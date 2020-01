2 Gründe, warum die BB-Biotech-Aktie noch vor (und nach) der kommenden Dividendensaison interessant sein könnte!

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Die Aktie von BB Biotech (WKN: A0NFN3) ist einer jener Kandidaten, die dividendentechnisch bereits früh viel Aufmerksamkeit auf sich vereinen. Grundsätzlich beginnt hier die Saison für das kommende Jahr nämlich bereits im Vorjahr. Gemäß der hauseigenen Dividendenpolitik bestimmt das durchschnittliche Kursniveau im Dezember des Vorjahres schließlich, wie viel hier künftig ausgeschüttet wird.

Da wir uns im Januar befinden und diesbezüglich etwas schlauer sind, lass uns im Folgenden mal einen Foolishen Blick auf zwei wichtige Gründe werfen, weshalb die Aktie derzeit interessant sein könnte. Möglicherweise sogar noch vor der kommenden Dividende, die für gewöhnlich Mitte oder Ende März ausgezahlt wird.

1. Die Dividende, Fool!

Ein erster Grund, der grundsätzlich für BB Biotech spricht, ist natürlich die Dividende. Eine Beteiligungsgesellschaft im Zukunftsbereich der Biotechnologie, in dem bislang nur die wenigsten Aktien überhaupt eine Dividende auszahlen, ist bereits vom Grundsatz her interessant. Interessant auch, weil hier quantitativ stets vergleichsweise viel winkt.

Die Dividendenpolitik sieht vor, in jedem Jahr 5 % an die Investoren auszuzahlen, wobei der Referenzkurs ebenjener durchschnittliche Dezemberkurs ist. Eine insgesamt dividendenstarke und für Einkommensinvestoren lukrative Angelegenheit, um im Bereich der Biotechnologie breit gestreut investiert zu sein.

Für das vergangene Geschäftsjahr 2019 werden übrigens 3,40 Schweizer Franken ausbezahlt, die umgerechnet 3,16 Euro entsprechen. Vorbehaltlich weiterer Schwankungen beim Währungskurs entspräche das einer Dividendenrendite von 5,08 % auf Basis des derzeitigen Kursniveaus von 62,15 Euro (30.01.2020, maßgeblich für alle Kurse). Entsprechend kann man die Dividende gegenwärtig sogar leicht über der Richtlinie in der Dividendenpolitik ergattern.

Ein Blick in die Historie von BB Biotech zeigt außerdem, dass sich diese Politik (die es jedoch erst seit einigen Jahren in der Form gibt) langfristig gelohnt hätte. Alleine in den letzten ca. 10 Jahren hat sich der Aktienkurs von BB Biotech schließlich von 14,69 Euro auf das aktuelle Kursniveau von 62,15 Euro mehr als vervierfacht. Sofern wir diese Performance als Messlatte für künftige Erfolge sehen, dürfte hier die Dividende auch in den kommenden Jahren weiterhin moderat wachsen, wobei bedingt durch die Volatilität nicht in jedem Jahr eine Erhöhung zwingend folgen muss. Die Dividendenpolitik sieht hier schließlich mehr Flexibilität vor.

2. Ein zukunftsträchtiges Geschäftsmodell

Die Dividende ist allerdings bei Weitem nicht der einzige Grund, weshalb man als Investor hier womöglich einen näheren Blick riskieren sollte. Ein zweiter hängt mit dem aussichtsreichen Geschäftsmodell zusammen, das diese Beteiligungsgesellschaft grundsätzlich bietet.

Das Investmentteam sucht hier schließlich unentwegt die besten langfristigen Optionen aus der Welt der Biotechnologie heraus. Dabei werden Unternehmen gesucht, die in der Krebsforschung, bei seltenen Krankheiten oder auch in anderen wichtigen medizinischen Bereichen aktiv sind und hier möglicherweise weiterhin Durchbrüche erzielen. Bereiche, die ein milliardenschweres Potenzial bergen können, jedoch auch Rückschlagsrisiken aufweisen.

Das fachkundige Team, das aus Spezialisten vieler Bereiche besteht und auch um Wirtschaftswissenschaftler und Investmentspezialisten ergänzt wurde, diversifiziert dabei jedoch seine Investitionen, wodurch man als Investor von BB Biotech breit gestreut an vielen Möglichkeiten partizipieren kann. Sowohl für einen persönlich als auch für die Beteiligungsgesellschaft daher ein vergleichsweise geringeres Risiko eines Totalausfalls.

Dass die Schweizer dabei grundsätzlich wissen, was sie tun, zeigt ein Blick auf die Performance der letzten Jahre. Eine Kursvervierfachung in zehn Jahren ist gewiss eine Messlatte und möglicherweise ein Indikator auch für die weitere Richtung. Zumal das Investmentteam versucht, die Beteiligungen zu identifizieren, „die das Potenzial besitzen, sich innerhalb eines Zeitraums von vier Jahren plausibel verdoppeln zu können“. So steht es zumindest im Reiter Investmentstrategie auf der unternehmenseigenen Seite.

Schnell noch Dividende kassieren?

Die Aktie von BB Biotech könnte derzeit eine interessante Wahl sein. Einerseits, weil die Aktie eine leicht höhere Dividendenrendite bietet, als die eigene Politik vorsieht, was an der leichten Volatilität liegt. Andererseits jedoch auch, weil die langfristige Perspektive im spannenden Markt der Biotechnologie stimmt. Vielleicht daher eine Option noch vor der nächsten Dividendensaison, die jedoch ebenfalls mit einem Blick auf Jahre oder Jahrzehnte hinweg betrachtet werden sollte.

