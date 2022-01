2 Monster-Wachstumsaktien, die man jetzt kaufen und in den nächsten zehn Jahren halten sollte, um 1 Million zu verdienen

Wichtige Punkte

Langfristiges Denken und ein breit gefächertes Portfolio können dir helfen, lebensverändernden Reichtum aufzubauen.

Das Software- und Dienstleistungsportfolio von Shopify vereinfacht den Handel für kleine Unternehmen.

Die KI-Modelle von Upstart helfen Banken, mehr Menschen Geld zu leihen, ohne ein zusätzliches Risiko einzugehen.

Der legendäre Investor Peter Lynch sagte früher zu Investoren: „Alles, was du brauchst, um ein Leben lang erfolgreich zu investieren, sind ein paar große Gewinner.“ Er argumentierte, dass die Monsterrenditen, die durch einige wenige Investitionen erzielt werden, alle Verluste mehr als wettmachen. Und das macht Sinn. Wenn du 10 US-Dollar in eine Aktie investierst, kannst du im schlimmsten Fall 10 US-Dollar verlieren. Aber nach oben hin gibt es keine Grenzen. Diese 10 US-Dollar können um ein Vielfaches an Wert gewinnen.

Leider gibt es keine einzige Formel oder Bewertungskennzahl, mit der du mit absoluter Sicherheit die großen Gewinner auswählen kannst. Deshalb ist es wichtig, ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen. Mit anderen Worten: Anleger sollten mindestens 25 hochwertige Aktien besitzen. Auf diese Weise bist du möglichst wenig von einem einzelnen Unternehmen oder einer Branche abhängig, was das Risiko verringert.

Vor diesem Hintergrund sehen Shopify (WKN: A14TJP) und Upstart Holdings (WKN: A2QJL7) wie gute Bausteine für ein marktstarkes Portfolio aus. Ich glaube sogar, dass sich beide Aktien in den nächsten zehn Jahren vervierfachen könnten – ein Tempo, das aus 250.000 US-Dollar eine Million US-Dollar machen würde.

Hier sind die Gründe dafür.

1. Shopify

Shopify hat sich zum Betriebssystem für den Einzelhandel für über 1,7 Millionen Unternehmen entwickelt. Das Software- und Dienstleistungsportfolio hilft Händlern, ihre Verkäufe über physische und digitale Schaufenster zu verwalten, darunter Websites, soziale Plattformen und Online-Marktplätze. Darüber hinaus bietet der Shopify App Store Tausende von zusätzlichen Softwarelösungen wie z. B. Tools für Marketing und Warenwirtschaft.

Besonders hervorzuheben ist das Geschäftsmodell des Unternehmens, mit dem es sich von Konkurrenten wie Amazon unterscheidet. Shopify hilft Händlern dabei, ihre Marken auszubauen und dauerhafte Kundenbeziehungen aufzubauen – das Unternehmen zieht keine Verkäufer auf einen gemeinsamen Marktplatz und konkurriert dann mit ihnen, indem es ähnliche Produkte zu günstigeren Preisen verkauft.

Es überrascht nicht, dass Shopify mit seinem händlerzentrierten Geschäftsmodell und seinem breiten Produktportfolio bei kleinen und mittleren Unternehmen sehr beliebt ist, wie das beeindruckende Umsatzwachstum des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten beweist.

Kennzahl Q3 2020 Q3 2021 Veränderung Umsatz (TTM) 2,5 Mrd. USD 4,2 Mrd. USD 71 %

QUELLE: YCHARTS; TTM = letzte 12 Monate

Beeindruckend ist, dass Shopify seinen Gewinn sogar noch schneller steigern konnte: Der freie Cashflow stieg im letzten Jahr um 150 % auf 458 Millionen US-Dollar. Und das Unternehmen ist gut aufgestellt, um diesen Schwung beizubehalten, da das von den Gründern geführte Managementteam eine solide Wachstumsstrategie verfolgt.

