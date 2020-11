2 Möglichkeiten, wie Disney mit seiner großen Wette auf das Streaming die Investoren enttäuschen könnte

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Das neue Projekt feuert aus allen Rohren. Walt Disneys (WKN:855686) Streaming-Dienst Disney+ hat im Quartal, das am 3. Oktober endet, weitere 16,2 Millionen Abonnenten hinzugewonnen, was die Gesamtzahl auf 73,7 Millionen bringt. Das ist unglaublich, wenn man bedenkt, dass es erst im November letzten Jahres gestartet wurde, aber das ist auch erst der Anfang. Nach Schätzungen von Digital TV Research wird Disney’s Vorzeigeprodukt im Streaming-Bereich bis 2025 mehr als 194 Millionen Kunden bedienen und damit nach Netflix (WKN:552484) den zweiten Platz einnehmen.

Aktionäre, die Disney’s Wette auf Streaming loben, sollten sich jedoch auf das Schlimmste gefasst machen, auch wenn sie auf das Beste hoffen. Die Macht über die Preise, die Walt Disney bei Disney+ genießt, muss erst noch wirklich getestet werden, und das Endergebnis des Streaming-Dienstes wird vielleicht niemals vollständig die Einnahmen ersetzen, die derzeit von genau dem Film- und Kabelfernsehgeschäft generiert werden, das es zu verdrängen hilft.

Das Disney-Management steht vor einem Preiskonflikt

Der Preis der Aktien deutet in letzter Zeit darauf hin, dass die Investoren Walt Disneys Wachstumspotenzial außerhalb eines COVID-19-Umfelds zu schätzen wissen, und die meisten Aktionäre haben die jüngste Entscheidung des Managements, dem Streaming Vorrang einzuräumen, bejubelt. Das scheint sicherlich die Zukunft der Film- und Fernsehindustrie zu sein.

Dennoch, Walt Disney’s Buchhaltungsteam hat wohl zu wenig Geld für sein Disney+ Produkt verlangt.

Das Unternehmen meldet, dass es im vierten Quartal (das im Oktober endete) durchschnittlich 4,52 US-Dollar pro Monat und Abonnent für Disney+ eingenommen hat. Das ist weniger als die Kosten von 6,99 US-Dollar pro Monat, die auf der Disney+-Website genannt werden, und sogar weniger als die 5,83 US-Dollar pro Monat, wenn man den Preis des Ganzjahresabonnements des Dienstes von 69,99 US-Dollar durch 12 Monate teilt. Der Rabatt spiegelt den anteiligen Disney+-Anteil eines Pakets wider, das ESPN+, Hulu und Disney+ enthält und für 12,99 US-Dollar pro Monat verkauft wird. Noch wichtiger ist, dass der spottbillige effektive Preis von nur 4,52 US-Dollar pro Monat Disney+ zum günstigsten Streaming-Service seiner Art macht. Der günstigste Plan, den Netflix anbietet, beginnt bei 8,99 US-Dollar pro Monat, und bei diesem Preis bekommen die Verbraucher nicht viel. Sein Top-Service wird für 17,99 US-Dollar pro Monat verkauft. AT&T’s (WKN:A0HL9Z) neuer HBO Max hat einen Preis von 14,99US-Dollar pro Monat.

Mit einem Preis von weniger als 5 US-Dollar pro Monat haben die Streaming-Dienste von Disney im vergangenen Jahr einen Umsatz von 16,9 Milliarden US-Dollar erzielt. Dennoch musste ein Betriebsverlust von 2,8 Milliarden US-Dollar hingenommen werden.

Beides waren Verbesserungen, immerhin. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 40 %, und der Betriebsverlust war um 171 Millionen US-Dollar geringer als der Verlust im vergleichbaren Quartal des Vorjahres. Und angesichts seines jungen Alters wäre ein Vergleich mit den Zahlen des zweiten Kalenderquartals in diesem Jahr vielleicht noch aussagekräftiger. Dieser ist allerdings nicht besonders ermutigend. In dem Dreimonatszeitraum, der im Juni endet, machte Disney mit seinem Direktkundengeschäft und seiner internationalen Abteilung 3,9 Milliarden US-Dollar Umsatz bei einem operativen Verlust von 706 Millionen US-Dollar. Der Umsatz verbesserte sich sequentiell um 23 %, aber der Verlust verringerte sich nur um 18 %.





