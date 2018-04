2 Gründe, warum Spotify profitabler als Apple Music sein könnte

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple (WKN:865985) ist vielleicht das profitabelste Unternehmen der Welt, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass das Musik-Streaming-Geschäft des Unternehmens viel zum Ergebnis beiträgt. In einer aktuellen Studie schätzt der Analyst von Macquarie Research, Ben Schachter, dass Apple Music eine Bruttomarge von nur 15 % hat. Apple gibt nicht viele finanzielle Details über Apple Music preis, da es ein relativ kleiner Teil des Gesamtgeschäfts ist.

Diese Schätzung der Bruttomarge wäre deutlich niedriger als die Rendite von Spotify Technology (WKN:A2JEGN). Das schwedische Unternehmen erzielte im Jahr 2017 eine Bruttomarge von 21 %, die nach der Neuverhandlung der Lizenzverträge mit den Plattenfirmen gegenüber den Vorjahren gesteigert werden konnte. Darüber hinaus schätzte Spotify die Bruttomarge im ersten Quartal auf 23 % bis 24 %, für das Gesamtjahr auf 23 % bis 25 %. Wie könnte Spotify profitabler sein als Apple Music?

Apple Music zahlt mehr Lizenzgebühren

Das liegt daran, dass Apple einfach mehr Tantiemen an die Besitzer der Inhalte zahlt. Musik-Streaming-Plattformen zahlen Tantiemen pro Stream. Apples Lizenzgebührensatz für 2017 lag bei 0,00783 US-Dollar oder fast doppelt so hoch wie der effektive Satz von Spotify von 0,00397 US-Dollar, laut jüngsten Schätzungen von The Trichordist. Apples Rate hatte sich bescheiden erhöht, während die von Spotify ein wenig zurückging.

Glaube nicht allem was du von The Trichordist hörst. Vor etwa einem Jahr kam die Recording Industry Association of America (RIAA) ebenfalls zu dem Schluss, dass Apple Music pro 1.000 Streams etwa doppelt so viel an Musikschaffende auszahlte wie Spotify im Jahr 2016. Kostenlose Plattformen wie Alphabets YouTube zahlen erbärmliche Summen, worüber sich der scheidende Apple Music-Chef Jimmy Iovine oft beklagt.

Apple setzt viel auf Original-Videoinhalte

Wir dürfen nicht vergessen, dass Apple sehr aggressiv in Original-Videoinhalte investiert hat, die das Unternehmen dann aus irgendeinem seltsamen Grund zusammen mit Apple Music angibt, als ob sich die Kunden für Musik-Streaming-Dienste anmelden würden, um Videoinhalte anzusehen.

Unabhängig von der Strategie steckt Apple unglaubliche Summen in die Sparte und stellt 1 Milliarde US-Dollar für Eigenproduktionen bereit. Apple ist heute einer der größten Käufer in Hollywood, der die Preise für Fernsehsendungen in die Höhe treibt. Das Unternehmen soll Ende letzten Jahres einen Bieterkrieg für ein Drama mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon gewonnen haben. Da die Originalinhalte derzeit Teil der Musikstrategie von Apple sind – und nicht etwa ein dedizierter Video-Streaming-Service – sollten diese Kosten entsprechend verrechnet werden.

