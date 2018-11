2 Millionen Leser, mehr als 700.000 Auflage: CHIP bringt neue Tageszeitungs-Beilage auf den Markt (FOTO)

München (ots) -Die CHIP-Redaktion ist Marktführer in ihrem Segment (AGOF ddf2018-09) und bringt jetzt einen neu geschaffenen Beileger mit demNamen "digito" auf den Markt. Wie bekomme ich das beste WLAN fürzuhause? Wie finde ich den richtigen Laptop für mich? Welche Rechtehabe ich beim Online-Shopping? "digito" vermittelt komplexeZusammenhänge der digitalen Welt leicht verständlich für jedermann.Ab dem 5. November liegt das monatlich erscheinende Magazinzahlreichen Tageszeitungen aus dem gesamten Bundesgebiet bei undbietet damit vom Start weg mehr als zwei Millionen MenschenOrientierung im digitalen Alltag. Auf Augenhöhe mit den Lesern nimmt"digito" Technik-Trends unter die Lupe, stellt Geräte auf denPrüfstand und liefert fundierte Vergleiche und Expertenmeinungen. MitPartnern wie der DuMont Mediengruppe (Kölner Stadt-Anzeiger,Kölnische Rundschau), der Nordwest Zeitung, der DDV Mediengruppe(Sächsische Zeitung, Morgenpost Sachsen) oder der AbendzeitungMünchen startet das Publishing-Haus BurdaForward (u.a. CHIP, FOCUSOnline, HuffPost) bereits zur ersten Ausgabe mit einer Auflage vonrund 750.000 Exemplaren."Unsere Marke CHIP steht für ausgezeichneten Digital-Journalismus- nicht zuletzt wegen des hauseigenen Testcenters, das Maßstäbe inder Verbraucherberatung setzt. Mit digito wollen wir jetzt noch mehrMenschen helfen, den digitalen Wandel besser zu verstehen und diebesten Produkte zu nutzen", sagt Oliver Eckert, CEO von BurdaForward."digito" ist ein Mehrwert für jede Tageszeitung. Mit unseren Partnernmöchten wir die Leser-Blatt-Bindung weiter steigern. Wir gehen davonaus, dass wir die beigelegte Auflage von digito schnell auf mehr alseine Million Exemplare steigern können."Orientierung im Digital-Dschungel"digito" deckt den Informationsbedarf einer breiten Masse, diesich auf digitalem Neuland zurechtfinden oder ihre Kenntnissevertiefen möchte. Das Supplement aus dem Haus BurdaForward soll dortHilfestellung bieten, wo viele Menschen an ihre Grenzen stoßen: Inder Schnelligkeit und Komplexität des digitalen Alltags."Wir möchten das geballte Tech-Know-How unserer CHIP-Experten mitder breiten Leserschaft teilen und dafür sorgen, dass die Menschendie Digitalisierung als Chance begreifen können. digito istumfassend, kompetent und spricht die Themen an, die die Menschenwirklich beschäftigen. Die enorme Reichweite von zwei MillionenZeitungslesern und die kaufkräftige Zielgruppe machen dasTechnik-Magazin zu einem besonders spannenden Umfeld fürWerbetreibende", sagt Philipp Brunner, CEO CHIP.Tech-Know-How für zwei Millionen LeserDie Redaktion von "digito" stützt sich auf die 40-jährigeErfahrung des Technikmagazins CHIP und des CHIP Testcenters, das proJahr über 1.000 Produkte prüft. Fundierte Hardware-Kaufberatung,Vergleiche von smarten Haushaltsgeräten und Verbraucherinformationenzu Finanz-, Gesundheits-, oder Entertainment-Themen lassen dasMagazin zu einem Ratgeber für das digitale Leben werden. Mit diesemTechnik-Know-How, einer hohen Auflage über viele Bundesländer hinwegund einer großen, kaufkräftigen Zielgruppe ist "digito" einspannendes Umfeld für Werbetreibende der verschiedensten Branchen.Bereits zum Start hat BurdaForward mit seinen Partnerverlagen einebreite deutschlandweite Abdeckung erreicht.Thomas Kemmerer, General Manager Digital der DuMont Mediengruppe:"Wir sind uns sicher, unseren Leserinnen und Lesern mit den"CHIP-geprüften" Inhalten einen echten, wertvollen Mehrwert bieten zukönnen."Patricia Scherer, stellvertretende Verlagsleitung der AbendzeitungMünchen: "Wir freuen uns sehr, den Leserinnen und Lesern derAbendzeitung mit digito künftighin auch die digitale Welt in allihren Facetten eröffnen zu können - zusätzlich zu den Servicestückenin der AZ zu diesen Themen. Die Expertise und Erfahrung der Machervon digito in diesem Bereich zeigt sich nicht nur in fundiertenHintergrundberichten, sondern auch in praktischen Tipps und Tests,mit denen selbst weniger digital affine Leserinnen und Leser einenechten Mehrwert bekommen."Einen Eindruck der Erstausgabe von "digito" erhalten Sie in diesemVideo: http://download.burda-forward.de/Digito_Video.mp4Über digitoDas von den Machern von CHIP entwickelte Magazin digito befasstsich mit allen Aspekten des digitalen Lebens. Das Technik-Supplementvermittelt komplexe Sachverhalte der digitalen Welt einfach undverständlich für jedermann. Es macht Lust darauf, neue Dienste undProdukte aus der digitalen Welt kennenzulernen und hilft der nichttechnikaffinen Zielgruppe über die Hürden zur Nutzung dieser Angebote- zum Beispiel mit der Vorstellung sicherer Bezahlsysteme für dieOnline-Welt. Die zentralen Themen in digito sind:Hardware-Kaufberatung, Gesundheit, populäre Online-Dienste,Entertainment, Finanzen und smarte Hausgeräte.Über CHIPDas CHIP-Magazin ist Trend-Barometer, Test-Instanz undTechnik-Ratgeber für die digitale Welt. Jeden Monat erreicht es 1,61Millionen Leser (ma 2018-II), die sich für digitale Technikbegeistern - rund um PC, Home Entertainment sowie Smartphones undTablets. Das Magazin erscheint in 14 Ländern.CHIP ist eine Marke von BurdaForward, einem der führendendigitalen Publisher in Deutschland. Das Unternehmen veröffentlichtund vermarktet eine große Auswahl von bekannten journalistischenWebseiten und Apps. Dazu zählen neben CHIP und CHIP.de auch FOCUSOnline, HuffPost Deutschland, Finanzen100, NetMoms und The WeatherChannel.