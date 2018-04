Berlin (ots) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier diskutiertam 2. Mai um 18.00 Uhr in Berlin mit Preisträgerinnen undPreisträgern von Jugend forscht über "Digitalisierung alsInnovationsmotor - Chancen und Herausforderungen". Das Gesprächbildet den Abschluss des zweitägigen PerspektivForums DeutscherZukunftspreis, bei dem sich am 1.und 2. Mai Gewinner des DeutschenZukunftspreises und junge Studierende verschiedenerWissenschaftsbereiche generationenübergreifend über ihre Ideen undErfahrungen austauschen.Die früheren Preisträgerinnen und Preisträger des Jugend forschtBundeswettbewerbs diskutieren unter anderem mit den Gewinnern desDeutschen Zukunftspreises 2017, Prof. Dr.-Ing. Sami Haddadin, Dr.Simon Haddadin und Sven Parusel, sowie Prof. Dr. Volker Hohmann undProf. Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang Wahlster, ebenfalls Preisträger desDeutschen Zukunftspreises. Im Zentrum der Gespräche stehen Themen wie"Zukunft der Arbeit im Zeitalter der Digitalisierung" und"Wissenschaft und digitale Transformation".Die Ergebnisse des PerspektivForums diskutieren die Jugendlichenzum Abschluss mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und stellensie ihm und den Gästen der Abschlussveranstaltung am 2.Mai ab 18.00Uhr vor.Zu diesem Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeieram 2. Mai 2018,18.00 Uhr (Einlass 17.15 Uhr bis 17.45 Uhr)in die BOLLE Festsäle,Alt Moabit 98,10559 Berlinladen wir Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich ein.Bitte melden Sie sich unter Angabe von Name, Vorname,Geburtsdatum, Geburtsort und Medium sowie einer Kopie desPresseausweises an: E-Mail: info@deutscher-zukunftspreis.de oder perFax 089-39 29 87 31 Die Akkreditierung endet am Montag, 30. April2018, 9.00 Uhr.Veranstalter des PerspektivForums sind der Deutsche Zukunftspreisund die Stiftung Jugend forscht e.V. Die Google Zukunftswerkstattengagiert sich als Gastgeber.Pressekontakt:Büro Deutscher ZukunftspreisDr. Christiane A. PudenzCuvilliésstraße 1481679 MünchenTel. 089-30703444Fax 089-39298731info@deutscher-zukunftspreis.dewww.deutscher-zukunftspreis.dewww.facebook.com/deutscher.zukunftspreisOriginal-Content von: Deutscher Zukunftspreis, übermittelt durch news aktuell