Fans von Disney’s neuem Fokus werden argumentieren, dass seine Streaming-Dienste einfach mehr Größe brauchen – mehr zahlende Kunden – um relativ fixe Kosten wie Produktion und Promotion zu decken. Die Schätzung von Digital TV Research, dass Disney+ in naher Zukunft 194 Millionen Abonnenten erreichen könnte, würde den Zweck erfüllen. Ein höherer Preis würde genauso gut funktionieren.

Beide Ideen stellen jedoch Herausforderungen dar. Ein höherer Preis würde seine Streaming-Dienste in einem unbekannten Ausmaß weniger marktgängig machen. Aber um mehr Mitglieder zu einem niedrigeren Preis zu bekommen, müsste es unter Umständen mehr für Inhalte ausgeben.

Kannibalisierung des Einkommens

Investoren sollten auch bedenken, dass jeder Streaming-Kunde, den Walt Disney an Bord bringt, ein Kunde ist, der weniger wahrscheinlich ein Kabelfernsehabonnent oder sogar ein Kinobesucher bleiben wird.

Dieser Trend ist bereits vorhanden. Die Leichtman Research Group geht davon aus, dass die lineare Kabelfernsehindustrie in den USA im letzten Quartal etwa 1 Million Kunden verloren hat. Das ist eine weitere Million Kabelkunden, die nicht mehr die Gebühren zahlen, die Disney den Kabelkunden für den Zugang zu seinem Programm berechnet.

Das ist einfach deshalb wichtig, weil das Kabelfernsehen immer noch das größte und profitabelste Geschäft von Disney ist. Für das gesamte Jahr, das im September letzten Jahres endete, entfielen 24,8 Milliarden US-Dollar der Einnahmen in Höhe von 69,6 Milliarden US-Dollar und 7,5 Milliarden US-Dollar der Betriebseinnahmen von 14,9 Milliarden US-Dollar auf die Sender. Die Studiounterhaltung trug 11,2 Milliarden US-Dollar zum Umsatz bei und generierte 2,7 Milliarden US-Dollar an operativen Einnahmen. Das Kabelgeschäft des letzten Jahres brachte für das gesamte Jahr einen Umsatz von 28,4 Milliarden US-Dollar und einen Betriebsgewinn von 9,0 Milliarden US-Dollar.

Wie bereits erwähnt, hat das Streaming-Geschäft von Disney im vergangenen Jahr einen Umsatz von 16,9 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Nicht schlecht. Aber mit einem Betriebsverlust von 2,8 Milliarden US-Dollar ist es schwer vorstellbar, dass es das Ertragsniveau des Kabelfernseh- und Filmgeschäfts ersetzt, das es letztendlich verdrängen will.





Behalte das große Ganze im Kopf

Sicher, Walt Disney könnte irgendwie in der Lage sein, ein Streaming-Wachstum zu erreichen, das sein Geschäft mit den Mediensendern nicht völlig verdrängt, während man gleichzeitig Streaming-Dienste zu Preisen verkauft, die die Betriebsgewinne seiner TV- und Filmstudios vollständig ersetzen. Alles ist möglich.

Aber es ist nicht wahrscheinlich, und das könnte ein Problem sein. Bis das Unternehmen seine Wachstumspläne für Streaming und die Auswirkungen von Streaming auf andere Unternehmen geklärt hat, sollten Investoren über Kompromisse nachdenken und sich nicht nur auf den besten Wachstumsmotor konzentrieren.

Dieser Artikel wurde von James Brumley auf Englisch verfasst und am 22.11.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Netflix und Walt Disney und empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2021 $60 Calls auf Walt Disney und Short Januar 2021 $135 Calls auf Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2020