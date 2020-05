2 Investitionstricks, wie man sein Geld verdoppeln kann

Weitere Suchergebnisse zu "American Airlines":

Willkommen zurück, liebe Fools! Wir haben Mai, und ihr wisst, was das bedeutet: Wieder einmal ist es an der Zeit, euch ein paar (neue, aber altbewährte) Investitionstricks zu verraten, mit denen man sein Geld verdoppeln kann.

Beim letzten Mal haben wir darüber diskutiert, wie man die 72er-Regel anwenden kann und wir haben auch eine kurze Tour durch die unglaubliche Welt der Dividendenanlagen unternommen. Heute werden wir gleich die Vorzüge eines Kaufs bei einem Marktcrash besprechen … und dann einen Auffrischungskurs über das Wunder des Zinseszinses besuchen.

Ohne weitere Umschweife…

Kaufe dich in den Marktcrash ein

Das Coronavirus ist alles, worüber man heutzutage zu sprechen scheint, also lass uns zunächst ein wenig über das Coronavirus sprechen – und den gigantischen Marktcrash, den es verursacht hat.

Von der Spitze bis zum Tiefpunkt hat der Börsencrash, der Ende Februar begann und (wie wir hoffen?) Ende März endete, etwa 35 % des Wertes des S&P 500 zerstört… wie viel müsste der S&P 500 deiner Meinung nach “wieder steigen”, um wieder an seinen Ausgangspunkt zurückzukehren?

Ein Tipp: Die Antwort ist viel mehr als “35%”.

Um von 3.370 Punkten (wo der Markt um den 21. Februar gehandelt wurde) auf 2.192 Punkte (wo er am 22. März stieg) und wieder zurück zu gehen, müsste der S&P 500 schließlich einen Kursgewinn von 54 % gegenüber dem 22. März verzeichnen.

Die Sache ist die: Viele Aktien sind bei diesem Absturz um mehr als 35 % gefallen. Einige fielen sogar um bis zu 50 %. Für jede dieser Aktien würde eine Rückkehr zum Kurs vom 21. Februar einen Kursgewinn von 100 % erfordern. Mit anderen Worten, jemand, der in der Spitze gekauft und in der Talsohle verkauft hätte, hätte 50 % seines Geldes verloren. Aber jemand, der an der Talsohle kauft, würde “sein Geld verdoppeln”, wenn die Aktien wieder auf das Vorkrisenniveau steigen.

Interessant! Aber ist das nicht nur eine akademische Diskussion? Die Aktien haben sich bereits wieder erholt, bedeutet das also nicht, dass es jetzt zu spät ist, sein Geld zu verdoppeln?

Nicht unbedingt. Wie sich herausstellt, gibt es im Moment immer noch insgesamt 671 Aktien, die zu 50 % – oder weniger – des Kurses gehandelt werden, den sie zu Beginn dieses Jahres hatten. Einige davon sind Aktien mit ernsthaften Problemen, die sich möglicherweise nie wieder erholen werden – Unternehmen wie Aurora Cannabis (WKN:A12GS7), die eine erdrückende Schuldenlast tragen und versuchen, ihr Produkt in einem überversorgten Markt zu verkaufen. Aber es gibt auch große Blue-Chip-Markennamen wie Alcoa (WKN:A2ASZ7), Schlumberger (WKN:853390) und American Airlines (WKN:A1W97M), die heute mit 50 % Rabatt (und mehr) handeln.

Jetzt haben auch diese Unternehmen Probleme. Alcoa steuert mit einer Nettoschuldenlast von 1 Milliarde US-Dollar in eine Rezession, und nach Angaben von S&P Global Market Intelligence hat das Unternehmen angesichts des Coronavirus noch mehr Geld verbrannt. Schlumbergers Schuldenlast ist sogar noch größer – etwa 13,3 Milliarden US-Dollar Nettoverschuldung, und der soeben gemeldete Nettoverlust von 7,4 Milliarden US-Dollar wird die Sache kurzfristig nicht leichter machen. American – nun, wir alle wissen, wie die Luftfahrtindustrie aktuell zu kämpfen hat. Weniger als drei Jahre, nachdem der CEO von American, Doug Parker, seine berühmte und bekanntermaßen unvernünftige Prognose abgegeben hatte, dass American “nie wieder Geld verlieren wird”, hat das Unternehmen genau das getan. Das Unternehmen hat im ersten Quartal tatsächlich 2,2 Milliarden US-Dollar verloren.

Wie dem auch sei, es sei denn, man denkt, dass die Welt nach dem Coronavirus keinen Bedarf mehr an Aluminium, Öl oder Flugreisen haben wird, stehen die Chancen gut, dass diese Unternehmen immer noch da sein werden, um von einem möglichen Aufschwung zu profitieren. Auch wenn ich nicht garantieren kann, dass eine dieser Aktien zum früheren Ruhm zurückkehren wird, sollten die mutigen Investoren, die heute Aktien kaufen, eine gute Chance haben, ihr Geld zu verdoppeln… vielleicht sogar ein bisschen mehr.

Das Wunder des Zinseszinses

Könnten wir deine Chancen, dein Geld zu verdoppeln vielleicht noch etwas erhöhen?

Angenommen, du fängst mit 5.000 US-Dollar an und willst in den Aktienmarkt investieren. Nehmen wir nun an, du schaffst es, jeden Monat nur 25 US-Dollar zusätzlich zu sparen und zu investieren.

Wie lange, glaubst du, würdest du brauchen, um deine Anfangsinvestition zu verdoppeln und 10.000 US-Dollar zu erreichen?

Eine einfache Rechnung besagt, dass 5.000 geteilt durch 25 gleich 200 ist – 200 Monate oder fast 17 Jahre, um sein Geld zu verdoppeln, nicht wahr? Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass du dein 10.000-Dollar-Ziel mit viel größerer Wahrscheinlichkeit in nur fünf Jahren erreichen wirst?

Der “Investitionstrick”, der dies möglich macht, ist das, was Albert Einstein “eine der effektivsten Kräfte im Universum” nannte – das Wunder des Zinseszinses.

Mit jedem Tag, an dem deine 5.000 US-Dollar investiert sind, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit der durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate des Aktienmarktes von 10 % wachsen. Jedes Mal, wenn du 25 US-Dollar zu deiner Anfangsinvestition hinzufügst, erhöhst du dieses Wachstum ein wenig und gibst dem “Zinseszinswunder” auch ein bisschen mehr Geld, mit dem es arbeiten kann. Diese 25 US-Dollar beginnen direkt zusätzlich zu deinen anfänglichen 5.000 US-Dollar zu wachsen!

Wenn man also mit 5.000 US-Dollar anfängt, monatlich 25 US-Dollar hinzufügt und all dieses Geld – sowohl altes als auch neues – stetig wachsen lässt, dann sollten fünf kurze Jahre mit einer jährlichen Rendite von 10 % dich zum stolzen Besitzer von 10.162,47 US-Dollar “auf der Bank” machen.

