt (grün) und über dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt