2 Käufe im Burggraben-Depot von Frank Helmes – Angaben im Artikel

Was Menschen auch in Konjunkturkrisen brauchen sind Nahrungsmittel, Gesundheitsversorgung und ein Dach über dem Kopf. Die Gewinne solcher Unternehmen zeigen sich daher auch in Konjunkturkrisen meistens recht stabil.

Ich kaufe daher:

Mowi:

Discounted Cash-Flow Verfahren: 7% Unterbewertung

KGVe: 13,1

Dividendenrendite: 5,4%

Vonovia:

13% Unterbewertung nach NAV

Jeweiliger Depotanteil der Käufe im Gesamt-Depot (Burggaben-Depot, Investment-Depot und Indikator-Depot): 0,2%

