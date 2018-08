Die 2. Internationale Jugendinnovationskonferenz Make Innovations and Spaces for Dreams eröffnet in Shenzhen

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die 2. InternationaleJugendinnovationskonferenz, die gemeinsam vom UNIDO-Investment &Technology Promotion Office, Bahrain, der Shenzhen Youth Federationund Shenzhen Federation of Youth Entrepreneurship Promotionveranstaltet wird, wurde am Morgen des 12. August eröffnet. Mehr als900 Teilnehmer, darunter Gäste aus dem In- und Ausland, Vertreter vonDoktoranden renommierter Universitäten, Nachwuchskräfte undherausragende junge Menschen aus allen Bereichen, nahmen an derEröffnungsfeier teil.Unter dem Motto "The Positive Role of Youth in Coping with FutureChallenges" soll die 2. Internationale Jugendinnovationskonferenzeine internationale Austauschplattform für die globale Jugendetablieren und Kommunikation und Zusammenarbeit fördern. Sie solleinen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Agenda für nachhaltigeEntwicklung 2030 leisten und die Etablierung von Shenzhen alsDemonstrationsraum für Innovationen der nationalen Agenda fürnachhaltige Entwicklung fördern. Darüber hinaus zielt die Konferenzdarauf ab, auf der Grundlage globaler Visionen und ihrer Offenheitinternationale Innovationstalente zu fördern. Shenzhen kann dadurchsein Weltklasse-Talentförderungssystem etablieren und die Stadt zueinem Standort mit internationalem Ruf für die Ausbildung vonInnovationstalenten machen.Dr. Hashim Hussein Direktor des UNIDO Investitions- undFörderbüros, Wang Xiaojun, stellvertretender Direktor des Büros derVereinten Nationen für Süd-Süd-Zusammenarbeit, Liang Dan,Vorsitzender der United Nations Maritime-Continental Silk Road CitiesAlliance, Xu Youjun, stellvertretender Vorsitzender des CPPCCShenzhen Committee, sowie weitere Gäste nahmen an der Eröffnungsfeierteil.Junge Talente versammeln sich in Shenzhen zu Vorträgenrenommierter GästeDie 2. Internationale Jugendinnovationskonferenz hat über 80 Gästevon internationalen Organisationen im In- und Ausland eingeladen,darunter hochrangige Vertreter des Büros der Vereinten Nationen fürSüd-Süd-Zusammenarbeit, der Organisation der Vereinten Nationen fürindustrielle Entwicklung, des Umweltprogramms der Vereinten Nationen,des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen und derMaritime-Continental Silk Road Cities Alliance der Vereinten Nationensowie hochrangige Vertreter internationalerNichtregierungsorganisationen.Mehr als 200 Doktoranden von weltweit renommierten Universitätenwie der University of Cambridge, University of Oxford, University ofBahrain, dem Imperial College London, der University of Sheffield,der südkoreanischen Sungkyunkwan University, der Peking University,der italienischen University of Genova, der belgischen University ofLeuven, der St. Petersburg State Polytechnical University und derColumbia University nahmen an der Konferenz teil. Darüber hinausnahmen fast 180 Nachwuchstalente aus dem In- und Ausland an derKonferenz teil.Fokus auf aktuelle Themen und Anliegen der weltweiten JugendIn diesem Jahr tauschen sich die Teilnehmer über rund 16 Themenaus den vier Bereichen Wirtschaft, S & T, Gesellschaft und Umweltaus. Die Konferenz umfasst 10 Themenforen. Neben dem Hauptforum beider Eröffnungszeremonie umfasst sie auch die Themenforen fürGengesundheit, künstliche Intelligenz, Finanzwissenschaft und-technologie, Beteiligung von Jugendlichen an sozialer Verwaltung undInnovation, die Entwicklung von Guangdong-Hong Kong-Macao Greater BayArea, die Zukunft der Bildung, Jugendförderung und andere sozialeThemen und aktuelle Entwicklungen. Darüber hinaus wird eineGrundsatzrede über die Ziele der nachhaltigen Entwicklung gehalten,in der wichtige Themen wie die Kluft zwischen Arm und Reich, diekulturelle Entwicklung, das sekundäre Umfeld und die Gleichstellungder Geschlechter behandelt werden.Die jungen Vertreter aus aller Welt werden gemeinsam darüberdiskutieren, wie die Agenda für nachhaltige Entwicklung 2030 derVereinten Nationen und ihre 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung imRahmen ihrer Berufsfelder gefördert werden können.Shenzhen wartet auf Sie, um Freiräume für Innovationen und Träumezu schaffenAls eine Stadt, die für Innovationen, Design, Freiwilligenarbeitund die Verwirklichung von Träumen bekannt ist, zieht Shenzhenjährlich mehr als 100.000 Hochschulabsolventen an, die in der Stadtarbeiten, ihr Unternehmen gründen und ihre persönlichen Zieleverwirklichen. Im weitesten Sinne ist Shenzhen eine Stadt für dieJugend, nicht nur weil sie eine Stadt mit einer kurzen Geschichteist, sondern auch weil sie das Potenzial hat, der Jugend als Stadteine bessere Entwicklung zu ermöglichen. In Zukunft wird Shenzhenkeine Mühen scheuen, um das Gefühl der Identität, der Teilhabe unddes Engagements junger Menschen für die Stadt zu fördern, die Stadtfür sie freundlicher zu gestalten und die Jugend der Stadt besser zuentwickeln. Dieses Jahr markiert den 40. Jahrestag der Reform undÖffnung Chinas. Die Konferenz bildet dabei eine solide Grundlage fürShenzhen, um eine regionale Koordination zu ermöglichen und einenachhaltige städtische Entwicklung durch die Förderung von Branchenmit Talenten zu schaffen und diese in florierende Branchen zu locken.