2 Gründe, Block zu kaufen, und 1 Grund, zu verkaufen

Die Cash App von Block ist eine der beliebtesten Fintech-Anwendungen für Verbraucher.

Das Händler-Ökosystem von Square ist bereit zu wachsen, wenn sich die westlichen Volkswirtschaften wieder vollständig öffnen.

Investoren zögern vielleicht noch wegen der vielen Kryptowährungsinvestitionen.

Finanztechnologie, auch bekannt als Fintech, ist eines der heißesten Anlagethemen des letzten Jahrzehnts. Eines der innovativsten Fintech-Unternehmen des letzten Jahrzehnts ist Block (WKN: A143D6, 5,34 %), früher bekannt als Square. Das Unternehmen betreibt sowohl eine Händler- als auch eine Verbraucher-Fintech-Plattform und seine Aktien sind seit dem Börsengang im Jahr 2015 um über 800 % gestiegen. In den letzten zwölf Monaten sind die Aktien jedoch um 53 % gesunken.

Hier sind zwei Gründe, Block-Aktien zu kaufen, und ein Grund, sie zu verkaufen.

1. Starkes Wachstum bei Cash App

Block hat zwei Hauptsäulen. Betrachten wir zunächst den Verbraucherpfeiler, Cash App. Cash App ist eine mobile Anwendung, mit der man Geld an andere Nutzer senden, eine kostenlose Debitkarte nutzen und viele andere bankähnliche Dinge durchführen kann.

Im vierten Quartal 2021 steigerte Cash App die Zahl der monatlich transagierenden Kunden im Vergleich zum Vorjahr um 22 % auf 44 Millionen. Noch wichtiger ist, dass die App jetzt 13 Millionen aktive Nutzer der Debitkarte Cash Card hat, das sind 31 % der gesamten transagierenden Kund/innen. Im vierten Quartal 2020 waren es noch 26 % der Kunden, die Transaktionen durchführten. Das Wachstum der Cash Card ist wichtig, weil Block für jeden US-Dollar, der mit der Karte ausgegeben wird, eine kleine Gebühr erhält.

All diese Nutzer- und Cash-Card-Zuwächse ließen den Bruttogewinn der Cash App im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 37 % auf 518 Mio. US-Dollar steigen. Wenn es dem Unternehmen weiterhin gelingt, neue Nutzer zu gewinnen und bestehende Kund/innen dazu zu bringen, mehr Geld über die App auszugeben, dürfte diese hohe Wachstumsrate auch in absehbarer Zukunft anhalten.

Wenn wir über Cash App sprechen, sollten wir auch nicht vergessen, die kürzliche Übernahme von Afterpay durch Block zu erwähnen. Afterpay ist ein beliebter Buy-now-pay-later (BNPL)-Service mit Sitz in Australien. Block kaufte das Unternehmen in einem umfangreichen Aktiendeal, bei dem die Afterpay-Aktionäre für jede Aktie 0,375 Block-Aktien erhielten. Einer der Gründe für die Übernahme ist, dass Block die BNPL-Lösung von Afterpay einfach in die Cash App integrieren kann und so noch mehr Monetarisierungsmöglichkeiten für seine 44 Millionen monatlich handelnden Nutzer schafft.

2. Das Wiederaufleben der persönlichen Bemühungen

Das ursprüngliche Geschäft von Block (und der Grund, warum es Square genannt wurde) ist das Square-Verkäufer-Ökosystem. Die Square-Tochter bietet Finanzlösungen für Unternehmen wie Zahlungsterminals und Kreditkartenlesegeräte, Software für den Online-Verkauf, Back-Office-Management-Tools und jetzt auch die BNPL-Produkte von Afterpay.

Da Square immer dann Geld verdient, wenn jemand an einem seiner Terminals/Kartenlesegeräte seine Karte durchzieht, und weil der Schwerpunkt auf persönlichen Zahlungen liegt, wurde das Unternehmen von der COVID-19-Pandemie schwer getroffen. Da sich der persönliche Zahlungsverkehr jedoch allmählich wieder normalisiert (zumindest in den westlichen Kernmärkten von Square), hat sich dieses Problem nun in Rückenwind verwandelt. So stieg der Bruttogewinn von Square im vierten Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 54 % auf 657 Mio. US-Dollar und übertraf damit das Wachstum von Cash App. Mit einer diversifizierten Händlerbasis von kleinen, mittleren und großen Unternehmen in vielen Ländern der Welt wird Square wachsen, wenn die Pandemie endlich zurückgeht. Und da Square seine Einnahmen in Prozent des US-Dollar-Volumens erwirtschaftet, ist das Unternehmen dauerhaft gegen Inflationsrisiken abgesichert.

Ein Grund zum Verkaufen

Der häufigste Grund, sich von einem hochwertigen Wachstumswert fernzuhalten, ist die Bewertung. Aber in diesem Fall ist der wichtigste Grund für den Verkauf etwas anderes: das Management.

Block wurde von dem exzentrischen Chief Executive Officer Jack Dorsey (der auch im Gründungsteam von Twitter war) gegründet und wird immer noch von ihm geführt. Man kann nur den Hut vor ihm ziehen, weil er geholfen hat, zwei große Unternehmen (Square und Cash App) aufzubauen, die jetzt unter dem Dach von Block sind. Aber ich mache mir Sorgen um seine Liebe zu Kryptowährungen und darüber, dass sie in das Geschäft von Block einsickert. Etwa 5 % der Bilanz des Unternehmens sind jetzt in Bitcoin, es gibt eine Tochtergesellschaft namens Spiral, die Krypto-Projekte finanziert, und eine Tochtergesellschaft namens TBD, die eine offene Entwicklerplattform aufbaut, um den Zugang zu Bitcoin und anderen Blockchain-Technologien zu erleichtern.

Das soll nicht heißen, dass der Einstieg in die Kryptowährung für Block garantiert zum Scheitern verurteilt ist. Es ist durchaus möglich, dass Spiral oder „TBD“ eines Tages größer sein werden als die Cash App. Aber da die Kryptoindustrie noch so unerprobt ist, ist eine Investition in die Aktie mit einem viel höheren Risiko verbunden. Das ist der Hauptgrund, warum ich mich im Moment von Block-Aktien fernhalte.

Der Artikel 2 Gründe, Block zu kaufen, und 1 Grund, zu verkaufen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Autors wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Brett Schafer auf Englisch verfasst und am 19.04.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. Brett Schafer besitzt keine der genannten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Bitcoin und Block, Inc.