Das Shopify Fulfillment Network beispielsweise setzt auf künstliche Intelligenz und kollaborative Roboter, um Händlern zu helfen, Bestellungen schneller und kostengünstiger zu versenden. Und die Shopify Mobile App zielt darauf ab, das Engagement der Käufer zu fördern und Wiederholungskäufe zu steigern, indem sie relevante Produktempfehlungen gibt. Obwohl die Shop-App erst im April 2020 auf den Markt kam, übertraf sie im zweiten Quartal 2021 bereits die Marke von 118 Millionen registrierten Nutzern, und diese Zahl stieg im dritten Quartal weiter an.

Shopify ist derzeit die beliebteste E-Commerce-Softwareplattform auf dem Markt, auf der 27 % aller Online-Shops betrieben werden. Kurz gesagt, das Unternehmen hat eine starke Wettbewerbsposition und die ehrgeizige Vision des Managements sollte Shopify dabei helfen, seine Marktchancen in Höhe von 153 Milliarden US-Dollar zu nutzen. Deshalb denke ich, dass dieses Unternehmen in den nächsten zehn Jahren um das Vierfache wachsen und eine Marktkapitalisierung von 550 Milliarden US-Dollar erreichen könnte.

2. Upstart Holdings

Upstart ist ein Fintech-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Verbraucherkreditbranche zu modernisieren. Traditionell treffen die Banken ihre Kreditentscheidungen auf der Grundlage relativ kleiner Datensätze – selbst die ausgefeiltesten Kreditmodelle enthalten nur 30 Variablen. Das führt dazu, dass die Kreditgeber häufig falsche Entscheidungen treffen. Das bedeutet, dass einige kreditwürdige Kreditnehmer abgelehnt werden und diejenigen, die genehmigt werden, oft zu hohe Zinsen zahlen.

Upstart nutzt Big Data und künstliche Intelligenz, um dieses System effizienter zu machen. Die Plattform erfasst über 1.600 Daten pro Bewerber und vergleicht diese Variablen mit den Rückzahlungsereignissen. Anders ausgedrückt: Jedes Mal, wenn ein Kreditnehmer eine Zahlung leistet oder versäumt, werden die KI-Modelle von Upstart ein bisschen schlauer, was einen Schwungrad-Effekt erzeugt: Mehr Daten bedeuten bessere KI, und bessere KI bedeutet mehr Kreditpartner (und mehr Daten).

Obwohl Upstart ein relativ junges Unternehmen ist, sind die ersten Ergebnisse vielversprechend. Interne Studien haben gezeigt, dass die KI-Modelle von Upstart die Verlustraten um 75 % senken können, während die Bewilligungsquoten konstant bleiben. Oder Upstart kann die Bewilligungsquoten um 173 % erhöhen, während die Verlustraten konstant bleiben.

Angesichts dieser Ergebnisse nehmen Kreditgeber wie Banken, Kreditgenossenschaften und Autohäuser die Plattform von Upstart in rasantem Tempo an, was im vergangenen Jahr zu einer beeindruckenden Umsatzentwicklung geführt hat.

Kennzahl Q3 2020 Q3 2021 Veränderung Umsatz (TTM) 213,9 Mio. USD 620,7 Mio. USD 190 %

QUELLE: YCHARTS; TTM = letzte 12 Monate

Besonders bemerkenswert ist, dass Upstart im Gegensatz zu vielen anderen wachstumsstarken Unternehmen auf GAAP-Basis profitabel ist: Der Nettogewinn belief sich in den letzten zwölf Monaten auf 77,5 Millionen US-Dollar. Dennoch hat dieses Fintech-Unternehmen kaum an der Oberfläche seines Potenzials gekratzt. So hat Upstart im letzten Jahr Kredite in Höhe von 8,9 Mrd. US-Dollar vermittelt, das sind weniger als 2 % des Marktvolumens von 753 Mrd. US-Dollar, das sowohl die Vergabe von Privat- als auch von Autokrediten in den USA umfasst.

Die Marktchancen von Upstart werden jedoch in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich weiterwachsen, da die Geschäftsführung Interesse an der 4,5 Billionen US-Dollar schweren Hypothekenbranche bekundet hat. Daher würde es mich nicht überraschen, wenn die Marktkapitalisierung von Upstart in zehn Jahren von heute 9 Mrd. US-Dollar auf 36 Mrd. US-Dollar ansteigen würde. Deshalb ist dieser Wachstumswert eine kluge langfristige Investition.

