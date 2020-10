2 Low-Risk-Dividendenaktien mit viel Potenzial!

Weitere Suchergebnisse zu "Waste Management":

Wer als Foolisher Investor Erfolg am Aktienmarkt haben möchte, der sollte übergeordnet zwei Dinge beachten: Zum einen die Chancen zu erhöhen, zum anderen die Risiken und vor allem Verluste zu minimieren. Wer das beachtet, der muss keine herausragenden Renditen generieren, um langfristig ein Vermögen aufzubauen.

Nein, sondern eigentlich genügen dazu bereits solide, durchschnittliche Renditen. Nur eben über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Werfen wir heute in diesem Sinne einen Foolishen Blick auf zwei Low-Risk-Dividendenaktien, die man in diesem Kontext kennen sollte. Und die über viele Jahre oder Jahrzehnte hinweg wirklich mit wenig Risiko viel Potenzial besitzen könnten.

Waste Management: Defensiver geht kaum

Eine erste Aktie, die man in diesem Kontext kennen sollte, ist zunächst die von Waste Management (WKN: 893579). Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass es kaum defensivere Geschäftsmodelle gibt: Das Sammeln und Verwerten von Müll ist eine Basis-Dienstleistung, die nicht aus Städten, Gemeinden, Staaten und der ganzen Welt wegzudenken ist. So auch nicht aus den Städten der USA, wo Waste Management führend aktiv ist.

Waste Management hat sich inzwischen ein großes Netzwerk an Deponien errichtet, die es Wettbewerbern erschweren, in Konkurrenz zu dem US-Unternehmen zu gehen. Auch das führt zur Steigerung der defensiven Klasse. Ein Entsorger besitzt aufgrund seines Marktes generell und sehr häufig einen starken Wettbewerbsvorteil. Es kann schließlich nicht jeder einfach so dahingehen und beginnen, den Müll einzusammeln (kann er schon, kriegt vielleicht nur kein Geld dafür).

Das wiederum kann langfristig zu soliden Umsätzen, Gewinnen und Renditen führen. Ein idealer, konservativer Mix, der außerdem eine stete, moderate Preissetzungsmacht mit sich bringen dürfte. Das kann langfristig zu einem moderaten Wachstum führen. Wobei Investoren von Waste Management keine Kursverdopplung binnen kürzester Zeit erwarten sollten.

Die Aktie von Waste Management ist jedoch eine, bei der der Zins- und Zinseszinseffekt langfristig wirken kann. Nebenbei erhalten Investoren eine Dividendenrendite von knapp 2 %. Wobei Waste Management seit inzwischen 18 Jahren mindestens einmal jährlich die Dividende anhebt. Auch das ist ein Zeichen für die defensive Klasse und das moderate Wachstum über Jahre hinweg.

Henkel: Derzeit unbeliebt, aber mit Potenzial

Eine zweite Aktie, die außerdem über ein starkes, defensives Potenzial verfügt, ist zudem die des DAX-Konsumgüterriesen Henkel (WKN: 604840). Der deutsche Konzern, hinter dem Marken wie Schwarzkopf oder Persil stecken, ist aus der Hygiene- und Reinlichkeitswelt nicht mehr wegzudenken. Natürlich gibt es hier Konkurrenten. Aber auch viele starke Marken, die bei Verbrauchern beliebt sind. Das ist auch hier eine Basis für ein zeitloses, defensives Geschäftsmodell, das über Jahre und Jahrzehnte hinweg solide Renditen generieren kann.

Henkel ist zwar seit einigen Quartalen von seiner operativen Erfolgsspur etwas abgewichen: Das moderate Wachstum ist eher operativer Stagnation und einem leichten Schrumpfkurs gewichen. Trotzdem ist die Umsatz- und Ertragslage so weit noch im Rahmen, die Aktie möglicherweise sogar günstig, gemessen an den fundamentalen Bewertungen der letzten Jahre.

Im Geschäftsjahr 2019 kam Henkel beispielsweise auf einen Gewinn je Aktie in Höhe von 4,80 Euro. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 82,95 Euro läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei ca. 17,3. Im Vergleich zu US-Peers könnte das preiswert sein. Außerdem winkt derzeit eine Dividendenrendite von ca. 2,20 %, was ebenfalls über viele Jahre ein nettes Zubrot sein kann.

Auch die Aktie von Henkel wird deinen Einsatz vermutlich nicht schnell verdoppeln. Trotzdem können auch bei dieser konservativen Aktie solide Renditen über viele Jahre winken, die deinen Vermögensaufbau ankurbeln können. Und das, ohne groß ins Risiko zu gehen.

Risiko minimieren, Renditen erhöhen

Wer als Foolisher Investor langfristig erfolgreich sein möchte, der kann durchaus überlegen, das Risiko zu minimieren, und trotzdem nicht auf Rendite verzichten. Mit den Aktien von Waste Management und von Henkel könnte ein konservativer Vermögensaufbau über Jahre und Jahrzehnte möglich sein. Ob die Aktien zu dir passen? Deine finale Entscheidung.

