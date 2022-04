2 Gründe, warum jetzt ein guter Zeitpunkt sein könnte, um ein langfristiger Investor zu werden

Wichtige Punkte

Eine langfristige Anlagestrategie kann alle Gefahren vermeiden, die mit der Jagd nach kurzfristigen Trends verbunden sind.

Viele Qualitätsaktien befinden sich derzeit im Abwärtstrend, können aber auf lange Sicht hervorragende Renditen erzielen.

Seit dem Ausbruch der Pandemie ist genug Zeit vergangen, um die widerstandsfähigen, wachsenden Unternehmen von den unbeständigen zu unterscheiden.

Investitionen auf der Grundlage eines Memes oder eines kurzfristigen Trends können gefährlich sein, denn was heute angesagt ist, kann in einer Woche oder einem Monat schon wieder in Vergessenheit geraten. Der sicherere und stabilere Ansatz ist, langfristig zu investieren und einfach zu kaufen und zu halten. Das ist keine aufregende Strategie, aber sie funktioniert und erfordert nicht, dass man immer auf dem neuesten Stand ist.

Obwohl der Aktienmarkt im Moment unbeständig zu sein scheint und der S&P 500 im bisherigen Jahresverlauf um 5 % gefallen ist, könnte dies aus diesen beiden Gründen ein idealer Zeitpunkt sein, um ein langfristiger Investor zu werden.

1. Die Bewertungen sinken, was die Chancen auf langfristige Gewinne erhöht

Wenn du heute Aktien von Unternehmen kaufst, während die Aktienkurse fallen, kannst du dir langfristig Gewinne sichern. Eine Aktie wie Teladoc Health ( WKN:A14VPK -5,70 % ) zum Beispiel, die im Jahr 2022 um 22 % und in den letzten 12 Monaten um mehr als 60 % gefallen ist, kann eine vielversprechende langfristige Investition sein.

Obwohl die Aktienentwicklung den Eindruck erwecken könnte, dass es dem Gesundheitsunternehmen schlecht geht, ist das kaum der Fall. In den letzten 12 Monaten hat Teladoc einen freien Cashflow von 130 Mio. US-Dollar erwirtschaftet, und die Bruttomargen liegen konstant bei etwa 68 %.

Teladoc ist zwar noch nicht profitabel, aber die Verluste sind rückläufig, so dass es angesichts der soliden Gewinnspannen und des beeindruckenden Wachstums nur eine Frage der Zeit sein dürfte, bis das Unternehmen schwarze Zahlen schreibt. In diesem Jahr rechnet das Telemedizin-Unternehmen mit einem Umsatz von 2,55 bis 2,65 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 25 bis 30 % entsprechen würde.

TELADOC. KUV. Daten von YCharts

Teladoc ist nur ein Beispiel – es gibt andere Wachstumsaktien, die sich in einer ähnlichen Lage befinden.

2. Es ist jetzt einfacher zu erkennen, welche Unternehmen nur wegen der Pandemie gut abgeschnitten haben

Einer der Kritikpunkte an Teladoc – und ein wahrscheinlicher Grund für seinen Wertverlust – könnte auf der Annahme beruhen, dass es sich um ein Unternehmen handelt, das nur während der Pandemie gut abschneiden kann. Aber seit der ersten Welle von Schließungen ist genug Zeit vergangen, um zwischen den Unternehmen zu unterscheiden, die vor allem wegen der Pandemie gut abgeschnitten haben, und denen, denen es immer noch gut geht. Teladoc fällt in die letztere Kategorie.

Nicht nur die Einnahmen des Unternehmens sind in jedem Quartal gestiegen, sondern auch die Zahl der virtuellen Besuche, die es gemeldet hat, ist gestiegen, selbst als die Sorgen um die Pandemie nachgelassen haben.

Datenquelle: Teladoc.

Und Branchenschätzungen bestätigen, dass die Branche wächst, nicht nur in Zeiten der Pandemie. Laut Grand View Research wird der Markt für Telemedizin bis 2028 mehr als 787 Milliarden US-Dollar wert sein und bis dahin mit einer jährlichen Wachstumsrate von 36,5 % wachsen. Das macht eine Investition in Teladoc, einem der führenden Unternehmen der Branche, zu einer attraktiven langfristigen Anlage, zumal die Bewertung des Unternehmens im letzten Jahr gesunken ist.

Demgegenüber steht ein COVID-19-Testunternehmen wie Quidel, das im vergangenen Jahr aufgrund von Schwankungen bei der Zahl der durchgeführten Coronavirus-Tests erhebliche Schwankungen verzeichnete.

QDEL-Umsatz (vierteljährlich) Daten von YCharts

Die Schwankungsbreite der vierteljährlichen Einnahmen war in den letzten zwei Jahren erstaunlich und reichte von einem Tiefststand von 152,2 Millionen US-Dollar bis zu einem Höchststand von 809,2 Millionen US-Dollar. Du kannst nachverfolgen, wann die Sorgen um COVID-19 am größten waren, denn zu diesem Zeitpunkt stiegen die Testvolumina an, während sie später wieder abnahmen.

Langfristige Käufe sind sicher, wenn du Qualitätsaktien auswählst

Die Pandemie ist zwar noch nicht vorbei, aber es gibt bereits genügend Daten, um zu erkennen, welche Unternehmen das Zeug dazu haben (Teladoc) und welche es in der Zeit nach COVID schwer haben könnten (Quidel). Extreme Schwankungen bei Umsatz oder Rendite können zu unvorhersehbaren Gewinnen führen.

Obwohl Wachstumsinvestoren Teladoc aggressiv verkauft haben, sehen die Fundamentaldaten des Unternehmens stark aus, und es befindet sich in einer aufstrebenden Branche. Es ist ein Beispiel für eine solide, langfristige Investition, die sich in den kommenden Jahren auszahlen sollte. Wenn du dich nur auf das Heute und die nächsten Wochen konzentrierst, übersiehst du das große Ganze.

Wenn du dich heute als langfristiger Investor engagierst, kannst du später erhebliche Gewinne erzielen, denn es gibt gerade jetzt einige unglaubliche Angebote.

