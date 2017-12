Ab 2. Januar aus Berlin: ARD-Mittagsmagazin startet mit Jessy Wellmer und Sascha Hingst (FOTO)

Berlin (ots) -Ein neuer Ort und zwei neue Gesichter: Das Mittagsmagazin imErsten startet am 2. Januar nicht nur in ein neues Jahr. Zum erstenMal kommt eine der wichtigsten Informationsendungen der ARD an diesemTag aus dem Herzen Berlins, zum ersten Mal präsentieren Jessy Wellmerund Sascha Hingst gemeinsam umfassende Analysen, spannende Reportagenund Porträts aus aller Welt.Der Neustart bedeutet auch den Wechsel des "Mittagsmagazins" ausder redaktionellen Verantwortung des Bayerischen Rundfunks zumRundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) und den Beginn einer neuenKooperation zwischen dem rbb und dem ZDF.rbb-Intendantin Patricia Schlesinger: "Wir schlagen neue Wege ein.Das Mittagsmagazin wird die erste tägliche Informationssendung, beider ARD und ZDF technische Infrastruktur und technisches Personalgemeinsam einsetzen. Was wir von großen Sportereignissen schonkennen, übertragen wir jetzt ins Regelprogramm. Redaktionell bleibenbeide Sendungen unabhängig: In den ARD-Wochen liegt die Verantwortungallein beim rbb und unserem Team um Redaktionsleiterin BettinaSchön."Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen: "Nach28 Jahren mit leichtem bayerischen Akzent und rollendem R wechseltdas 'Mittagsmagazin' der ARD nun seine Perspektive und blickt von derHauptstadt auf die Geschehnisse im In- und Ausland. Wie gewohnt mitverlässlichen und aktuellen Informationen, interessanten Themen undjournalistischer Kompetenz. Dem BR gebührt mein Dank für diegeleistete Pionierarbeit. Und dem rbb wünsche ich einen guten Startmit diesem erfolgreichen Format."Der rbb sendet das ARD-Mittagsmagazin aus dem Sendekomplex des ZDFim Zollernhof am Boulevard Unter den Linden. Hier präsentieren JessyWellmer und Sascha Hingst in einer Doppelmoderation zwischen 13.00Uhr und 14.00 Uhr, was am Tag wissenswert und interessant ist.Live und nah am Geschehen verbindet die Sendung Aktualität mitgründlichen Analysen und umfassender Einordnung der Themen. So zeigtdas neue Mima aus Berlin in der ersten Sendewoche, wofür dieeinzelnen Parteien vor Beginn der Sondierungsgespräche stehen. EinSchwerpunktthema am ersten Sendetag ist der Alltag in denNotfallaufnahmen deutscher Krankenhäuser, eine Reportage, erklärendeBeiträge und ein Studiogespräch beleuchten die Situation. Beiträgeaus aller Welt bleiben fester Bestandteil des Mittagsmagazins,aktuell in der ersten Januarwoche etwa ein Bericht über autistischeKinder im Gaza-Streifen oder eine Analyse der aktuellen Situation inBulgarien - das kleine Land hat mit dem Jahreswechsel den EU-Vorsitzinne. Ebenfalls in den ersten Sendetagen im Angebot ist eine Serieüber die Erfolgsrezepte kleiner und großer Bäckereien.Das Mittagsmagazin kommt im Wechsel eine Woche vom ZDF und eineWoche von der ARD. Die Sendung sehen täglich rund 1,8 MillionenZuschauer, der Marktanteil liegt bei mehr als 20 Prozent.Pressekontakt:rbb Presse & Informationjustus.demmer (at) rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell