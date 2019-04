Mit 2 Klicks zur finanziellen Gesundheit - 200 User können Monkee exklusiv in der Betaphase testen

Innsbruck (ots) - 2 Euro für den Führerschein statt für den Spontankauf: MitMonkee sparen Eltern für ausgewählte Zukunftsziele ihrer Kinder überall undjederzeit."Mit Monkee kann jeder unkompliziert und schnell seine selbst festgelegtenSparziele erreichen. Dies gilt auch für Familien mit kleinen Einkommen. Monkeewird dabei helfen, den einen oder anderen Spontankauf durch spontanes Sparen zuersetzen und hilft über Gamifizierung, motivierende Zwischenziele und Feedbackdie eigenen Sparziele zu erreichen." , erklären Martin Granig und ChristianSchneider, Gründer von Monkee. Zahlreiche Studien belegen, dass durchSpontankäufe mehrere tausend Euro pro Jahr für nicht benötigte Produkteausgegeben werden. 200 ausgewählte User haben nun die einmalige Chance, Monkeeals erste kennenzulernen und ausgiebig zu testen. Die Test-User helfen mit ihrenVorschlägen dabei, die Monkee App noch weiter zu verbessern. Dadurch sollmöglichst vielen Menschen geholfen werden ihre finanzielle Gesundheit zuerhöhen.Früh mit dem Sparen beginnen"Familien stehen heute vor der Herausforderung, dass sie meist gleichzeitig mithöheren Ausgaben und niedrigerem Einkommen durch Karenz oder Teilzeitarbeit zukämpfen haben. Daher lohnt es sich besonders für Eltern, aber auch für alleanderen, möglichst früh mit dem Sparen zu beginnen, auch wenn das Budget sehrbegrenzt ist", betont Granig. Mit Monkee werden Sparziele bewusst undindividuell festgelegt: Ob Laptop für die Schule, der Führerschein oder dieAnzahlung für die Starterwohnung, mit den wöchentlichen Meilensteinen lassensich langfristige Ziele sehr einfach Schritt für Schritt erreichen. Die MonkeeApp agiert wie ein Coach, erinnert und belohnt für erreichte Etappenziele.Großeltern, Verwandte oder Freunde können sich mit Monkee erstmals an denSparzielen online beteiligen. Schneider ergänzend: "Monkee ist die erste App,die soziales Sparen nahtlos in die eigenen Sparvorhaben integriert."Absolute SicherheitUm mit Monkee die gewünschten Sparziele zu erreichen, genügt eine einmaligeErlaubnis um sein eigenes Bankkonto mit dem neuen Sparkonto zu verbinden. Die imLaufe der Woche gesammelten Sparguthaben werden anschließend wöchentlich auf dasKonto der Monkee Partnerbank überwiesen und dort sicher verwahrt. Schneider undGranig: "Alle Gelder sind umfangreich gesichert, da sie bei einem renommiertenKreditinstitut im Namen des Kunden treuhänderisch verwaltet werden und dort auchjederzeit zugänglich sind."Über MonkeeMonkee wurde 2018 von Martin Granig, Christian Schneider und Jean-YvesBitterlich in Innsbruck gegründet. Die drei Experten für Finanz- undProduktmanagement sowie Softwareentwicklung wollen mit Monkee Familien dabeihelfen, finanziell gesünder zu leben, indem ein verantwortungsvoller undnachhaltiger Umgang mit Geld gefördert wird. Das Projekt wird auch von Expertender Universität Innsbruck wissenschaftlich begleitet.Beta-Tester der ersten Stunde können Sie einfach unter www.monkee.rocksregistrieren.Kontakt:Martin Granig, Monkee GmbH, Gartenweg 30e, A-6063 RumTel-Nr.: +43 664 8225043, E-Mail:info@monkee.rocksWeb:www.monkee.rocksOriginal-Content von: PRESSETEXTER Text- und Kommunikationsagentur GmbH, übermittelt durch news aktuell