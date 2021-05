2 Impfstoff-News von der Biontech-Aktie und der Novavax-Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Biontech (WKN: A2PSR2)-Aktien sind und bleiben eine der ganz großen Impfstoff-Gewinneraktien der letzten Monate. Seit Oktober 2019 sind sie nun bereits mehr als 1.215 % gestiegen (03.05.2021). Dem Unternehmen gelang eine schnelle und sehr erfolgreiche Entwicklung eines COVID-19-Impfstoffes.

Einziger Dämpfer war bisher die Nachricht über vereinzelte Herzmuskelentzündungen, die derzeit überprüft werden. Heute stieg die Biontech-Aktie abermals um mehr als 7 % (03.05.2021). Grund ist die folgende positive Nachricht.

Biontech-Impfstoff-Zulassung ab 12 Jahren wahrscheinlich

Biontech und sein Partner Pfizer (WKN: 852009) untersuchen ihren Impfstoff BNT162bs nun auch zunehmend an jüngeren Menschen. In der Altersgruppe zwischen 12 bis 15 Jahren wurde bereits eine Phase-III-Studie mit insgesamt 2.260 Teilnehmern abgeschlossen. Die Ergebnisse fielen sehr gut aus. So konnte bisher eine Wirksamkeit von 100 % festgestellt werden.

Sie liegt in dieser Altersgruppe somit noch höher als bei Untersuchungen mit Erwachsenen. Ein Grund dafür könnte sein, dass an der ursprünglichen Zulassungsstudie etwa 43.000 Personen und somit deutlich mehr Menschen teilnahmen.

In der Altersgruppe von 12 bis 15 Jahren wurde Biontechs Impfstoff gut vertragen und führte zu einer deutlichen Antikörperbildung. Die Studienteilnehmer werden nun für weitere zwei Jahre regelmäßig untersucht, um die Langzeitwirkung und Sicherheit untersuchen zu können.

Aufgrund der positiven Studienergebnisse haben Biontech/Pfizer in den USA und Europa eine Zulassungserweiterung für ihren Impfstoff beantragt. Wie die „New York Times“ berichtet, planen die amerikanischen Behörden bereits in den nächsten Tagen, der Zulassungserweiterung zuzustimmen. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass auch die europäischen Behörden bald folgen könnten. Die ist eine positive Nachricht für die Biontech-Aktie.

Novavax könnte bald an die EU liefern

Die Novavax (WKN: A2PKMZ)-Aktie ist ein weiterer großer Gewinner der vergangenen Monate. Sie stieg seit Mitte Dezember 2019 bis heute sogar um mehr als 4.540 % (03.05.2021). Nun wurde bekannt, dass Novavax ab Ende 2021 erste Impfdosen an die Europäische Union (EU) ausliefern könnte. Ein Vertrag über den Kauf von bis zu 200 Mio. Impfdosen wird bereits mit der EU verhandelt.

Bisher gibt es nur eine vorläufige Vereinbarung, weil Novavax die Grundstoffe zur Impfstoffproduktion ausgingen. Aufgrund der Produktionsprobleme wird der Großteil der Dosen nun allerdings wahrscheinlich erst 2022 nach Europa geliefert.

Aktuell befindet sich Novavaxs Impfstoff in der EU noch in einem rollierenden Zulassungsverfahren. Er basiert auf Proteinen und wäre somit eine Ergänzung zu den mRNA-Impfstoffen von Biontech und Curevac (WKN: A2P71U). Für Novavax ist ein möglicher Vertrag mit der EU positiv. Viele Aktionäre erwarteten jedoch bereits für Ende 2021 einen Großteil der Auslieferungen, sodass die Aktie heute um mehr als 16 % fiel (03.05.2021).

